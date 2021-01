Die Taufe des Herrn: So feiert Russland das Epiphania-Fest bei -20 Grad Celsius (FOTOS)

Das Fest der Taufe des Herrn oder der Erscheinung des Herrn zählt zu den wichtigsten orthodoxen Festen und wird am 19. Januar in ganz Russland gefeiert. Das Wetter zu dieser Jahreszeit ist normalerweise sehr frostig. Dennoch tauchen die Gläubigen traditionell in der Nacht vor dem Fest und während des ganzen 19. Januar in ein Eisloch namens „Jordan“, das die Form eines Heiligen Kreuzes hat. Dieser Akt symbolisiert die Taufe Christi.

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Das Eisloch-Kreuz wird in der Region Moskau vorbereitet.

Alexei Danichev/Sputink Alexei Danichev/Sputink

Ein Mann taucht im Zentrum von St. Petersburg ein.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

In Wladiwostok standen die Leute zum Tauchen an.

Alexander Kryazev/Sputnik Alexander Kryazev/Sputnik

Eisbaden in Sibirien - ein Eisloch am Fluss Ob in Nowosibirsk.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

Ein Priester segnet das Wasser des Jordan-Eislochs, das von Beamten des Rettungsdienstes hergestellt wurde.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Jeder taucht in heiliges Wasser ein: Männer…

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

...und Frauen jeden Alters. Sei es in Moskau ...

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

... oder in der sibirischen Stadt Krasnojarsk.

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Kinder bilden keine Ausnahme.

Alexei Druzhinin/Sputnik Alexei Druzhinin/Sputnik

Auch Wladimir Putin taucht ins eisige Wasser ein.

Ilya Timin/Sputnik Ilya Timin/Sputnik

Die „Jordan“-Eislöcher werden in Seen neben Kirchen und Klöstern hergestellt, wie dieses in Karelien...

Yevgenia Novozhenina/Sputnik Yevgenia Novozhenina/Sputnik

… oder direkt auf dem Gelände des Klosters wie in Waldai.

Andrei Lukovsky/Sputnik Andrei Lukovsky/Sputnik

Sogar für Sträflinge werden besondere Orte zum Eisbaden eingerichtet.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

Auch für Soldaten gibt es die Möglichkeit, die Tradition zu pflegen.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Sogar im Zentrum von Moskau werden spezielle Badeplätze eingerichtet.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Es gibt auch an unglaublich malerischen und abgelegenen Orten wie der Siedlung Diwnaja Gora in der Region Jaroslawl Eislöcher.

Alexey Malgavko/Sputnik Alexey Malgavko/Sputnik

Manchmal muss kein Eisloch geschaffen werden. Dann baden die Gläubigen im Meer, wie hier auf der Krim. Priester segnen das Wasser im Voraus.

Nikolai Khizhniak/Sputnik Nikolai Khizhniak/Sputnik

Menschen in der südlichen Region Krasnodar baden in Wasserfällen.

