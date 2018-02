17 Karikaturen über den Alltag der Sowjetbürger

Das Magazin „Krokodil“ spöttelte über schlechte Angewohnheiten, die Bürokratie und die leeren Regale in den Geschäften der Sowjetzeit. Die meisten sind auch heute noch lustig. Russia Beyond hat deshalb die besten Anekdoten für Sie zusammengestellt.

1 Verliebt

Crocodile, 1926, №19 Crocodile, 1926, №19

„Schatz! Ich sehe die ganze Welt in deinen Augen!“ „Junger Mann, Sie könnten abgehört werden! Ich bin gespannt, was dann mit Ihnen passiert?“

2 Die Nachbarn

Crocodile, 1927, №09 Crocodile, 1927, №09

„Genossen! Es ist vier Uhr morgens! Könnten Sie ruhiger sein? Die anderen Leute im Haus können nicht schlafen!“ „Sie können nicht? Die Armen. Wir müssen ihnen helfen! Jungs, lasst uns ein Wiegenlied singen!“

3 Kommunale Verbesserung

Crocodile, 1945, №25 Crocodile, 1945, №25

„Andrej Petrowitsch wird also wieder uns die Schuld für den mangelhaften Fortschritt geben. Aber er trägt die Schuld daran. Wer hat ihm gesagt, dass er in diejenige Straße gehen soll, während wir diese speziell für ihn gepflastert haben?“

4 Feingefühl

Crocodile, 1946, №02 Crocodile, 1946, №02

„Ich brauche einen feinfühligen Ansatz!“ „Für das Feinfühligkeitssproblem müssen Sie in Raum sechs, die Besuchszeiten sind an geraden Daten von 15 bis 17 Uhr.“

5 Mittagessen

Crocodile, 1949, №04 Crocodile, 1949, №04

„Warum bist du so unhöflich zu Kunden? Du musst bei der Arbeit höflich sein.“ „Ich mache gerade eine Mittagspause.“

6 Eine Anleitung zum Sehen

Crocodile, 1956, №04 Crocodile, 1956, №04

„Er kann ohne mich nicht mal einen Schritt machen!“

7 Der Weg zum Krankenhaus

Crocodile, 1969, №01 Crocodile, 1969, №01

„Können Sie mir bitte sagen, wie man ins Krankenhaus kommt?“ „Gehen Sie diese Straße runter und Sie werden es finden.“

8 Gradmaße

Crocodile, 1969, №05 Crocodile, 1969, №05

„Ein Test für das Ausmaß.“

9 Zuschauer

Crocodile, 1971, №01 Crocodile, 1971, №01

„Ich verstehe es wirklich nicht, Polonij, warum sich die Zuschauer so komisch verhalten.“ „Was können wir machen? Sie gewöhnen sich daran, sich die Auftritte im Fernsehen anzusehen...“

10 Wahre Freunde

Crocodile, 1975, №23 Crocodile, 1975, №23

„Ihr seid wahre Freunde; ihr könntet eine kranke Person aus dem Bett auferstehen lassen.“

11 Kleines Rotkäppchen

Crocodile, 1976, №26 Crocodile, 1976, №26

„Warte nur, du kleines Rotkäppchen. Oh, wo ist das kleine Rotkäppchen?“

12 Der Fall

Crocodile, 1976, №35 Crocodile, 1976, №35

“Kaputt? Gott sei Dank, es ist gerettet.”

13 Das Versprechen

Crocodile, 1979, №07 Crocodile, 1979, №07

„Versprich mir, Schatz, dass du mich auch noch auf Händen trägst, wenn das Wasser weg ist.“

14 Schule

Crocodile, 1982, №16 Crocodile, 1982, №16

„Ein Abschied von Waffen.“

15 Gott des Handels

Crocodile, 1982, №36 Crocodile, 1982, №36

„Merkur ist der Gott des Handels.“ „Was für ein Gott ist er, wenn er keine Jeans kaufen konnte“. (In der Sowjetunion waren Jeans, wie viele andere Dinge, schwer zu bekommen.)

16 Würstchenzug

Crocodile, 1988, №01 Crocodile, 1988, №01

„Es riecht nach Würstchen!“ „Das ist der Zug aus Moskau!“

(Zu Sowjetzeiten fuhren Menschen aus den Regionen oft zum Einkaufen in die großen Städte, um Ware wie Wurst, Zucker und so weiter zu kaufen, die in abgelegenen Regionen selten erhältlich waren.)

17 Ein Bürokrat in der Wüste

Crocodile, 1991, №03 Crocodile, 1991, №03

"Brüllen Sie, brüllen Sie nicht, aber bis Sie das Dokument vorlegen, das beweist, dass Sie ein Löwe sind, werde ich Ihnen nicht glauben.“

