Wertvolle Marke: Wie der MMA-Star Chabib Nurmagomedow seinen Namen vergoldet

2012 trat Chabib Nurmagomedow erstmals in den achteckigen UFC-Käfig. Inzwischen führt er die Forbes-Liste (rus) der reichsten Showbusiness- und Sportstars Russlands an. Chabib hat seinen Erfolg in klingende Münze verwandelt.

UFC-Kämpfe

Für seinen ersten Kampf erhielt der Mann aus Dagestan mit dem Kampfnamen „The Eagle“ (zu Deutsch: „Der Adler“) 16.000 US-Dollar (etwa 14.500 Euro). Das ist gemessen an den üblichen Standards der Branche kaum genug gewesen, um die Kosten für die Vorbereitung auf den Kampf zu decken. Alle Einnahmen investierte er zu Karrierebeginn wieder in sein Training.

Im April 2014 brachte ihm sein sechster Sieg bereits 64.000 US-Dollar (58.000 Euro) ein. Nur vier Jahre später erhielt er das höchste Preisgeld in der Geschichte der UFC: zwei Millionen US-Dollar (1,8 Millionen Euro) für den Sieg über den Iren Conor McGregor. Insgesamt verdiente er an diesem Kampf zehn Millionen Dollar (neun Millionen Euro) einschließlich eines Anteils an den Einnahmen aus dem Verkauf der Übertragungsrechte. Das war siebenmal mehr als beim Gewinn der Meisterschaft gegen den US-Amerikaner Al Iaquinta.

Getty Images Getty Images

Seinem Manager Rizvan Magomedow zufolge (rus) wurde der Kampf gegen Dustin Poirier noch besser bezahlt: dreieihalb Mal mehr Geld als gegen McGregor soll geflossen sein.

Nurmagomedow investiert nun aber auch deutlich mehr Geld in die Vorbereitung. Bis zu 40.000 US-Dollar (36.000 Euro) kosten Flüge, Ernährungsberater, Hotels, Mahlzeiten und Reisebusse, hat der MMA-Star einmal geschätzt (rus). Er kann es verschmerzen, denn er verdient inzwischen auch außerhalb des Käfigs Geld.

Verträge mit Reebok und Toyota

Getty Images Getty Images

Chabib arbeitet seit vielen Jahren mit der Sportmarke Reebok zusammen. Nach einer Reihe von schweren Verletzungen - ab 2014 musste er 17 Monate pausieren - waren dieser Vertrag sowie das Gehalt seines Clubs und einige Promotionauftritte seine einzigen Einnahmequellen. 2019 verlängerte der Kämpfer seinen Vertrag mit Reebok um drei weitere Jahre und unterzeichnete im selben Jahr einen Vertrag mit Toyota. Wie viel er dabei verdient, ist nicht bekannt.

Russischer Energy-Drink

Christopher Khoury/Global Look Press Christopher Khoury/Global Look Press

Die UFC hat ihr eigenes offizielles Getränk: Monster Energy. Laut Forbes war die Marke sehr daran interessiert, einen Vertrag mit Chabib zu unterzeichnen. Doch der Dagestani gab einer russischen Marke, Gorilla, den Vorzug. 2018 unterzeichnete (rus) Chabib einen Dreijahresvertrag mit dem Getränkehersteller aus Moskau im Wert von über einer Million US-Dollar (908.000 Euro). Gorilla veranstaltet seit diesem Jahr auch eigene MMA-Turniere, an denen Nurmagomedows Vereinskollegen teilnehmen.

Schwarzkümmelöl und Halal-Geld

Chabib ist das Gesicht zweier Marken aus den GUS-Ländern: Alhadaya, ein Produzent von Schwarzkümmelöl aus Kasachstan und SalamPay, ein Geldtransferdienst.

Seit einiger Zeit nutzt Chabib auch seinen Instagram-Account als Werbeplattform. Mittlerweile wurden dort über 40 Anzeigen geschaltet, auch eine für Schwarzkümmelöl. Pro Anzeige kassiert er angeblich rund 4.700 US-Dollar (4.200 Euro). Zu einem Interview beim Fernsehsender „Rossija-24“ erschien er in einem T-Shirt mit SalamPay-Aufdruck. Laut der Webseite des Finanzdienstleisters hat dieser ein Halal-Zertifikat und ist Scharia-konform.

„KHABIBTIME“

Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Chabib macht längst nicht für Jeden Werbung. Wetten, Alkohol und Zigaretten sind für ihn nicht akzeptabel. „Ich lehne solche Angebote sofort ab“, sagte er erst kürzlich wieder. Auch zwei russische Verlage - Eksmo und Alpina – landeten auf seiner schwarzen Liste. Sie boten ihm lediglich 2.347 US-Dollar (2.100 Euro) plus 15 Prozent Umsatzbeteiligung für seine Autobiographie. Dafür sollte Chabib dem Verlag alle Rechte übertragen. Er entschied sich mit seinem Co-Autor Saur Kurbanow, das Buch selbst zu verlegen. Seine Unabhängigkeit war ihm wichtiger.

Das Buch mit dem Titel „KHABIBTIME“ (Khabib ist die englische Transkription seines Namens, zu Deutsch bedeutet der Titel etwa: „Chabibs Zeit“) erschien im Dezember 2018 in russischer Sprache in einer Auflage von 60.000. Die englische und türkische Ausgabe sind in Vorbereitung.

Beteiligungen und Meisterklassen

Weitere Einnahmen erzielt Chabib durch seinen Eagles MMA-Club, in dem sein Vater der Cheftrainer ist. Chabib ist Präsident. Zudem ist er an einem Kampfsportzentrum beteiligt, das seinen Namen trägt.

Sein Name ist längst ein Markenzeichen. Die Marke „KHABIBGYM“, Sportbekleidung, wird über den Großhändler Sildi vertrieben, benannt nach Chabibs Heimatdorf. Der UFC-Kämpfer plant die Eröffnung von Sportcentern in London, Abu-Dhabi, Dubai und Moskau. Und schließlich gibt er selbst Unterricht und hält Vorträge.

Für seine Rede beim Synergy Business Forum im Jahr 2018 soll er ein Honorar (rus) zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar (54.000 bis 64.000 Euro) erhalten haben. Den Besuchern, die für eine Eintrittskarte über 200 Euro gezahlt hatten, verriet er sein Erfolgsgeheimnis: „Erstens, glaube an den Allmächtigen! Zweitens, arbeite hart! Und drittens, gib nicht auf!“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.