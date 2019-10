Russische Wissenschaftler entwickeln ein innovatives Blutwäschegerät

Sepsis ist ein globales Problem und betrifft nach Angaben (eng) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr mehr als 30 Millionen Menschen weltweit. Bis zu sechs Millionen Menschen sterben daran.

Eine Sepsis ist eine massive Abwehrreaktion des Körpers auf Infektionen, die auch das körpereigene Gewebe und Organe schädigt. Die Folgen sind ein septischer Schock, der zu multiplen Organversagen bis zum Tod führen kann. Das rechtzeitige Erkennen und eine frühzeitige und effiziente Behandlung sind entscheidend.

Russische Wissenschaftler des Wissenschaftsparks der Moskauer Staatlichen Universität (MSU) haben nun ein neues und einzigartiges Verfahren zur Behandlung entwickelt, das im „Efferon LPS” (eng) zum Einsatz kommt. Dieses Medizinprodukt ist ein extrakorporales blutabsorbierendes Gerät.

„Efferon LPS” enthält polymere Adsorbenzien (Stoffe, die andere Substanzen binden können) als Granulat. Mögliche Einsatzfelder sind nach Angaben der Entwickler neben der Sepsis und dem septischen Schock Reperfusionsschäden (Krankheitsprozesse, die nach der erneuten Durchblutung einer vorangegangen Minderdurchblutung von zum Beispiel Füßen, Händen usw. auftreten), die kritische Endotoxämie (bekannt als bakterielle „Blutvergiftung”) und zur intrachirurgischen Hämoperfusion (Blutreinigung).

Die Adsorbenzien entfernen gezielt Lipopolysaccharide, die für die Entstehung pathogener Prozesse verantwortlich sind. Das gereinigte Blut wird sicher zurück auf den Patienten übertragen.

„Die Technologie wurde drei Jahre lang im Labor des Wissenschaftsparks experimentell untersucht. Die Entwicklung fand in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnerkliniken statt”, sagt (rus) Oleg Mowsesjan, Generaldirektor des Wissenschaftsparks der MSU.

Das innovative Gerät wurde von unabhängigen Laboren geprüft. Sie führten technische und toxikologische Tests auf die Ungiftigkeit und Biokompatibilität der verwendeten Materialien sowie auf die Effizienz der Absorption von Lipopolysacchariden durch.

Seit September 2019 hat der russische Föderale Überwachungsdienst für das Gesundheitswesen (Rosdrawnadsor) „Efferon LPS“ für den klinischen Einsatz zugelassen. Bislang wird das Gerät in Krankenhäusern in Moskau und St. Petersburg eingesetzt sowie in einigen anderen Regionen. Der MSU Wissenschaftspark bewertet die Markteinführung positiv. Die Behandlung mit dem „Effesor LPS” ist bereits in den Leistungskatalog der Versicherungen aufgenommen worden.

