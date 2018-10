Auf Männerfang: So angeln Sie sich einen russischen Oligarchen

Michail Prochorow – 8,3 Milliarden Euro*

Michail Prochorow ist der Eigentümer der Investmentgruppe „Onexim“ und Mehrheitseigentümer des NBA-Basketballvereins „Brooklyn Nets“. Er ist ein seltener Fall unter Männern mit einem solch beeindruckenden Vermögen. Mit seinen 53 Jahren war er noch nie verheiratet und hat keine Kinder. Gleichzeitig wurde der Milliardär immer wieder in Gesellschaft russischer Models gesehen, die er gerne mit zu seinen Urlaubsorten im Ausland nimmt. Einmal gab es um seine Person einen internationalen Skandal, als Prochorow von der französischen Polizei wegen Verdacht auf Zuhälterei (eng) verhört, aber letztendlich nicht angeklagt wurde.

Prochorow erklärt seine Bachelor-Lebensweise damit, dass er sich einfach nie richtig verliebt habe. Jedoch gesteht er, dass er sich dies sehr wünscht. Im Jahr 2012 scherzte er in einem Interview mit CBS (eng), dass er heiraten würde, wenn sein Basketball-Team nicht innerhalb von drei Jahren die NBA-Meisterschaft gewinnen würde. Dazu muss man sagen, dass die „Brooklyn Nets“ gelinde gesagt nicht gerade das erfolgreichste Team der Liga sind. Obwohl sein Team die Meisterschaft nicht gewann, ist der Geschäftsmann immer noch unverheiratet.

Wo kann man ihn antreffen? Einerseits auf der Halbinsel Çeşme in der Türkei, wo der Oligarch eine Villa hat oder auf den Seychellen, wo er laut Medienberichten (rus) die Nordinsel besitzt.

Alexander Swetakow – 2,9 Milliarden Euro

Der 50-jährige Eigentümer des Investmentimperiums der „Absolut Group“ ist geschieden und hat vier Kinder. Er traf seine ehemalige Frau Julia in den 90er Jahren in einem Friseursalon, in dem sie damals arbeitete. Er verdiente zu der Zeit sein Geld mit Elektronik, welche er aus Asien importierte.

Zu den Unternehmensinteressen des Milliardärs gehören Banken, Casinos, Grundstücke, der Einzelhandel und andere Geschäftsbereiche. In der Region Moskau besitzt (rus) er etwa 20 000 Hektar Land. Er kaufte eigens einen sechssitzigen Hubschrauber der Klasse McDonnell Douglas, um sein Grundstück zu befliegen. Später gab Swetakow jedoch zu, dass er sich von der Idee hat mitreißen lassen und er den Hubschrauber schließlich aufgeben musste, da es sich nicht einfach gestaltete, sein Grundstück zu umfliegen. Eine Hürde war die notwendige Fluggenehmigung zu bekommen.

Laut Swetakow schätzt (rus) er als Eigenschaft an Menschen vor allem Anstand und eine gewisse Pünktlichkeit: Er sagte: „Ich hasse es, wenn Leute meine Zeit vergeuden, indem sie sich die Freiheit nehmen, zu spät zu kommen“.

Wo kann man ihn antreffen? Im Sportklub „Pride Wellness“ in Schukowka, einer angesehenen Siedlung außerhalb Moskaus, den Swetakow selbst besucht und welcher auch in seinem Besitz ist. Außerdem ist er an Orten zu finden, die bei Surfern beliebt sind: Auf Bali, auf den indonesischen Inseln oder der Insel Timor.

Arkadi Abramowitsch – mindestens 2,3 Milliarden Euro

Der Sohn und Erbe von Roman Abramowitsch ist jung, ehrgeizig und mit 26 Jahren schon enorm reich, und das nicht nur dank Papas Geld. Er war schon vor seiner Volljährigkeit ernsthaft am Geschäft beteiligt und ist neben seinem Vater bereits Eigentümer des „FC Chelsea“, leitet „ARA Capital Limited“ und „Crosby Asset Management“ und ist Miteigentümer von „Zoltav Resources PLC“. Zudem kauft Arkadi Öl- und Gasfelder und baut Treibhauskomplexe.

Im Jahr 2013 hatte er Medienberichten zufolge eine Affäre mit Alexandra, der Tochter des bekannten Gastronomen Arkadi Nowikow. Nach einer Weile gingen die beiden jedoch wieder getrennte Wege. Über seine anderen Beziehungen ist bisher wenig bekannt, da er kein turbulentes Sozialleben führt und öffentliche Treffen meidet.

Wo kann man ihn antreffen? Der Geschäftsmann kauft in ganz Russland Land für den Anbau von Kürbissen und Gurken, wodurch er oft in den Provinzen gesehen wird. In Moskau spielt er oft Fußball in Skolkowo, ein von seinem Vater eigens entwickeltes Projekt, und geht zum Abendessen in das Restaurant „Zarskaja Ochota“.

Oleg Boyko – 1,3 Milliarden Euro

1996 verlor Boyko während eines Urlaubs in Monte Carlo die Schlüssel zu seiner Villa und beschloss kurzerhand, durch den Balkon einzusteigen. Er fiel jedoch und brach sich dabei die Wirbelsäule, weshalb er seitdem im Rollstuhl sitzt. Es ist ihm gelungen, all sein Vermögen zu verlieren und es daraufhin wieder anzuhäufen. Er hat sich ebenfalls von seiner Frau geschieden.

Im Jahr 2010 gestand Boyko in einem Interview (rus) mit Tatler, dass er eine Haushälterin suche, welche auch den Ehepflichten nachkommen würde. Er wollte sie vielleicht für sein Zuhause in Los Angeles einstellen, wo der 53-jährige Oligarch regelmäßig wohnt, um Filme wie beispielsweise „Sin City 2“ zu produzieren.

Wo kann man ihn antreffen? In den Korridoren des Komplexes Moscow City, wo seine Beteiligungsgesellschaft „Finstar“ ihren Sitz hat.

Deni Baschajew – über 520 Millionen Euro

Er ist wohl einer der verschwiegensten Oligarchen. Im Internet existieren kaum Fotos von ihm und auch auf Sozialen Netzwerken ist er nicht zu finden.

Der Tschetschene Baschajew erbte seinen Reichtum nach dem Tod seines Vaters Sija Baschajew, dem Gründer der Holdinggesellschaft „Alliance Group“. Er besitzt Anteile in allen Bereichen der Beteiligungsgesellschaft, die nun von Öl zu Platin und Gold übergegangen ist.

Es ist außerdem bekannt, dass der 22-jährige Deni ein Wunderkind war. Im Alter von zwölf Jahren erzielte er 148 Punkte in einem Intelligenztest – ein Erwachsener erzielt im Durchschnitt nur 100 Punkte. Er multipliziert ohne Probleme vierstellige Zahlen in seinem Kopf und wird, so sagt man zumindest, definitiv nicht vor 30 heiraten.

Wo kann man ihn antreffen? In Moskaus besten Restaurants, meist in Gesellschaft seiner Cousins. Im Winter geht er im französischen Skigebiet Courchevel snowboarden. Im Sommer macht er Urlaub im Forte Village Resort auf Sardinien.

*Das im gesamten Text angegebene Vermögen basiert auf dem Forbes-Ranking 2018 (rus).

