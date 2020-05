Verzweiflung auf Russisch: Was bedeutet „Toska“?

Siân, Journalist aus Brasilien, hat fünf Jahre in Russland gelebt und gearbeitet

Toska ist ein schwer fassbares Konzept - es kann je nach Kontext auf verschiedene Arten übersetzt werden. Meiner Meinung nach ist es eine Melancholie, eine Traurigkeit ohne besonderen Grund oder ein Anflug von Angst. Es kann auch Sehnsucht oder Heimweh bedeuten, ähnlich wie „saudade“ auf Portugiesisch oder der Begriff Nostalgie: ein innerer Schmerz, eine Sehnsucht nach einem entfernten Ort oder einer vergangenen Zeit.

Lucia, Journalistin aus Italien, hat sieben Jahre in Russland gelebt und gearbeitet

Es war immer ziemlich schwierig für mich, die Bedeutung des russischen Wortes „Toska“ zu verstehen ... Die erste Assoziation besteht mit dem portugiesischen Wort „saudade“, aber ich denke, dass der historische Hintergrund des russischen Volkes eine andere „Farbe“ hinzufügt.

Es könnte interessant sein, ob das Wort „Toska“ einen etymologischen Zusammenhang mit dem russischen Verb „taskatj“ hat, was in etwa bedeutet, dass jemand eine schwere Last zu tragen hat.

* Anmerkung der Redaktion: Etymologisch stammt „тоска“ von der protoslawischen Wurzel „tъska“ ab. In der altost-slawischen Sprache bedeutete „тъска“ „Enge, Trauer, Traurigkeit, Sorge“. In der tschechischen Sprache bedeutet das vergleichbare Wort „teskný“ von derselben Wurzel „ängstlich, schüchtern“.

Reuters Reuters

Davin, US-Amerikaner, verheiratet mit einer Russin

„Toska“, diese russische Traurigkeit, ist ein Kernelement des russischen Selbstbildes. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität. Die Amerikaner betrachten sich als außergewöhnlich und einfallsreich. Afrikaner (außer wahrscheinlich Nigerianer) haben „Ubuntu“ als zentrales Element ihrer Weltanschauung. Ubuntu bedeutet „Menschen werden Menschen durch Menschen" oder „Ich bin, weil du bist".

Die Russen haben dieses Gefühl der Traurigkeit, das anscheinend die Folge vieler Tragödien der russischen Geschichte ist. Es hat die Identität, das Selbstverständnis, die Fähigkeit, die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen, grundlegend geprägt.

Wenn Sie buddhistisch orientiert sind, dann ist die erste der „vier edlen Wahrheiten“ das Leiden. Russen haben ihre Traurigkeit als ihre Version von Leiden. Während es Buddhisten jedoch motiviert, den inneren Frieden zu finden, kommt die russische Traurigkeit in „schwarzem Humor“ zum Ausdruck, auf den sie auch stolz sind.

Ajay, Autor aus Bombay, Verfasser von drei Büchern über Russland

Das Wort „Toska“ ruft ein Gefühl hervor, das dem am nächsten kommt, was Buddha als „ducha“ bezeichnet, was fälschlicherweise aus Sanskrit und Pali als „Leiden“ übersetzt wurde, aber tatsächlich „Unzufriedenheit“ bedeutet. Viele erfolgreiche Russen erreichen nach einer Weile dieses Stadium und beginnen dann, nach innen zu schauen, um eine größere Bedeutung zu finden. Es ist eine Sehnsucht nach einer schwer fassbaren inneren Befriedigung.

Dmitri Feoktistow/TASS Dmitri Feoktistow/TASS

Elena, Stadtführerin in St. Petersburg

„Toska“ ist Bestandteil der russischen DNA. Sie können versuchen so optimistisch sein, wie Sie wollen, es steckt tief in Ihnen. Es könnte mit unserer komplizierten historischen Vergangenheit und den Verlusten der Nation oder mit dem Leben unter rauen klimatischen Bedingungen zusammenhängen.

Unser „Toska“ ähnelt einer Depression, kann jedoch nicht mit Antidepressiva oder einer Therapie geheilt werden. Es ist eng mit dem Leiden und den Selbstzweifeln verbunden, die dem russischen Volk so viel bedeuten. Wie Aljona Dolezkaja, die erste Herausgeberin der russischen „Vogue“, einmal sagte: „Toska“ ist eine Form einer russischen Meditation. Deshalb ist „Toska“ für uns auch sehr bedeutend. Es hilft uns manchmal aus tiefer Verzweiflung heraus, so dass wir in guten Zeiten auch extrem glücklich sein können.

George, ein Journalist aus Großbritannien

Einige Russen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie das Gefühl haben, eine Art Traurigkeit geerbt zu haben, aufgrund des Leidens ihrer Vorfahren. Aus englischer Sicht ist es schwierig, aber ich denke definitiv, dass einige Russen eine einzigartige Art von Melancholie ausdrücken können. Ich denke, Russen können Ernst, Traurigkeit, Sehnsucht zeigen, ohne dass sie für depressiv gehalten werden. Wenn ein Amerikaner sich so geben würde, würde er wahrscheinlich ein Antidepressivum verschrieben bekommen.

Getty Images Getty Images

Sean Quirk, ein Amerikaner, der seit über 17 Jahren im russischen Tuwa lebt

„Toska“ ist etwas, das für mich über bloße Depressionen, Langeweile oder einfache Traurigkeit hinausgeht. Es ist eine Art Seinszustand, in dem man die völlige Leere des Kosmos tief spürt und sich gleichzeitig der schrecklichen Schärfe und Intensität eines einzelnen Momentes im Leben sehr bewusst ist. Wir fühlen absolut, was es heißt, menschlich zu sein, von Verlust, Traurigkeit, Verrat und all den unzähligen Dingen aufgezehrt zu werden, die im Laufe eines kurzen menschlichen Lebens passieren können, aber wir fühlen sie auch vor dem Hintergrund der Leere. Eine nihilistische, schreiende Leere, die uns handlungsunfähig werden und alles bedeutungslos erscheinen lässt in einem unendlichen und letztendlich irrationalen Universum.

Und doch hält dieses „Toska“ den Lebensfunken aufrecht. Es setzt dieser Leere etwas entgegen, die uns sonst verschlingen würde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.