„Auf der Latrine plattmachen“: Putins Äußerungen, die Zuhörer verblüfften & Dolmetscher verwirrten

Während seiner Präsidentschaft wurde Wladimir Putin für seine treffenden, witzigen und manchmal derben Aussagen berühmt. Einige Formulierungen haben die Dolmetscher verwirrt und seine Zuhörer verblüfft. Hier die Zitate, die den meisten Menschen in Erinnerung geblieben sind.

„Мы враскорячку не умеем стоять“ (My wraskorjátschku nje uméjem stojátj) –

„Wir können nicht mit gespreizten Beinen dastehen“

Im Jahr 2009 sprach US-Präsident Barack Obama über die Zukunft der russisch-amerikanischen Beziehungen undsagte zu Putin, dieser „steht mit einem Bein auf dem alten Weg der Beziehungsentwicklung und mit dem anderen Bein auf dem neuen Weg.“

Putin antwortete ihm mit kaum übersetzbaren Worten: „Wir können nicht mit gespreizten Beinen dastehen – wir stehen fest auf unseren Beinen und blicken entschlossen in die Zukunft.“

Dieser Satz bedeutet, dass die Russen nicht – wie beim Twister-Spiel – im Spagat zu stehen vermögen. Der Präsident wollte damit verdeutlichen: Die Russen wissen genau, wohin sie gehen und zweifeln nicht an ihrer Entscheidung.

„Ich hatte gerade als Dolmetscher zu arbeiten begonnen und sah die Reportage im Fernsehen. Ich dachte nur: Gott sei Dank musste ich das nicht dolmetschen“, erinnerte sich kürzlich in einem Interview Alexej Sadykow, Berater der Sprachabteilung des Außenministeriums, der die Gespräche Putins dolmetscht.

„Донбасс порожняк не гонит“ (Donbás poroschnják nje gónit) –

„Die Menschen im Donbass labern keinen Müll“

Im Jahr 2019 erklärte Präsident Putin auf seiner jährlichen großen Pressekonferenz in Moskau seine Haltung zu den Minsker Abkommen, als er plötzlich den Satz, der seinen eigenen Worten nach „aus dem Straßenjargon“ stammt, äußerte: „Донбасс порожняк не гонит“

Es ist immer ungewöhnlich, von einem Präsidenten umgangssprachliche Wendungen zu hören. Im Straßenjargon bedeutet „гнать порожняк“ so viel wie „lügen“.

"[Dieser Satz] wurde dann sehr lange Zeit in der Übersetzer-Community aktiv diskutiert. [Die Übersetzer haben sich schließlich auf die Variante] „Die Menschen im Donbass redet keinen Unsinn" [geeinigt], berichtete Natalia Krasawina, dritte Sekretärin der Abteilung für sprachliche Unterstützung des Außenministeriums.

«А и Б сидели на трубе...» (A i B sidéli na trubé) –

„A und B saßen auf dem Rohr...“

Im Jahr 2005 kam Putin zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland. Bei einem seiner geplanten Treffen begann der russische Präsidentden deutschen Kollegen die Preise für russisches Gas, das nach Deutschland exportiert wird, zu erläutern. Der Präsident ließ sich hinreißen und verwies der Klarheit halber auf ein Kinderrätsel. Um die Dolmetscher nicht zu verwirren, wechselte er selbst ins Deutsche:

Vielleicht wollte Putin auf diese Weise dem Publikum klarmachen, dass zwischen Russland und Deutschland noch andere Länder liegen, die sie vielleicht vergessen haben. Die Kinder vergessen auch, dass auf dem Rohr nicht nur A und B, sondern auch das „und“ saß.

Es scheint, dass nicht alle Zuhörer die Bedeutung dieses Gleichnisses verstanden haben.

«Отбуцкать за углом» (Otbúzkatj sa uglóm) –

„Um die Ecke kicken“

Während Putins Gespräch mit den Fußballfans im Jahr 2012 tauchte das Thema des Einheitlichen Staatsexamens (ESE) auf, das die Schüler für die Zulassung zum Hochschulstudium ablegen müssen.

Als Reaktion auf die Kritik am ESE wies Putin darauf hin, dass der Bruder des Bildungsminister sich gerade in seiner Nähe befand. „Wir können ihn um die Ecke kicken, damit er seinem Bruder Hallo sagen kann“, scherzte der Präsident.

Die Bedeutung des Wortes отбуцкать wurde darauf hin von vielen Zuschauern im Internet recherchiert. Es ist von dem englischen Wort boots abgeleitet und bedeutet so viel wie treten oder kicken. Es ist also nichts Vulgäres und Sie können das Wort beruhigt in die Unterhaltung mit ihren russischen Freunden einbauen.

«Уконтропупить» (Ukontropúpitj) – „einschränken/vernichten“

Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg fragte der Moderator Putin nach den Sanktionen. Präsident fügte das Wort уконтропупить in seine Antwort ein:

„Bislang beschränken sich alle Sanktionen darauf, einige mir nahe stehende Personen aus meinem persönlichen Umfeld und meine Freunde auszuwählen und ihre Tätigkeit, wie wir in den Kreisen der Intellektuellen sagen, gebührend einzuschränken d.h. sie zu bestrafen, unklar wofür.“

Уконтропупить bedeutet, jemanden einschränken, unterdrücken, seine Aktivitäten unterbinden oder vernichten. Das Wort wird heute nur noch recht selten verwendet, so dass es aus dem Mund des Präsidenten recht ungewöhnlicher klang.

«Чья бы корова мычала, а ваша – молчала» (Tschja by korówa mytschála, a wáscha – moltschála) – „Eines anderen Mannes Kuh mag muhen, aber deine sollte schweigen“

Im Jahr 2010 nahm Putin als Premierminister Russlands an der russisch-französischen Kommission für bilaterale Zusammenarbeit teil. Das Gespräch mit Journalisten wandte sich WikiLeaks und der Demokratisierung zu, als Putin sich eines einfachen, aber wirkungsvollen Sprichworts bediente, das von einem Schüler, nicht aber von einem Premierminister erwartet wird:

„Was die Demokratie betrifft: Wenn schon Demokratie, dann umfangend. Warum haben sie Herrn Assange ins Gefängnis gesteckt? Was ist das, Demokratie? Bei uns in den Dörfern sagt man: Eines anderen Mannes Kuh mag muhen, aber deine sollte schweigen. Ich möchte unseren amerikanischen Kollegen den Ball zurückspielen.“

Dieser scherzhafte Spruch entspricht dem Sprichwort Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.

«Замочить в сортире» (samotschítj w sortírje) – „auf der Latrine plattmachen“

Das vielleicht berühmteste Zitat von Wladimir Putin stammt aus dem Jahre 1999, als er noch Premierminister war. Auf die Frage von Journalisten nach dem Kampf gegen den Terrorismus antwortete Putin mit einem Satz, der sich sofort im Volk einbürgerte:

„Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Wenn sie im Flughafen sind – im Flughafen. Das heißt, entschuldigen Sie mich bitte, wenn wir sie auf der Toilette fangen, machen wir sie auch auf der Latrine platt. Das war's, die Frage ist definitiv abgeschlossen".

Die Wendung auf der Latrine plattmachen bürgerte sich schnell im Volk ein und wurde zu einer Art Markenzeichen für Putin. Sie weist auf die Entschlossenheit der Absichten und die Unumkehrbarkeit der getroffenen Entscheidungen hin.

