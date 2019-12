Der hübscheste Arzt in den USA ist eigentlich… ein Russe! (FOTOS)

Ein breites Lächeln, eine athletische Figur, einen Doktorkittel und ein Stethoskop - lernen Sie einen der bekanntesten Ärzte der Welt kennen. Arzt Mike Varshavsky aus New York, 30 Jahre alt, hat fast 4,5 Millionen Follower auf YouTube und 3,5 Millionen Follower auf Instagram. Und er ist eigentlich Russe!

Er wurde in der russischen Stadt Saransk, in der Region Mordowien, geboren und zog mit seinen Eltern und Großeltern im Alter von sechs Jahren in die USA. Er besuchte eine Schule in Brookline und, wie er selbst erzählt, niemand „fand ihn klug“, weil er kein Englisch sprach.

Er gibt zu, dass er als Student bei Mädchen nicht beliebt war. „Wenn ich ein schönes Mädchen auf der anderen Seite des Raums sah, war ich zu schüchtern, um ein Gespräch mit ihr anzufangen.“ Er sagt, dass er sich damals voll auf das Studium konzentriert habe. Er wollte unbedingt wie sein Vater Arzt werden.

Er erinnert sich daran, wie sein Vater seinen Arztberuf in den USA wiedererlernen musste, während seine Mutter, Professorin in Mathematik, gleichzeitig in mehreren Jobs arbeitete, um die Familie über Wasser zu halten. „Ich habe beobachtet, wie mein Vater seine Beziehungen zu Patienten aufbaute, er war für deren Gesundheit verantwortlich, für die Gesundheit ihrer Familie. Er hat mir gezeigt, dass man arbeiten und Geld verdienen und gleichzeitig mehr tun kann, um die Welt zu verbessern. Und ich habe entschieden, dass diese Arbeit zu mir passt“, sagt Mike.

Im Jahr 2013 schloß er sein Medizinstudium ab und fing an, als Familienarzt zu arbeiten. Über sein Leben als Arzt berichtete er auf seiner Instagram-Seite und produzierte einen Videoblog für YouTube. Schon bald wurden die Vlogs von Doctor Mike populär, besonders bei Frauen. Die Zahl der Follower stieg sehr schnell.

Nach zwei Jahren nannte die Zeitschrift People ihn „Sexiest Doctor Alive“ - und Mike wurde über Nacht zu einem der bekanntesten Ärzte der Welt.

Und wie denken Sie, geht die Geschichte weiter? Er entschied sich dafür, seine Popularität für wohltätige Zwecke zu nutzen. Mike organisierte eine wohltätige Auktion mit… einem Date mit ihm als Hauptpreis. Das Geld, dass er dadurch bekommen hatte, überwies ihr an „The Limitless Tomorrow Fund“, einer Organisation, die Studenten hilft.

Nichtsdestotrotz ist Mike nicht verheiratet (Mädchen, ihr habt noch die Chance!) und lebt mit seinem Hund, einem Neufundländer, zusammen. Übrigens hat sein Hund 100.000 Follower im Netz!

Im Sommer 2019, als Mike für eine Geschäftsreise von New York nach Tel Aviv flog, erlitt ein Passagier aufgrund einer Allergie einen anaphylaktischen Schock. Es gab kein Epipen (ein Medikament aus der Anaphylaxie), aber Mike fand im Erste-Hilfe-Kasten an Bord etwas Epinephrin, ein ähnliches Medikament, und injizierte es in das Bein des Passagiers. Auf diese Weise rettete er das Leben des 26-jährigen Mannes.

Ein hübscher Held! Was für ein Mann, nicht wahr, Mädchen?

