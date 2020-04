„Corona-Ferien“ verlängert: Präsident Putin hält erneut eine Ansprache

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die arbeitsfreie Zeit in Russland bis zum 30. April verlängert. In seiner zweiten Fernsehansprache zur Coronavirus-Pandemie dankte Putin den Ärzten und Rettungskräften für ihren unermüdlichen Einsatz. Zudem gab er weitere Einschätzungen zur aktuellen Lage im Land ab.

Der Höhepunkt der Epidemie steht noch bevor

„Wir müssen verstehen, dass die Gefahr weiter besteht… Noch ist weltweit der Höhepunkt der Pandemie nicht erreicht, auch in unserem Land nicht.“

Putin betonte, dass die wichtigen Maßnahmen, die in Russland bereits gegen eine Ausbreitung des Virus umgesetzt wurden, greifen. Die Zahl der Infektionsfälle bewege sich weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau.

Die strengen Maßnahmen hätten einen zeitlichen Vorsprung ermöglicht, damit „die Epidemie mit dem Fachwissen in unserem und anderen Ländern bekämpft werden kann“, so Putin. Er fügte hinzu, dass die Betreuung der Hochrisikogruppen besonders koordiniert werde.

Russland bleibt bis zum 30. April zu Hause

Der Präsident hat angekündigt, dass die Russen bis zum 30. April zu Hause bleiben sollten. Ab dem 6. April werde es landesweit weiterhin eine bezahlte arbeitsfreie Zeit geben.

Putin fügte hinzu, dass die Verlängerung möglicherweise nicht für alle Bürger gelten werde, das müsse aber die Zeit zeigen. Der Präsident hofft, dass diese Kombination aus arbeitsfrei und Ausgangsbeschränkungen Russland mehr Zeit für „proaktive Maßnahmen“ bringen wird.

Die Regionalregierungen dürfen weiterhin eigene Entscheidungen zu Ausgangsbeschränkungen treffen. Maßnahmen, die über die der Staatsregierung hinausgingen, müssten jedoch mit Moskau abgesprochen werden.

Eine zentrale Informationsstelle

Der russische Präsident betonte die Bedeutung eines koordinierten Ansatzes auf kommunaler, regionaler und föderaler Ebene. Alle Informationen und aktualisierten Daten werden nun im kürzlich eingerichteten Informationszentrum zur Überwachung des Coronavirus in Moskau erfasst.

Wohlergehen der Bürger und der Wirtschaft im Blick

Die Gesundheit der Bevölkerung habe weiterhin oberste nationale Priorität, betonte Putin. Dennoch bleibe auch „die Stabilisierung der Wirtschaft eines unserer wichtigsten Ziele“.

Am 2. April waren im Land 3.548 Personen an Covid-19 erkrankt. Das war gegenüber dem Vortag ein Anstieg von 771 Fällen. Die Zahl der Todesopfer in Russland liegt derzeit bei 30.

