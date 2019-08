Fünf Deutsche, die in Russland berühmt und beliebt sind

Wir haben eine kleine Liste von Persönlichkeiten zusammengestellt, die in russischen Augen Deutschland und das deutsche Volk vertreten. Und manche von ihnen sind in Russland sogar beliebter als in der Heimat.

Karl Marx

Natürlich muss dieser deutsche Philosoph, Soziologe und Ökonom als Erster in unserer Liste erscheinen!

Seine Werke, und vor allem „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie“, beflügelten (rus) die revolutionäre Bewegung im Russischen Zarenreich. Man verbreitete und studierte sie in Geheimgesellschaften, da sie in Russland von der Regierung verboten wurden.

Nach der Oktoberrevolution legten Marx‘ Werke den Grundstein für die sowjetische Ideologie und wurden zur Sowjetzeit an Universitäten, unabhängig von der Fachrichtung, unterrichtet. Wladimir Lenin schrieb: „Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist“. Zahlreiche Straßen wurden nach Marx benannt und viele Denkmäler wurden in der ganzen Sowjetunion errichtet.

Ist Marx in Russland heute noch genauso aktuell? Im Vergleich zu den Zeiten als der Marxismus-Leninismus die offizielle staatliche Ideologie war, ist Karl Marx heute fast vergessen. Zum 200. Geburtstag des deutschen Ökonomen wurde eine Umfrage (rus) in Russland durchgeführt, um festzustellen, ob Karl Marx und seine Lehre auch heute eine große Rolle in der russischen Gesellschaft spielen. Es stellte sich heraus, dass sich 49% der Befragten als gleichgültig gegenüber Marxismus positionierten. Dennoch behaupten 35% der Russen, dass sie die Werke von Marx gelesen hätten, zudem finden 26% der Befragten, dass die marxistischen Ideen auch heute aktuell seien.

Wenn er auch heute keine Kultperson mehr in Russland ist, hat er dessen Geschichte trotzdem stark beeinflusst. Ein Karl-Marx-Denkmal finden Sie in Moskau auf dem Theaterplatz, etwa fünf Minuten zu Fuß vom Roten Platz entfernt.

Erich Maria Remarque

Man kann wohl sagen, dass dieser deutsche Schriftsteller einer der beliebtesten Autoren in Russland ist. Seine Bücher sind immer in allen möglichen Tops zu finden, von Tipps (rus), welche Bücher man im Leben gelesen haben muss, bis zu Ratings (rus), die man anhand öffentlicher Abstimmungen im Netz zusammenstellt. Die Gruppe (rus) der Fans von Remarques Werken im russischen Sozialen Netzwerk Vkontakte zählt über 278.000 Mitglieder.

Laut den statistischen Daten des russischen Bücher-Kammers (rus) landete Remarque im Jahr 2018 auf Platz 5 unter den am meisten veröffentlichten Autoren russlandweit mit einer Gesamtauflage von 553.500 Büchern. Im Top-5 sind außer ihm drei russische Krimiautoren und Stephen King.

Besonders beliebt sind bei Russen seine Romane „Drei Kameraden“, „Im Westen nichts Neues“ und „Arc de Triomphe“. In den meisten russischen Studiengängen mit Literaturunterricht werden sie gelesen.

Man kann nur raten, warum die tragischen Werke Remarques so einen Anklang im Herzen der Russen finden. Vielleicht interessiert sie das Kriegsthema, da Russland von den beiden Weltkriegen stark betroffen war. Die daraus resultierenden Wunden tun manchen Russen heute noch weh. Vielleicht liegt es aber auch an der von ihm geschaffenen Nähe zur russischen Kultur, die sich unter anderem durch Leiden und Selbstaufopferung auszeichnet.

Michael Schumacher

Russen sind nicht weniger besessen von Autos und Geschwindigkeit als Deutsche. Wie Nikolaj Gogol in „Die Toten Seelen“ schrieb: „Welcher Russe mag das schnelle Fahren nicht?“

Und der Name Michael Schumachers steht für hohe Geschwindigkeit. In Russland ist das sogar in der Sprache verankert: Einen Schumacher nennt man auf Russisch einen Autofahrer, der zu schnell fährt. Wenn Sie also jemand auf der Autobahn in Russland so schnell, dass Sie Angst haben, überholt, können Sie wie ein echter Russe mit vollem Recht ihre Empörung mit dem Satz ausdrücken: „Was für ein Schumacher!“

Der berühmte deutsche Automobilrennfahrer, der für die Marke Ferrari vielleicht die beste Werbung gemacht hat, hat eine große und zuverlässige Fan-Gruppe in Russland. Nach dem tragischen Unfall blieben sie ihrem Lieblingsrennfahrer treu. Sie nennen ihn liebevoll Schummi und teilen unterstützende Worte im Netz und alte Videos mit seinen sieghaften Rennen.

Zum 50. Geburtstag des Autosportlers bekam (rus) sein offizieller Fanclub, in Schumachers Heimatstadt Kerpen, aus Russland ein großes Poster mit den Worten „Gute Besserung! From Russia with love!“, zahlreiche Briefe, Postkarten, T-Shirts und kleine Souvenirs.

Claudia Schiffer

In Russland besteht ein richtiger Kult um die Welt der Models. Heute sind russische Top-Models in der ganzen Welt bekannt aber in den 1990er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, als sich Russen mit der westlichen Mode, Werbung, Lifestyle und Glamour erst bekannt machten, wurden die westlichen Top-Models zu Idolen für junge russische Menschen. Eine der beliebtesten war Claudia Schiffer.

Die Frauenmagazine über Mode und Schönheit, die man auf Russisch gljanez (Glanz) nennt, weil die Seiten in solchen Ausgaben glänzend sind, waren wirklich „in“. Mädchen träumten davon, so wie Claudia Schiffer auszusehen, und kopierten ihren Stil, ihre Frisur und die berühmte goldene Haarfarbe. Viele träumten davon, selbst Models zu werden und wurden dabei von Schiffer inspiriert.

Auch heute wird ein Russe höchstwahrscheinlich auf die Frage „Welche ausländischen Top-Models kennen Sie?“ Claudia Schiffer nennen. Und auf Seiten des russischen gljanez findet man zahlreiche Artikel, die den Geheimnissen ihrer Schönheit, Karriere, ihres Stils und Familienlebens gewidmet sind.

Till Lindemann

Man kann sich kaum vorstellen, was für einen Kultstatus die deutsche Rockband Rammstein, die durch ihre polarisierenden und manchmal sogar schockierenden Shows und Musikvideos bekannt ist, in Russland genießt! Sie befeuert unter anderem den weit verbreiteten Stereotyp, dass die deutsche Sprache grob und etwas bedrohlich klingt.

Jedes Konzert der Gruppe wird in Russland zu einem Ereignis. Die Fans bereiten sich im Voraus auf sie vor, um Lindemann mit Postern zu begrüßen. Zudem ist der Frontsänger von Rammstein ein beliebter Held für zahlreiche Fanart-Bilder.

Mit ihrem Konzert am 29. Juli 2019 hat die Band einen Rekord beim Verkauf der Tickets in Russland aufgestellt (rus): 30.000 Karten für das Konzert wurden noch im November 2018 in weniger als zwei Wochen völlig ausverkauft. Für das Konzert selbst musste man auf einmal einige Straßen wegen der unglaublich langen Schlangen vor dem Stadium sperren (rus).

Wenn auch viele Landsleute durch das provokative Benehmen von Rammstein abgeschreckt werden, kann man sicher sagen, dass das russische Publikum zum größten Teil davon begeistert ist.

