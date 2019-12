Besondere Schnappschüsse: Ein Russe als Fotograf der Hollywood-Stars

Russia Beyond

Sergei Bermeniew arbeitet sowohl in Hollywood als auch in Russland und seine Fotos von Prominenten aus Filmindustrie, Musik, Literatur und Sport sind unglaublich intensiv. Sie zeigen die Seele der Persönlichkeit, die durch die Linse des Fotografen aufgenommen wurde.

Sergei Bermeniew ist kein einfacher Fotograf. Er ist Psychologe und Künstler. Wenn Sie seine Werke sehen, können Sie sich davon überzeugen.

In einem Interview hat er mal gesagt, dass ein „typischer Russe in Hollywood eine Person ist, die stets auf der Suche nach dem Besonderen ist und stets großes Engagement zeigt“. „Jack Nicholson würde vor diesem Menschenen seine Brille nicht ausziehen, Meryl Streep würde nicht Sinatra singen. Aber für mich haben sie das gemacht“.

1. Dieses sichtbar tief psychologisches Porträt von Quentin Tarantino verbirgt ein Geheimnis, das nicht jeder bemerken würde: Der Regisseur wurde neben dem Grab von Boris Pasternak aufgenommen. Seinen Namen sieht man in kyrillischen Buchstaben auf dem Grabstein geschrieben.

2. Bermeniew nahm einige Fotos von Robert De Niro in unterschiedlichen Situationen auf. Aber dieses ist vielleicht das bekannteste.

3. Al Pacino. Was für ein lebhaftes Foto!

4. Und noch ein Foto von dem brutalen Paten.

5. Ein schönes Foto von Michail Baryschnikow!

6. Julia Ormond und der Fotograf persönlich. Die Schauspielerin ist übrigens in Russland sehr beliebt. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie die russische Kaiserin Katharina die Große in dem Film „Junge Katharina“ und die Hauptrolle in dem russischen Film „Der Barbier von Sibirien“ von Nikita Michalkow.

7. Ein seltenes Foto von Wladimir Putin.

8. Der sowjetische Fußballstar Lew Jaschin signiert einen Ball für Sänger Julio Iglesias - ein historischer Moment!

9. Jack Nicholson wird in Moskau mit einem T-Shirt mit Wladimir Lenin und den Worten „F * cking Revolution“ in der Hand erwischt. Der Fotograf erinnert sich, dass Nicholson diesen Tag für einige Menschen zu einem ganz besonderen machte. Nur wenige Sekunden nach der Aufnahme setzte er sich mit einigen Mädchen spontan zusammen und trank mit ihnen Bier.

10. Was für eine Aufnahme! Meryl Streep bereitet sich auf einen Auftritt vor. In der Bildunterschrift heißt es: „Die Große im Umkleideraum von Stanislawski.“

11. In der Bildunterschrift denkt der Fotograf über das Leben und dessen Freuden nach, indem er sich an den Film Kill Bill 2 erinnert.

12. Allen Ginsberg mit den Hashtags #bookporn und #booknerd.

13. Und noch eine Rarität für die Literaturliebhaber: ein anderes Foto von dem großen Dichter Josef Brodsky.

