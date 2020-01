Wie ein russisches Lied die Welt eroberte

La la la la la la la la la… – dieser einfache Refrain des Megahits Around the World (2000) der Gruppe ATC trieb die Welt in den Zweitausendern fast in den Wahnsinn. Der Song war 23 Wochen lang die Nummer eins in Deutschland, in der Schweiz sogar 26 Wochen. Er war in vielen Ländern weltweit in den Top-20, unter anderem in Großbritannien und den USA.

Aber hier ist ein Fakt, den Sie wahrscheinlich nicht über den Hit Ihrer Jugend wussten. Es ist eigentlich ein russischer Song und heißt im Original Pesenka (Liedchen) oder einfach nur La La La. Er wurde 1998 von Sergej Schukow, dem Frontmann der russischen Popgruppe Ruki Wwerch! (Hände hoch!) komponiert.

ATC – Around the World

Ein Jahr später wurde er von den Vertretern der deutschen Musikfirma BMG angesprochen. Sie baten Sergej, ihnen die Rechte an dem Song zu verkaufen, um ein englischsprachiges Cover herauszubringen.

„Wir lachten damals darüber“, erinnerte sich Schukow, „dass sie sich für La La La entschieden hatten (das Lied war in Russland nicht sehr beliebt, verglichen mit den anderen Hits der Gruppe) und vergaßen [die Geschichte] völlig.“ Er war vollkommen überrascht, als ihm ein Jahr später sein PR-Manager darüber informierte, wie viel Lizenzgebühren er bekommen würde – coole 860.000 US-Dollar!“

„Ich dachte am Anfang, dass sie aus Versehen eine Null zu viel aufgeschrieben haben. Aber dann erhielten wir in den nächsten drei Jahren über 1,5 Millionen US-Dollar für dieses Lied“, fügte Schukow hinzu.

Ruki Wwerch! – Pesenka

Die unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte von Around the World endete auch nicht in den 2000ern. Der Megahit, der heute über 170 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet, brachte in den folgenden 20 Jahren über 30 Cover hervor: in Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, in Disco-, Rap- und sogar Heavy-Metal-Versionen.

Wir haben die erstaunlichsten für Sie ausgesucht. Viel Spaß dabei!

Bereits 2001 veröffentlichte Max Raabe mit seinem Palastorchester dieses Retro-Cover:

Carolina Marquez ft. Flo Rida & Dale Saunders - Sing la la la (2013)

Die Disco Boys – Rund um die Welt (2012)

Rap-Version von Chris Webby – La la la (2009)

...und von Chevy Woods (2015)

Hören Sie sich die Version von Auburn featuring Iyaz (2011) sehr genau an. Können Sie die Melodie erkennen?

Ein sehr originelles Cover, gespielt vom Spice Girl Melanie C zusammen mit dem Berliner Orchester (!) (2018):

Oder bevorzugen Sie Heavy Metal? Kein Problem! Hier die Version von Naked Round The Block – Around The World (2014):

beFour – Magic Melody (2007):

Genießen Sie die französische Version: Marin Monster ft. Maître Gims (2014):

Und auf Polnisch von BLANCHE (2018):

Und hier ist eine der neuesten Versionen von Dj R3HAB (2019):

