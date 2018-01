Da schmilzt das Eis sofort: Russische Schönheiten bei der "Taufe des Herrn"

Russia Beyond

Unsere Bildergalerie zeigt Ihnen, wie auch viele russische Frauen jüngst zum Epiphanias-Fest in klirrend kalte Eislöcher tauchten.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar stiegen nicht nur der russische Präsident Wladimir Putin und besonders religiöse starke russische Männer zum Epiphanias-Fest, der Taufe von Jesus Christus, in ein kaltes Eisloch, das den Jordan symbolisieren soll. Nein, auch viele russische Frauen nahmen an der alten, teils noch vorchristlichen Tradition teil.

Публикация от Ирина (@irinafox6666) Янв 18, 2018 at 4:22 PST

Публикация от Katerina (@katerina_kima) Янв 18, 2018 at 10:07 PST

Публикация от Кемпинг-отель Ёлочка 🏡🌲 (@hotel_elochka38) Янв 18, 2018 at 11:36 PST

Публикация от A.Ratch (@kasatka_msc) Янв 18, 2018 at 4:00 PST

Публикация от Ekaterina Moysienko (@katemoys) Янв 19, 2018 at 8:34 PST

Публикация от Olya Che (@olya_chekmezova) Янв 18, 2018 at 9:36 PST

Публикация от Albina🦁 (@ms_al.bina) Янв 19, 2018 at 4:04 PST

Публикация от Вероничка (@postevaya_90) Янв 18, 2018 at 6:05 PST

Публикация от YanaTrefilova (@yana_trefilova) Янв 19, 2018 at 7:40 PST

Публикация от Oksana (@oksafona) Янв 19, 2018 at 1:11 PST

Публикация от Irina Borodan (@irina_borodan) Янв 19, 2018 at 1:08 PST

Публикация от Wife&Mom👸🏼Бизнес с NL✨ (@_anna_hanna) Янв 18, 2018 at 11:12 PST

Jetzt glauben Sie sicher, russische Frauen seien das absolute Ideal: stark, abgehärtet, traditionsverbunden. Aber wie jede Medaille hat auch das eine zweite Seite:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.