Wildes Stadtleben: Wenn sich Tiere in die Zivilisation begeben

Die Natur lässt sich vom Menschen nicht verdrängen und versucht, auch in den Städten ihren Platz zu behaupten. Welche Tiere leben in den großen und kleinen russischen Städten?

1. Moschushirsch, Juschno-Sachalinsk

Der sibirische Moschushirsch mit seinen charakteristischen spitzen Eckzähnen ist ein sehr seltenes Tier. Er ist sogar im russischen Roten Buch der gefährdeten Arten gelistet. In Juschno-Sachalinsk (im russischen Fernen Osten) kann man ihm jedoch gelegentlich mitten in der Stadt begegnen.

In diesem Video ist ein Moschushirsch zu sehen, der sich verirrt hat und nun in einem Hof auf der Suche nach Nahrung ist.

Autofahrer müssen vor allem nachts aufpassen, wenn ein Moschushirsch plötzlich aus dem Wald auftaucht, um die Straße zu überqueren.

2. Waschbären, Sotschi

Wieso gibt es Waschbären, die ursprünglich auf dem amerikanischen Kontinent zu Hause sind, im Kaukasus? In der Kurstadt Sotschi werden immer wieder Waschbären gesichtet, die an Hausfassaden hochklettern oder die Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung durchwühlen.

In den 1920er Jahren wurden sie dort angesiedelt, um die Vielfalt der lokalen Fauna zu fördern. Es hat ihnen offensichtlich gefallen und sie sind geblieben. Niemand fürchtet sich vor den Waschbären, im Gegenteil: Wenn ein Waschbär einmal im Baum festhängt, sind stets zahlreiche Helfer zur Stelle, weil sie die Waschbären so süß finden.

Doch in Wahrheit sind Waschbären wie die Mafia. Sie nehmen Dir Dein Essen bis auf den letzten Krümel weg.

3. Polarfüchse, Norilsk

Man könnte meinen, dass wilde Polarfüchse es vorziehen, abseits von Straßenlärm und Autos zu leben. Doch manchmal sehnen sie sich nach menschlicher Gesellschaft. Im Russischen gibt es den Ausspruch „Der Polarfuchs [Pesez] ist gekommen”, was bedeutet, am Ende zu sein.

Die Einwohner von Norilsk haben ein Rudel hungriger Polarfüchse gefilmt, das panisch durch die Stadt rennt.

Polarfüchse können die Tollwut übertragen, daher sollte man besser Abstand halten. Was denken Sie über die Kommentare unter den Videos: „Sind Sie nicht süß?”

Hier ist eine andere Geschichte: In Norilsk kam ein Polarfuchs auf einen Fischer zu, der einen erfolgreichen Fang gemacht hatte und versuchte - wiederholt und obwohl er weggescheucht wurde - an den Fisch heranzukommen und ihn in ein Loch im Eis zu stecken. „Wie kannst du so dreist sein?", fragt der Mann. Doch irgendwann gibt er auf und der Fuchs bekommt den Fisch.

4. Füchse, Moskau

Nicht nur abgelegene Städte werden von Wildtieren besucht, sondern auch Moskau. Dort leben sie in den vielen Wäldern und Parks der Stadt. Einige suchen den Kontakt zu den Menschen, denn diese haben sehr oft etwas leckeres zum Essen dabei, das sie gerne teilen. Im Kusminki-Park im Südosten der Stadt sieht man häufig Füchse auf den Wegen.

Manchmal gehen sie auch auf den Straßen spazieren.

5. Elche, St. Petersburg

In den russischen Wäldern leben viele Elche, die von Zeit zu Zeit auch auf den Straßen zu sehen sind. Manchmal wandern sie bis in die Vororte, etwa nach Murino bei St. Petersburg, wo Anwohner sie gefilmt haben.

6. Bären, Tynda

Die Stadt Tynda in der Region Amur ist von Wäldern umgeben und Bären in ihren Straßen sind kein seltener Anblick.

Wenn sie nichts zu essen finden, gehen die Bären in den Randbereich der Stadt zur Kläranlage oder streifen auf ihrer Suche sogar durch die Sommerhäuser und Gärten. Die Wildhüter versuchen zunächst, die Bären zurück in den Wald zu treiben. Wenn jedoch eine Bedrohung für den Menschen besteht, werden sie erschossen. Leider gibt es solche Fälle.

Im Juli 2018 hat eine Überwachungskamera einen Bären gefilmt, der am Bahnhof einen Lagerangestellten verfolgt. Solche Aufnahmen lassen einem die Haare zu Berge stehen.

Außerhalb der Stadt werden Sie Bären auch auf der Straße begegnen.

Einige besonders mutige Einheimische füttern die Bären mit Keksen.

7. Eisbären, Nowaja Semlija

Eisbären sind häufige Gäste in den nördlichen Städten. Sie leben in der Region Archangelsk, in Tschukotka und Jakutien. Im Februar 2019 wurde in Nowaja Semlija sogar der Notruf ausgelöst, weil Eisbären nachts in Wohnblöcke geklettert sind.

