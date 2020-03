Wie die Russen das Coronavirus mit Humor bekämpfen! Die besten Mems und Witze

Die Russen wollen nicht wie der Rest der Welt in Panik geraten, deshalb versuchen sie stattdessen, die neuen, unbequemen Umstände des Lebens in Quarantäne auf die leichte Schulter zu nehmen.

Am 16. März gab es in Russland etwa 93 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Die Behörden haben den Notstand nicht ausgerufen, aber einige Maßnahmen ergriffen, wie die Absage (oder Verschiebung) der meisten Massenveranstaltungen, eine 14-tägige Quarantäne für diejenigen, die kürzlich aus Ländern mit Coronavirus-Ausbrüchen eingereist sind und die freiwillige Selbstisolierung für Schulen sowie ausgewählte Unternehmen und Organisationen, deren Mitarbeiter zum großen Teil von zu Hause arbeiten können.



Für die meisten Menschen ist es jedoch „business as usual“ – die Mehrzahl geht zur Arbeit und benutzt öffentliche Verkehrsmittel. Und was passiert, wenn den Lieferanten die Masken ausgegangen sind?

Kinder dürfen die Schule schwänzen, aber nicht alle Eltern können mit ihnen zu Hause bleiben, so dass einige Schüler immer noch den Unterricht besuchen. Aber die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle!

* VIELE LÄNDER HABEN WEGEN DES CORANAVIRUS DIE SCHULEN GESCHLOSSEN *

WÄHRENDDESSEN IN RUSSLAND…

Inzwischen könnten „Bio“-Masken der neue Trend werden...

Tatsächlich glauben viele Russen, dass Zwiebeln und Knoblauch helfen können, Viren und Grippe abzuwehren... aber dafür muss man sie essen und nicht nur als Accessoire tragen.

Und hier ist ein weiteres Beispiel für eine Verteidigungsmaske „á la Russe“:

Für die Länder, in denen es an Toilettenpapier mangelt, können die in der Sowjetunion geborenen Russen einen Ausweg anbieten. Aber zur Not können Sie auch Zeitungen verwenden (vor allem solche, die Sie nicht gerne lesen)!

Während uns Mems erzählen, dass die Tschechen Bier und italienische Nudeln aufkaufen, ist in Russland Buchweizen das begehrteste Lebensmittel. Niemand isst ihn normalerweise sehr oft, aber anscheinend ist er ideal für eine lange Coronavirus-Quarantäne...

16-ое число.

По ощущениям - именно сегодня день отсчёта - "началось".

Хорошо успели закупиться. Уже полки с крупой и тушёнкой сметены были, в Ашане на Каширке.#коронавирус#москваpic.twitter.com/utv8SljADH — Спешл For You (@speshldnr) March 16, 2020

„Ich will diese vier magischen Wörter hören – Ich habe Buchweizen gekauft“

Als die Leute hörten, dass der Preis für Buchweizen in die Höhe geschossen ist, kamen sie zu dem Schluss, man könne einen Ring genauso gut statt mit einem Diamanten mit einem Buchweizenkorn besetzen.

Es gab auch die Meldung, dass Alkohol das Virus töten würde.

So amüsiert sich Russland:

„Du hast keine Macht hier, in Russland!“

Fast alle Flüge aus Russland in die vom Virus am meisten betroffenen europäischen Länder sind inzwischen gestrichen worden – und die Moskauer Flughäfen überprüfen diejenigen, die ankommen. Dieser „Ghostbusters“-Tanz der Mitarbeiter des Flughafens Scheremetjewo macht inzwischen die Runde.

Охотники за привидениями 2.0 или как развлекаются медики в аэропорту Шереметьево. pic.twitter.com/Knc7dGDUP2 — Mash (@mash_breaking) March 7, 2020

Natürlich gibt es viele Witze über Leute, die zu Hause geblieben sind... „Experten empfehlen, den gesamten Tagesablauf, auch den Weg zur Arbeit, zu Hause beizubehalten.“

Dies ist die Wärmebildaufnahme einer Tastatur derer, die von zu Hause aus arbeiten:

Die Leute drehen inzwischen auch durch, was das Händewaschen und Antiseptika betrifft.

Während die meisten Fußballspiele in Europa abgesagt wurden, war die Zenit-Arena in St. Petersburg voll besetzt. Die Fans waren recht fröhlich und skandierten: „Wir werden alle sterben!“ Eigentlich mag das makaber klingen, aber in Wirklichkeit ist dies eine Zeile aus dem Fan-Song „Wir sind alle mit Fußball infiziert und sterben für Zenit!“ Als ob es der Dichter Alexander Puschkin vorausgesehen hat – eines seiner Werke heißt Das Fest während der Pest.

What do people chant? People chant “we all will die”. Optimistic. pic.twitter.com/bwWAM2X32E — Meanwhile in Russia (@officialrus1) March 14, 2020

Natürlich können die Menschen nicht genug von China-Witzen bekommen:

„Wen wundert das – selbst wenn man einen Virus aus Italien mitbringt, ist er Made in China.“

Währenddessen warten andere voller Angst auf ihre Aliexpress-Bestellungen...

„Wir haben hier für Sie Post aus China...“

Und wenn Sie zur Post gehen, um Ihre Post aus China abzuholen, ist es besser, sich wie in der HBO-Fernsehserie Tschernobyl zu verkleiden...

Gleichzeitig sind die Russen der Meinung, dass Greta Thunberg mit der Situation zufrieden ist.

„Fabriken stehen still... Flugzeuge fliegen nicht... Wahnsinn!“

Und es gibt sogar etwas schwarzen Humor:

„Welchen Haarschnitt wollen Sie?“

„Schneiden Sie alles weg!“

„Geht klar.“

Wie gefällt Ihnen übrigens dieses Nagel-Styling?

