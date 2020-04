Balkon-Flashmob: Auch Russland trotzt dem Coronavirus mit Musik

Russia Beyond

Wie kann man in Selbstisolation die Langeweile vertreiben?

Seit Ende März leben die Menschen nun schon in Selbstisolation. Die Russen haben sich an den Italienern ein Beispiel genommen und verwandelten ihre Balkone in Konzertbühnen.

Der Musiker Jewgeni Grigorowitsch gab ein Konzert während eines Balkon-Flashmobs in St. Petersburg.

Das Moskauer Militärensemble „Roter Stern“ trat für die Bewohner der in der Nähe liegenden Häuser auf.

Dies ist einer der besten Coversongs des legendären Musikers Wiktor Zoi mit dem Titel „Frühling“.

Mit diesen Liedern ist die Selbstisolation weniger deprimierend.

In der südrussischen Stadt Krasnodar führten lokale Künstler sogar eine Oper auf!

Ein Musiker aus dem südlichen Stawropol beschloss, die Quarantäne mit Saxophon zu versüßen.

Wenn Ihre Nachbarn entscheiden, dass Sie eine Disco brauchen. Tanzt, Rostow am Don!

Im Moskauer Stadtbezirk Butowo bevorzugen die Menschen Chansons.

Manchmal können solche Balkonkonzerte jedoch schief gehen ...

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.