Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident: Wie Putin Geburtstag feiert

Am 7. Oktober 2020 wurde der russische Präsident Wladimir Putin 68 Jahre alt. Wie feiert ein Staatsmann Geburtstag und welche Geschenke bekommt er? Putin arbeite auch an seinem Ehrentag, feiere aber am Abend mit Familie und Freunden, verriet sein Sprecher.

Putin liebt die sibirische Taiga

Im vergangenen Jahr hatte der russische Präsident seinen Geburtstag in der sibirischen Taiga verbracht. Laut seinem Sprecher Dmitri Peskow (rus) ist Putin ein Naturliebhaber.

Alexei Druschinin/Sputnik Alexei Druschinin/Sputnik

Putin hatte bereits seinen Geburtstag im Jahr 2014 auf ähnliche Weise gefeiert. Damals nahm er sich ein Wochenende frei. „Heute Abend wird er nach Sibirien reisen, in die Taiga, etwa 300 bis 400 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt, wo er sich an seinem Geburtstag etwas ausruhen wird“, sagte (rus) Peskow damals und verriet, dass sich der Präsident hunderte Kilometer von der nächsten festen Behausung aufhalten würde und keine feste Unterkunft habe.

Alexei Druschinin/Sputnik Alexei Druschinin/Sputnik

Zwei Tage später erzählte Putin beim Rat für Leibeserziehung Sport von seinen Erlebnissen.

„Den Internationalen Wandertag habe ich bestimmt noch nie so verbracht. Ich bin vorgestern gewandert und war neun Stunden in den Bergen unterwegs. Mir tut alles weh“, räumte der Präsident ein (rus).

Teilnahme an Gipfeltreffen und Gratulationen von Amtskollegen

Putin feiert seine Geburtstage häufig auf Arbeitsreisen. An seinem 50. Geburtstag im Jahr 2002 reiste (rus) er zu einem GUS-Gipfel nach Chişinău. Der damalige moldauische Präsident Wladimir Woronin schenkte Putin ein Krokodil aus Kristall. Der russische Präsident besichtigte einige Weinkellereien und lud zu einem festlichen Mittagessen in die russische Botschaft ein.

Alexei Panow/Sputnik Alexei Panow/Sputnik

Im Jahr 2005 (rus)nahm Putin im Rahmen der zentralasiatischen Partnerschaft an einem hochkarätigen Frühstück im Konstantin-Palast in St. Petersburg mit den Staatsführern Kirgisistans, Kasachstans, Tadschikistans und Usbekistans teil. Der russische Präsident steuerte anschließend persönlich seinen schwarzen Mercedes zum Pressezentrum, überreichte einem Mechaniker aus der Region Orenburg eine Auszeichnung für den heldenhaften Einsatz bei der Bekämpfung eines Feldbrandes und traf dann den damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Als Putin 2008 russischer Premierminister war, feierte er ebenfalls in St. Petersburg. Er erhielt (rus) als Geschenk eine DVD: Judo lernen mit Wladimir Putin. Außerdem nahm er an der 77. Interpol-Generalversammlung teil, besuchte einen Hochwasserschutzkomplex und das Filmstudio „RWS-Sankt-Peterburg“. Ein anonymer Bewunderer schenkte (rus) ihm einen zwei Monate alten sibirischen Tiger namens Mascha. Die Tiger-Dame kam (rus) in den Safari-Park Gelendschik.

Michail Klementjew/Sputnik Michail Klementjew/Sputnik

Der exotischste Ort, an dem der Präsident jemals seinen Geburtstag verbracht hat, war Bali, wo er sich 2013 zum APEC-Gipfel aufhielt. Am Abend des 7. Oktober traf sich der Präsident mit einer chinesischen Delegation. Man trank Wodka zusammen. Der japanische Premierminister Shinzo Abe schenkte Putin eine Flasche Sake. Der chinesische Präsident Xi Jinping überreichte einen Kuchen, und Indonesiens Präsident Susilo Bambang Yudhoyono stimmte „Happy Birthday“ an und spielte dazu Gitarre (rus).

„Den Kuchen haben wir verspeist. Es war alles ganz spontan. Es gab kein Bankett oder Festessen“, erinnerte sich (rus) der russische Präsident. Die Flasche Sake blieb jedoch verschlossen. „Glauben Sie, ich hätte mich betrunken? Zum Glück habe ich mich unter Kontrolle. Wir werden den Sake noch trinken, aber in Moskau“, versprach Putin.

Eishockey und ewige Jugend

Nina Sotina/Sputnik Nina Sotina/Sputnik

2015 feierte Putin seinen 63. Geburtstag bei einem Eishockey-Spiel im Schaiba-Sportpalast in Sotschi. Der russische Sänger Denis Majdanow trat für den Präsidenten auf. Die Eishockeyfans gratulierten mit Transparenten, auf denen „Für Treue, für den Zaren“ stand und brachten Putin ein Ständchen dar.

Sergei Gunejew/Sputnik Sergei Gunejew/Sputnik

Putin spielte mit der Rückennummer 11 für das Team „Swjosdy NHL“. Seine Mitspieler waren der Verteidigungsminister sowie die Hockey-Legenden Pawel Bure, Alexander Mogilny und Wjatscheslaw Fetisow.

Sie spielten gegen eine Mannschaft russischer Geschäftsleute, die „Sbornaja NHL“. Putins Team gewann 15:10. Er selbst verwandelte sieben Treffer.

Ungewöhnliche Geschenke

„Wenn ich ehrlich bin, packe ich nicht alle Geschenke aus, sondern reiche sie oft einfach weiter“, antwortete (rus) Putin auf eine Frage zu den vielen Geburtstagsgeschenken, die er bekommt.

Wladimir Rodionow/TASS Wladimir Rodionow/TASS

Von anderen Staatsoberhäuptern erhielt er schon ganz besondere Aufmerksamkeiten. Sergei Schoigu, der Leiter des Notfallministeriums, übergab (rus) Putin einen schwarzen Labrador, der Koni genannt wurde. Der turkmenische Präsident Gurganguly kam mit einem Alabai-Welpen (rus) an, der den Namen „Werny“ erhielt, auf Deutsch „treu“. Moskaus ehemaliger Bürgermeister Juri Luschkow überreichte Putin die Ziege „Skaska", auf Deutsch „Märchen“.

Im Jahr 2017 schenkte (rus) Silvio Berlusconi Putin eine große Decke mit einem gigantischen Foto des russischen und italienischen Führers, das zeigt, wie sich beide die Hände schütteln. Im Hintergrund waren die Basilius-Kathedrale und das Kolosseum zu sehen.

An seinem 50. Geburtstag erhielt der russische Präsident ein Buch mit Putin-Witzen und einen 50-Meter langen Schal. Auch Apfelsamen und einen erotischen Kalender der Studentinnen der Moskauer Staatlichen Universität für Journalismus gehörten schon zu den Aufmerksamkeiten zu seinem Geburtstag.

Michail Metzel/TASS Michail Metzel/TASS

Putin darf laut Protokoll nicht jedes Geschenk behalten, erklärt (rus) die Zeitung „Gaseta.ru“. Alle Geschenke, die mehr wert sind als 10.000 Rubel (etwa 125 Euro), gehören dem russischen Staat und werden im Kreml an einem besonderen Ort aufbewahrt.

