Bizarre Kunst und große Liebe fürs Kino: Zehn Filmplakate aus der russischen Provinz

In den Kinos der russischen Kleinstädte und Dörfer werden oft alte Hollywood-Filme aufgeführt. Die provinziellen Kinos haben zwar kein Geld, um die Poster dafür auszudrucken. Dafür verfügen die Angestellten über genug Enthusiasmus und eine große Liebe zu Filmen… wenn auch ohne großes Talent, aber mit einer Prise Humor.

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

Diejenigen, die Renée Zellweger dessen bezichtigen, dass sie sich zu viele Schönheitsoperationen machen ließ, müssen mal diesen Poster sehen! Haben Sie sie hier erkannt?

Bruce Allmächtig

Entschuldigung, Jim Carrey, aber der Künstler sieht dich so!

Mr. Deeds

Adam Sandler, entschuldige auch...

Men in Black

Schauen Sie in das Licht und vergessen, dass Sie dieses Plakat gesehen haben!

Harry Potter und der Stein der Weisen

Auch wenn Harry stark geschminkte Lippen hat, sieht er sich selbst nichtsdestotrotz sehr ähnlich!

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Hier sieht Harry schon ein bisschen schlechter aus… das Teenageralter mag daran schuld sein!

Matrix Revolutions

Das ist sicher kein Fehler in der Matrix, weil Sie wohl noch nie so was gesehen haben!

Freunde mit gewissen Vorzügen

Damit Sie sie nicht verwechseln, wer hier Justin Timberlake und wer Mila Kunis ist, kreierte der Künstler diese Überschriften!

Kill Bill

Hier stellt sich nur eine Frage… Wer ist das!??

Aviator

Haben Sie DiCaprio nicht erkannt? Glauben Sie es trotzdem: Er ist es!

