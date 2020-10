Tragen von Gesichtsmasken: Eine Bloggerin legt sich mit Aeroflot an und initiiert eine Kampagne

Anfang Oktober baten Flugbegleiterinnen des Aeroflot-Fluges von Moskau nach Tscheljabinsk eine Passagierin, eine Gesichtsmaske aufzusetzen. Als sie sich weigerte eine Maske zu tragen, wurde die Frau schließlich aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fluggast um eine 32-jährige Instagram-Bloggerin namens Aljona handelte.

Aus Verärgerung über den Vorfall entwickelte die Bloggerin schnell einen „Racheplan“. Sie will 200 Frauen finden und zusammen mit ihnen das komplette Ticketangebot für einen Aeroflot-Flug buchen. Gemeinsam würden sie sich weigern, die Regel einzuhalten, die vorschreibt, dass Passagiere an Bord Gesichtsmasken tragen müssen.

„Ich würde gerne 200 solcher offenen, mutigen und EHRLICHEN Frauen [wie ich] 💃finden. Teile dieses Posting in Stories und speichere es!!!“

„Nach meinem gestrigen Abenteuer mit Aeroflot war ich mir sicher, dass es immer noch adäquate und bewusste Menschen auf der Erde gibt, und es gibt viele von uns. Natürlich gibt es mehr Menschen, die fürs Tragen von Masken sind, aber wir sind stärker, die Wahrheit ist auf unserer Seite! ✅ “

„Ich möchte ein EXPERIMENT machen, nämlich ALLE TICKETS auf einem der Aeroflot-Flüge zu kaufen, um diese schönen und **** großartigen Frauen (höchstwahrscheinlich wird es der Flug Moskau - St. Petersburg sein) zu schenken und alle weigern sich, in Gesichtsmasken zu fliegen 😀 Uns werden ein Organisator, Anwälte, ein Psychologe und eine verrückte Konzentration weiblicher Energie begleiten, die wir alle in Echtzeit sehen und fühlen können! 😎 “

„Der Plan entwickelt sich, wir werden das Geld finden und ich frage mich, ob es echte Mädchen gibt, die bereit sind, an diesem aufregenden Abenteuer teilzunehmen! 😁 “

„Auf jeden Fall wird dieser Tag in die Geschichte eingehen 🌟 “

„P.S. Es wird [*** großartig] und in Bezug auf das Karma richtig sein, wenn der Pilot und die Besatzung dieses Fluges dieselben gestrigen ’Helden‘ werden. 😂 “

Obwohl es unter diesem Posting einige unterstützende Kommentare gab, stellten die meisten Nutzer die Logik der Bloggerin in Frage und verspotteten sie in den Kommentaren.

„Was ist das Problem beim Aufsetzen einer Maske? Wenn Sie ein Ticket kaufen und sich entscheiden, mit dieser Fluggesellschaft zu fliegen, befolgen Sie bitte deren Anforderungen. Sie fordert nichts Außergewöhnliches “, schrieb ein Nutzer.

Eine andere Nutzerin, die angab, eine Herztransplantation und damit ein besonders gefährdetes Immunsystem zu haben, wies Aljonas Idee zurück: „Dies ist keine gute Idee. Bitte überlegen Sie gut, was Sie verbreiten und versuchen Sie, an andere Menschen in Ihrer Umgebung zu denken. Für Sie bedeutet es eine kleine Unbequemlichkeit für drei bis vier Stunden während des Fluges eine Maske zu tragen, aber für Millionen von Menschen in Ihrer Umgebung, insbesondere für mich, könnten Sie ohne Maske eine tödliche Bedrohung sein. “

Die Bloggerin war jedoch nicht überzeugt. „Ich denke, dass der Flug und Druckabfall für eine solche Person gefährlicher ist als das Fehlen einer Maske auf meinem Gesicht! Wenn man es ehrlich betrachtet, wird in Flugzeugen keine soziale Distanz eingehalten, zum Beispiel, wenn das Mittagessen verteilt wird. Wenn alle Passagiere 15 Minuten lang ihre Masken abnehmen, um zu essen, was macht dann diese Person mit einem anfälligen Immunsystem und wo wird sie sich verstecken? “ sagt Aljona.

Die Bloggerin sagt, sie sei gegen das Tragen von Masken im Allgemeinen, in Flugzeugen und anderswo. Sie glaubt, dass Masken gesundheitsschädlich für diejenigen sind, die sie tragen. „Ich werde meine Gesundheit nicht ruinieren, indem ich eine Maske trage, um die illusorische Sicherheit anderer zu gewährleisten. Es macht mir nichts aus, wenn Leute sie tragen, falls sie es wollen. Aber ich will es nicht“, sagte sie.

In Bezug auf ihren Racheplan sagte die Bloggerin, einige tausend Menschen hätten sie bereits auf Instagram angeschrieben, um an dem Experiment teilzunehmen und einzuchecken, während sie sich gemeinsam weigerten, Masken an Bord zu tragen.

Auf die Frage, ob sie Angst vor möglichen rechtlichen Auswirkungen ihres Experiments habe, antwortete Aljona: „Im Gegenteil. Aeroflot muss in einem solchen Fall Angst vor Klagen aller Passagiere wegen rechtswidriger Verweigerung der Erbringung einer Dienstleistung haben. Ich stehe dafür, dass alle Handlungen im Rahmen des Gesetzes erfolgen.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.