Wie eine russische Künstlerin das Leben eines jeden Büroangestellten in Bildern erklärt

Eva Morosowa, eine junge Künstlerin aus Nowosibirsk, zeichnet lustige Bilder, die mit Humor und Sarkasmus den Alltag erklären. Es ist merkwürdig – die meisten ihrer Charaktere sind fette, großnasige traurige Menschen (sogar die Katzen sehen so aus). Aber sie sind urkomisch.

„Das sind kleine Witze über den Alltag, sehr einfach. Ich zeichne alles, was mir in den Sinn kommt und lustig zu sein scheint“, zuckt Morosowa in einem Interview (rus) mit den Schultern. „Der Stil ist karikaturhaft und minimalistisch, ich habe seit meiner Schulzeit gerne hässliche Fettsäcke gemalt. Tatsächlich hat jedes Bild seine eigene Stimmung: Einige sind traurig, andere depressiv, schelmisch, psychedelisch, was auch immer.“

Hier sind einige der besten (die Auswahl fiel nicht leicht). Also, jeder muss jeder jeden Tag zur Arbeit gehen...

„Hier gibt es nicht viel zu sehen, nur ein verspielter Puppenspieler namens Leben, der Igor dazu bringt, wieder einmal zu arbeiten.“

„Hüte deine Freizeit, junger Mann!

Boss: Hier ist ein neuer Stapel Dokumente für dich, Aljoscha!

Aljoscha: Oh, Mann, fick dich...“

Alle warten nur auf Freitag, wenn es wirklich cool wird!

„Wo fliegen diese Typen hin?

Die machen einen drauf.“

Freitags treffen wir unsere guten alten Freunde...

„Fassbier: Hallo, Aljoscha!

Aljoscha: Ich habe die ganze Woche auf dich gewartet, mein geliebtes Fassbier.

*Tatsächlich flunkert Aljoscha ein wenig: Sie haben sich bereits unter der Woche getroffen. Und zwar mehrmals“

Ja, Bier wird in Morosowas Bildern oft erwähnt.

„Eine tragische und unglaubliche Geschichte über einen Mann, der leicht zu überreden war.

Gehen wir auf ein Bier?

Was? Bist du, verrückt?! Ich muss dieses Layout noch fertigstellen und KORRIGIEREN!

Komm schon, Alter, lass uns gehen...

Okay, lass uns gehen."

Ein paar wissenschaftliche Fakten über Bier – wieder einmal...

„Eine Gruppe von Forschern aus der Stadt Pensa fand heraus, dass großnasige Menschen mehr Probleme beim Biertrinken haben als kleinnasige Menschen.“

Aber dann beginnt die Arbeitswoche wieder und man muss stark und selbstbewusst bleiben (sonst besteht die Gefahr, dass man tatsächlich arbeitet).

„H – HALT’S MAUL

Boss: Dieses Banner verursacht negative emotionale Assoziationen, wie wäre es mit der Verwendung bunterer, positiver Farbtöne?

Designer: Halt’s Maul!“

Und dann beginnt wieder das Wochenende, mit all seinen Freuden. Das ist der Kreislauf des Lebens.

„Stasik und Jegor haben bereits mit dem Freitagssprung begonnen. Folge ihnen!“

Und du kannst ihm nicht entkommen.

„Nichts Besonderes, nur Oleg, der versucht, sich in einen Rotbrustgimpel zu verwandeln und aus dem Büro zu fliegen.

(Du hast keine Chance, Oleg, du steckst zu tief in diesem Gefängnis aus Fleisch und Blut.)“

Oder kannst du es?

„Boss: Walera, du hast vergessen, die Folien zu kopieren!

Drache: Sag ihm, er soll seinen Hintern kopieren.

Walera: Kopiere deinen Hintern, du Idiot!

Sonne: Was macht ihr schon wieder für einen Quatsch, ihr Clowns...“

Aber normalerweise kannst du das nicht. Das Leben scheint erbärmlich und sogar deine Katze verachtet dich.

„Das ist der Kater KATER. Er pisst absichtlich neben das Katzenklo, weil er weiß, dass du ein Trottel bist.

Kater: Du wirst es aufwischen."

Und du wirst alt, weißt du.

„Nichts Besonderes, Igorjok sagt seiner Jugend nur Lebewohl.

Igorjok: Auf Wiedersehen.

Jugend: Auf Wiedersehen.

Sonne: Du bist alt geworden, Igorjok.

Blumen: Alt! Alt!“

Aber man muss an seiner Würde festhalten!

„Mann auf der linken Seite: Du bist so fett.

Mann auf der rechten Seite: Ich betrachte mich eher als groß.

Unterschrift: Lass niemanden deine Größe mit etwas anderem verwechseln."

„Sonne: Mein Gott, was trägst du da?

Mann: Oh, nur den Körper eines 30-jährigen Content Managers. Ist schon gut...“

Nun, was können wir tun. Das Leben geht weiter, und es ist schon Winter!

„Nichts Besonderes, Jegor versucht nur, sich hinter einigen schneebedeckten Baumästen vor dem alles vernichtenden Lauf der Zeit zu verstecken.

(Du hast keine Chance, Jegor)“

