Wie verdient man in Russland Geld mit dem Coronavirus?

Ende Dezember 2019 wurde in der chinesischen Großstadt Wuhan ein Ausbruch einer durch das Coronavirus 2019-nCoV verursachten Lungenentzündung registriert. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren bis zum 29. Januar 6057 Menschen mit dem Virus infiziert, davon 5970 in China. 132 Infizierte starben, 110 wurden geheilt.

Es gibt keine bestätigten Fälle von Coronaviren in Russland, aber nach dem Bericht des Nationalen Medizinischen Forschungszentrums für Physiopulmonologie (NMRC PTFE) des Gesundheitsministeriums ist das Risiko des Virus in Russland hoch. Gleichzeitig wird berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Epidemie in Russland gering ist. Das Virus könnte Russland im Februar 2020 erreichen, berichtet die RBC unter Bezugnahme auf den Bericht.

Russische Pharmaunternehmen und Apotheken haben bereits begonnen, mit den Nachrichten über das Coronavirus Geld zu verdienen. Seit Mitte Januar sind die Verkäufe von antiviralen Medikamenten in den russischen Apothekenketten „Doktor Stoletow“, „Oserki“ und „36,6“ dramatisch gestiegen - das Wachstum reicht von 50% bis 80%, berichtet Kommersant. Wie verdienen die Apothekenketten Geld an der Panik der Russen, und wer profitiert sonst noch von Gerüchten über einen Ausbruch der Epidemie?

Vitamine für die „ Behandlung “ des Coronavirus

Am 26. und 27. Januar warb das russische Pharmaunternehmen „Otisifarm“ im Radio 7 und Awtoradio für das antivirale Medikament „Arbidol“als Coronavirus-Mittel, berichtete RBC. Es wird normalerweise zur Behandlung von Grippe und ODS eingesetzt.

Walerij Melnikow/Sputnik Walerij Melnikow/Sputnik

„Es gibt eine wachsende Zahl neuer Coronaviren in der Welt, die eine gefährliche Lungenentzündung verursachen. Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Das Infektionsrisiko ist hoch. Studien haben gezeigt, dass „Arbidol“ sogar gegen das Coronavirus aktiv ist. „Arbidol“ ist eine antivirale Breitspektrum-Wirkung zum Schutz von Kindern und Erwachsenen. Es gibt Kontraindikationen, konsultieren Sie einen Spezialisten“, berichtete die Radiowerbung.

Der Föderale Antimonopoldienst hat bereits eine Beschwerde über die Werbung erhalten und versprach, eine entsprechende Anfrage an das Unternehmen zu senden, berichtete RIA Novosti unter Bezugnahme auf den Pressedienst der Agentur.

Die Online-Ausgabe von Open Media wiederum stellte fest, dass auf die Frage „wie man das Coronavirus behandelt“ in der Suchmaschine Google eine kontextbezogene Werbung für „Ingavirin“erscheint - ein weiteres Medikament, das ebenfalls zur Behandlung von ODS eingesetzt wird.

Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Netzwerke in Moskauer Apotheken Werbung für Omega-3-Vitamine gefunden, die normalerweise für Kinder ab 11 Jahren und Erwachsene, insbesondere für schwangere und stillende Frauen, empfohlen werden. Die Apotheke warb auch für „Remantadin“, das zur Behandlung und Prävention von Grippe eingesetzt wird.

Mode für Masken

Der Verkauf von Schutzmasken hat auch in Russland deutlich zugenommen. 21. Januar, Maskenverkäufe in der Apothekenkette „Rigla“ haben sich seit dem 21. Januar verachtfacht, berichtet Kommersant, die sich auf den Generaldirektor der Kette Alexander Filippow. Am letzten Wochenende, 25. und 26. Januar, die Nachfrage nach Masken hat auch in der Kette von Apotheken „36,6“ - das ist 13-mal mehr als am letzten Wochenende am 18. und 19. Januar, sagte der Generaldirektor der Einzelhandelseinheit Alexander Kuzin zu der Veröffentlichung.

Masken wurden auch in Online-Shops populär.

Kirill Kuchmar/TASS Kirill Kuchmar/TASS

„Die Verkäufe von medizinischen Masken begannen seit dem 20. Januar zu wachsen und sind seit einer Woche um das Sechsfache gestiegen - wenn es in einer Herbst-Winter-Saison Standard ist, haben Online-Nutzer aus großen Städten jeden Tag einige hundert Masken gekauft, jetzt bekommen sie einige tausend“, - haben Russland Beyond im Pressedienst des beliebten russischen Online-Shops Ozon informiert. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Verkäufe von Antiseptika für die Hände ebenfalls um 30% gestiegen sind.

Der Pressedienst von Yandex.Market, einer beliebten Website in Russland für die Auswahl von Waren und den Vergleich von Preisen, berichtete, dass die Nachfrage nach medizinischen Masken vom 22. bis 28. Januar mehr als 13 Mal gestiegen sei.

Die Verkäufe von medizinischen Masken und Nasenfiltern auf Beru, ein Marktplatz, der ebenfalls zu Yandex gehört, sind fast viermal gestiegen. Auch die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln ist sprunghaft gewachsen – sie wurden fast doppelt so oft auf Beru gekauft.

In einem anderen Online-Shop Wildberries vom 20. bis 27. Januar sind die Maskenverkäufe im Vergleich zur letzten Dezemberwoche 2019 um das Fünffache gestiegen,wird im Kommersant berichtet.

Streich mit Coronavirus

In der Stadt Magnitogorsk beschloss eine Gruppe von Bloggern vor dem Hintergrund der Nachrichten über das Coronavirus, den Anwohnern einen Streich zu spielen. In einer der Straßen der Stadt hustete ein Mann aus und fiel vor den Augen der Passanten „tot“ um. Eine Minute später wurde der Mann von nicht identifizierten Männern in Chemikalienschutzanzügen aufgegriffen. Die Bewohner waren verängstigt und nahmen an, dass der Mann an dem Coronavirus erkrankt war. Bilder des praktischen Witzes ist über das russische soziale Netzwerk vk. com in die Stadtgemeinde gelangt. In Kommentaren unter dem Beitrag identifizierten die Nutzer ihn als Make-up - Blogger wurden Bauhandschuhe verschenkt, die als Teil des Chemikalienschutzes ausgegeben werden sollten. Später wurde das Video des Streichensvom lokalen Blogger Dani auf Instagram hochgeladen.

Auf der Website des Fernsehkanals Moskau 24 wurde auf eine weitere Aktion aufmerksam gemacht - in der Moskauer Metro hat ein Mann in einem Chemikalienschutzanzug ein Plakat mit der Aufschrift „Coronavirus, gehen Sie zur h...“ aufgehängt, und darunter ein Aufruf, Ihren Kanal im Telegramm zu abonnieren.

