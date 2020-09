Jakutien: Ein gut erhaltener Kadaver eines Höhlenbären zum ersten Mal in Russland gefunden (FOTOS)

Zum ersten Mal in der Geschichte haben Rentierhirten einen perfekt erhaltenen Kadaver eines uralten Bären auf der Bolschoi Ljachowski-Insel in Jakutien gefunden, berichtet die Nordöstliche Föderale Universität auf ihrer Webseite.

„Bis heute ist es der erste und einzige Fund dieser Art - ein ganzer Bärenkadaver mit Weichteilen. Er ist vollständig erhalten, alle inneren Organe sind vorhanden. Auf dem Foto ist zu sehen, dass sogar die Nase des Bären vorhanden ist. Bisher wurden nur Schädel und Knochen [von Höhlenbären] gefunden“, sagte Lena Grigorjewa, Leiterin des Laboratoriums für Molekulare Paläontologie an der Universität.

Der Höhlenbär ist eine prähistorische Art, die im mittleren und späten Pleistozän in Eurasien lebte (das Pleistozän begann vor 2.588.000 Jahren und endete vor 11.700 Jahren - Anm.d.Red.) und starb vor etwa 15.000 Jahren aus. Nach vorläufigen Informationen hätte der Bär vor 22.000 bis 39.500 Jahren leben können, so berichtet die Webseite der The Siberian Times. Auf der Webseite der Universität wird darauf hingewiesen, dass Wissenschaftler das genaue Alter des Fundes noch nicht bestätigen konnten.

Der Fund wird von Mitarbeitern des Mammutmuseum-Labors und des Labors für Molekulare Paläontologie der Nordöstlichen Föderalen Universität sowie von russischen und ausländischen Experten untersucht.

„Wir beabsichtigen, den Bärenkadaver unter Verwendung aller heutigen wissenschaftlichen Forschungsmethoden zu untersuchen - molekulargenetisch, zellulär, mikrobiologisch und andere“, sagte Grigorjewa.

Die Wissenschaftlerin fügte hinzu, dass die Forschung so umfangreich sein wird wie bei der Untersuchung des weiblichen Mammuts, das 2012 auf der jakutischen Insel Malyj Ljachowski entdeckt wurde. Den Wissenschaftlern gelang es festzustellen, dass das Mammut vor etwa 29.000 Jahren neun Kälber hatte und eines von ihnen kurz nach der Geburt gestorben war.

Das weibliche Mammut selbst starb im Alter von 67 Jahren (die durchschnittliche Lebenserwartung von Mammuts betrug 60-65 Jahre - Anm.d.Red.), nachdem es in eine Gletscherspalte gefallen war. Es hatte beschädigte Knochen und konnte daher nicht mehr herausklettern.

