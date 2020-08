Von Sotschi bis Ural: Die acht schönsten Viadukte in Russland (FOTOS)

Diese Eisenbahn-, Straßen- und Fußgängerbrücken überqueren Gebirgspässe im Ural und schnell fließende Flüsse in Sotschi.

1 Viadukt in Kaluga

V. Pavlov/Sputnik, Sergant Pepper (CC BY-SA 3.0) V. Pavlov/Sputnik, Sergant Pepper (CC BY-SA 3.0)

Das älteste Steinviadukt des Landes wurde 1785 im Stil des russischen Klassizismus gebaut. Im 19. Jahrhundert wurden schmiedeeiserne Geländer anmontiert. Das Kaluga-Viadukt wurde in die Liste der Kulturerbestätten Russlands aufgenommen.

2 Mokry-Viadukt in Tschuwaschien

Legion Media Legion Media

Diese ungewöhnliche Struktur befindet sich im tschuwaschischen Dorf Mokry. Das im frühen 20. Jahrhundert erbaute Viadukt führte eine Eisenbahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Mokry und Atschaks auf der Strecke Moskau-Kasan. Die Brücke war strategisch wichtig: Ab 1935 befand sich hier eine militärische Garnison, weil die Strecke während des Großen Vaterländischen Krieges von Munitionszügen genutzt wurde. 1986 wurde das Viadukt aufgegeben und die Gleise entfernt, wobei der Verkehr auf eine neue Brücke in der Nähe verlagert wurde.

3 Trockensteinbrücke in der Region Twer

Redasmodey (CC BY-SA 4.0) Redasmodey (CC BY-SA 4.0)

Diese ungewöhnliche 100-Meter-Brücke aus dem späten 18. Jahrhundert befindet sich auf dem Landgut Wasiljewo unweit der Stadt Torschok. Es wurde aus Steinen unterschiedlicher Größe ohne Bindemörtel gebaut. Und es steht immer noch!

4 Nikolski-Steinbrücke in der Region Tscheljabinsk

Das Viadukt über den Fluss Sim ist eine der schönsten Brücken des Urals. Es wurde in den 1930er Jahren erbaut und war die erste gewölbte Betonbrücke in der UdSSR. Das Viadukt ist mit Stein verkleidet und fügt sich perfekt in die Berglandschaft ein.

5 Krasnoufimsk-Viadukte in der Region Swerdlowsk

Ein sehr malerischer Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen Krasnoufimsk (Region Swerdlowsk) und dem Bahnhof Tschad (Region Perm) überquert sieben Viadukte. Alle von ihnen wurden zu Beginn des letzten Jahrhunderts gebaut und verbinden Bahnhöfe im Ural. Nur zwei der historischen Viadukte sind noch in Betrieb, die anderen bleiben als Architekturdenkmäler erhalten.

6 Weretschtschaginski-Viadukt in Sotschi

Kemal KOZBAEV (CC BY-SA 3.0) Kemal KOZBAEV (CC BY-SA 3.0)

Die Straßenbrücke über das Tal des Flusses Weretschtschaginka verbindet zwei Bezirke der Kurstadt Sotschi. Es wurde in den 1930er Jahren erbaut und gehört zum Kulturerbe Russlands. Es ist interessant, dass der Fluss nicht mehr da ist - der Wasserstand ist gesunken und der Fluss war in einem Rohr eingeschlossen.

7 Mazesta-Viadukt in Sotschi

Legion Media Legion Media

Noch ein Stadtviadukt in Sotschi, diesmal über dem Fluss Mazesta. Es wurde auch in den 1930er Jahren für den Autoverkehr gebaut und bietet einen unglaublichen Blick auf das Schwarze Meer.

8 Andronikow-Viadukt in Moskau

Evgeniy Biyatov/Sputnik Evgeniy Biyatov/Sputnik

Diese kleine etwas mehr als 100 Meter lange Eisenbahnbrücke über den Fluss Jausa wurde in der Nähe des Andronikow-Klosters im Jahr 1865 gebaut. Dieses malerische Viadukt ist oft in sowjetischen Filmen zu sehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.