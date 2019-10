Wie viele Länder grenzen an Russland?

Grenzen sind immer eine komplizierte Angelegenheit, auch wenn wir die Grenzkonflikte nicht berücksichtigen, die leider bis heute existieren und das Leben von Tausenden Menschen beeinträchtigen. Zum Beispiel haben Sie gewusst, mit welchem Staat Frankreich die längste Landgrenze hat? Brasilien! Das Übersee-Departement von Französisch-Guayana in Lateinamerika gehört auch heute noch zu Frankreich und verfügt über eine 673 km lange Grenze mit Brasilien, die länger ist als alle anderen europäischen Grenzen Frankreichs!

Russland hat keine Übersee-Departements, da es Alaska und russische Siedlungen in Kalifornien an die USA im 19. Jahrhundert verkauft hat. Daher erwarten uns keine Überraschungen wie Grenzen an Chile in unserem Fall. Nichtsdestotrotz gibt es einige interessante Sachen im Zusammenhang mit russischen Grenzen.

Viele Nachbarn

Also, wie viele Länder grenzen nun an Russland? Eigentlich hängt die Antwort davon ab, wie man diese Länder zählt. Auf jeden Fall ist Russland ein Weltmeister in Bezug auf die Zahl der Grenzen an verschiedene Staaten. Da wir vom größten Land der Welt sprechen, ist dies keine Überraschung.

Wenn wir nur die Landesgrenzen zählen, dann gibt es vierzehn Staaten, die an Russland grenzen. Vom Westen nach Osten sind das: Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen (da die russische Exklave, Kaliningrader Region, daran grenzt), Belarus, die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, China, die Mongolei und Nordkorea. Viel, nicht wahr? Zudem mögen Sie bemerkt haben, dass acht von diesen vierzehn ehemalige sowjetische Republiken sind.

Wenn wir auch die Seegrenzen hinzunehmen, müssen wir noch zwei Länder mehr mit aufzählen: Japan und die USA. Dann sind es insgesamt sechzehn Länder. Die russisch-japanische Grenze verläuft entlang mehrerer Meerengen, die die russische Insel Sachalin und die Kurilen von der japanischen Insel Hokkaido trennen. Und die russisch-amerikanische Grenze liegt in der Beringstraße.

Konflikte

Sechzehn Staaten, die an Russland grenzen, sind als solche von den Vereinten Nationen anerkannt. Dennoch ist die Sache komplizierter: Es gibt zudem zwei selbsterklärte Länder, deren Souveränität nicht international anerkannt wurde. Jedoch Russland hat sie als ihre Nachbarstaaten anerkannt. Das sind die kleinen Republiken Abchasien und Südossetien. In den 1990ern erklärten beiden ihre Unabhängigkeit von Georgien. Georgien erhebt jedoch weiter Anspruch auf diese Territorien. Im Jahr 2008 erkannte Russland die Souveränität der beiden Republiken an.

Also, die Antwort auf die Frage: „Wie viele Länder grenzen an Russland?“ – hängt davon ab, was Sie unter den Wörtern „Grenzen“ und „Länder“ verstehen. Das sind es vierzehn Länder, wenn Sie nur Landesgrenzen zählen. Es sind sechszehn Länder, wenn Sie auch Seegrenzen hinzuzählen. Und achtzehn Länder sind es, wenn Sie - wie die russische Regierung - Abchasien und Südossetien für souveräne Staaten halten.

Einfach, nicht wahr?

