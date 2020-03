Russland entsendet Virologen zur Bekämpfung des Coronavirus nach Italien

Am 23. März brachte eine Transportmaschine der russische Luftstreitkräfte Virologen und medizinische Geräte zur Behandlung von Coronavirus-Patienten nach Italien,heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.



Das russische Verteidigungsressort erklärte, dass insgesamt acht Teams mit russischen Militärvirologen und -ärzten, Apparaten zur Aerosoldesinfektion von Transportportmitteln und Territorien sowie der für die Lungenbeatmung notwendigen medizinischen Ausrüstung mit Flugzeugen nach Italien gebracht werden.

AP AP

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden die Ärzte „in den am meisten betroffenen Gebieten des Landes“ zum Einsatz kommen. So wurden zum Beispiel russische Spezialisten, Ausrüstung und Güter an den italienischen Luftwaffenstützpunkt Pratica de Mare, 30 km südwestlich von Rom, gebracht.

Nach neuesten Angaben hat Italien bei der Zahl der Opfer China eingeholt und steht nun weltweit an erster Stelle. Das Land hat bis zum heutigen Tag ca. 60.000 Fälle eines Coronavirus-Infekts registriert und bereits mehr als 5.400 Todesopfer zu beklagen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag, den 21. März, mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte telefoniert undseine Bereitschaft bekräftigt, unverzüglich die erforderliche Hilfe zu leisten.

Wer sind diese Militärärzte und warum wurden ausgerechnet sie geschickt?

Die russische Armee verfügt über Einheiten zum Schutz vor radioaktiver Strahlung sowie chemischen und biologischen Gefahren (ABC-Truppen). Diese Strukturen wurden geschaffen, um die Folgen eines Einsatzes von ABC-Massenvernichtungswaffen zu beseitigen und die russischen Truppen an der Front im Falle von Epidemien und Virenerkrankungen zu behandeln.

Reuters Reuters

„Nach Italien werden jene Fachleute geschickt, die vor einigen Jahren bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Afrika mitgewirkt haben. Das sind Leute mit Erfahrung in Krisen- und Stresssituationen“, erläuterte der ehemalige Militäranalytiker der Zeitung Iswestija Dmitri Safonow gegenüber Russia Beyond.

Er äußerte, dass die Spezialisten ihre neueste medizinische Ausrüstung mitbringen, die bereits auf den Militärmessen Armija-2018 und Armija-2019 in der Moskauer Region vorgeführt wurde.

„Außer Russland verfügen nur die USA und Großbritannien über solcher Art ABC-Schutz-Einheiten. Die amerikanischen und britischen Einheiten sind gegenwärtig im eigenen Land im Einsatz. Da die Situation mit dem Coronavirus in Russland nicht so kritisch ist wie in Europa und den Vereinigten Staaten, können wir unseren Kameraden im Ausland helfen“, fügte der Analytiker hinzu.

Entschlüsselung des „europäischen“ Coronavirus-Genoms

Allerdings wird es Russland nicht bei der Heilung der Kranken belassen, sondern auch das „europäische“ Coronavirus-Genom dekodieren, um sich auf die Ausbreitung der Epidemie auf seinem Territorium vorzubereiten.

Reuters Reuters

„Wir haben bereits das Genom des chinesischen Coronavirus entschlüsselt und unsere Ärzte arbeiten an einem Impfstoff zur Behandlung dieses Virus. Sobald sie die Daten von der ,Westfrontʻ erhalten, können sie sich ein vollständiges Bild machen und wesentlich schneller ein Gegenmittel zur Bekämpfung des Coronavirus entwickeln“, schloss Safonow.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.