Sehen Sie sich an, wie der Bär Stepan, ein Hausbär in einer russischen Familie, seinen inneren Pu den Bären entdeckt, indem er mit ebenso großem Spaß Honig isst! Haben Sie gewusst, dass das russische Wort für „Bär“ „medwed“ ist, was aus den Wörtern „mjod“ (Honig) und „wedat“ (wissen) zusammengesetzt wurde? Ein Bär ist jemand, der weiß, wo der Honig ist!