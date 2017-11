Fasten, Sauna, Fischöl und andere Schönheitsgeheimnisse russischer Frauen

Natalia Wodjanowa: Fasten und Männer

Ihre Augen werden gerne mal mit denen von Romy Schneider verglichen und viele, die sie im echten Leben getroffen haben, meinen: „Sie ist die schönste Frau der Welt.“ Natalia Wodjanowa, eines der berühmtesten russischen Models und die Mutter von fünf Kindern, beteuert immer wieder, dass es bei echter Schönheit nicht um Kosmetik oder Haarmasken geht. Auch deshalb engagiert sie sich für wohltätige Zwecke und gründete 2004 die eigene Wohltätigkeitsorganisation „Naked Heart Foundation“, die sich für Kinder mit Behinderungen einsetzt.

Ihr Verwendung von Kosmetik im Alltag ist sehr sparsam: Pflege von Guerlain, dessen Botschafterin sie ist, ein Augenkajal und Lippenbalsam. Zudem legt sie Wert auf einen ausgeglichenen Lebensstil und fastet, weniger aus religiösen als aus gesundheitlichen Gründen, um den Körper von Zeit zu Zeit von Schadstoffen zu reinigen.

Neben dem Fasten hält sich Wodjanowa seit über zehn Jahren an eine besondere Ernährungsweise: die Blutgruppendiät. „Ich habe die vierte Blutgruppe und muss mich nicht besonders stark eingrenzen. Ich kann Fleisch, Fisch und Kohlenhydrate essen. Wichtig ist dabei lediglich ein gesundes Maß einzuhalten“, sagt sie.

Dazu macht sie täglich Yoga und Pilates und tanzt ein Mal pro Woche. Sie erinnert sich an eine Stunde, in der ihr Yogalehrer anmerkte: „Du lächelst, wenn du die Übungen machst. Nimm genauso auch alle Aufgaben und Herausforderungen im Leben an. Lächle einfach.“ „Das war für mich eine Offenbarung, ich habe sogar geweint. Seit dem Moment habe ich mich verändert!“, sagt sie. Aber auch das ist nicht das Wichtigste, findet Wodjanowa: „Ich glaube, dass eine Frau dann schön ist, wenn der richtige Mann an ihrer Seite ist. Sie blüht dann förmlich auf, weil sie sich geliebt, wichtig und einzigartig fühlt.“

Irina Schayk: Fischöl und russische Sauna

In ihrer Jugend, bevor sie als Model international bekannt wurde, pflanzte Irina Schayk Kartoffeln und Gurken in der Nähe der Industriestadt Tscheljabinsk an. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie sich bis heute an die in der Region bekannten, einfachen Spa-Tricks, wie die russische Sauna, hält. Diese hat Schayk sogar in New York ausfindig gemacht und stattet ihr zwei Mal in der Woche einen Besuch ab, „um überschüssige Wasseransammlungen und Toxine aus dem Körper zu schwitzen“.

Jeden Morgen trinkt sie zudem viel Wasser und meidet Kaffee. Stattdessen nimmt sie grüne Säfte aus Petersilie und Staudensellerie zu sich und duscht sich mit kaltem Wasser ab. „Wenn ich nachts nicht genug Schlaf bekommen habe, nehme ich zwei Eiswürfel und führe sie um meine Augen herum, damit die Schwellungen unter den Augen zurückgehen und die Haut straffer wird“, sagt sie. Bei Nahrungsmittelergänzungen greift sie am liebsten zu Fischöl, das zum Glück auch in Kapseln erhältlich ist. Bei der Frage nach dem richtigen Sport setzt sie auf Jiu-Jitsu.

Doch wichtiger als diese „Schönheitsrituale“ ist die innere Einstellung, findet sie: „Ich sage immer, dass man jeden Morgen aufstehen, das Blatt umdrehen und von vorne anfangen muss. Man sollte in den Spiegel sehen und sich sagen: Du bist schön, so wie du bist. Und dann kann man ein Buch lesen.“

Ksenia Sobtschak: Cremes mit Vitamin-C-Pulver und kein Essen

Die Journalistin und Chefredakteurin von „L’Officiel Russia“, Ksenia Sobtschak, die zudem kürzlich ihre Kandidatur für die kommenden Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 bekannt gab, erklärte kürzlich, wie sie ihren sonnenbraunen Teint auch im Winter beibehält: „Die Bräune hält sehr, sehr lange, wenn man der Haut Vitamin C zufügt. Das Problem ist, dass das bereits enthaltene Vitamin C aufgrund der anderen Inhalts- und Konservierungsstoffe in Pflegeprodukten seine Wirkung verliert. Also kaufe ich es als Pulver und rühre es jedes Mal in die Creme, bevor ich sie auftrage. Dann wirkt es super.“

Zusätzlich kauft Sobtschak Rizinusöl in der Apotheke und ölt damit ihre Wimpern vor dem Schlaf ein. Sie ist sich sicher, dass es kein besseres Mittel gibt, um die Wimpern glatt und gepflegt aussehen zu lassen.

Was die Ernährung angeht, hält sie sich an eine eiserne Regel: Gegessen werden darf alles, aber nur in der ersten Tageshälfte. Ein Mal pro Woche gibt es einen Entschlackungstag. „An den Entschlackungstagen dürfen nur grüne Äpfel gegessen und Kefir getrunken werden. Das ist nicht nur gut für die Figur, sondern auch für die Gesundheit. Danach fühlt man sich glatt wie 18“, sagt sie.

Renata Litwinowa: Alkohol im Blut und auf dem Kopf

Man nennt sie die „Göttin“ des russischen Films – nicht nur aufgrund ihrer Rollen. Die 50-jährige Schauspielerin findet, dass die Gerüchte, sie würde sich unentwegt um ihre Schönheit kümmern oder Schönheitsoperationen vornehmen, lächerlich sind, denn eigenen Angaben zufolge hat sie sich noch nicht einmal Botox gespritzt.

Was sie stattdessen macht, erzählt Litwinowa hier: „Ich bleiche mir meine Haare nicht mehr. Ich mache ein Mal in der Woche eine Haarkur aus Klettenwurzelöl, Eigelb und Cognac. Auch mein Peeling mache ich selbst, indem ich Meersalz mit Arganöl mische.“

Sport, glaubt sie, ist wichtig für den Stoffwechsel, wobei ihrer Meinung nach 40-minütiges Joggen oder ein zügiger Spaziergang ausreichen. Sie nimmt kein Mehl, keine Milchprodukte und nichts Gebratenes zu sich, hat dafür aber eine alkoholhaltige Diät: Ein paar Tage hintereinander trinkt sie Weißwein und isst Hartkäse, sonst nichts. Der Weißwein reinigt ihrer Meinung nach die Blutgefäße, normalisiert die Herzfunktion und beseitigt Nervosität. Käse verbessert die Augenfunktion und macht eine glatte Haut. „Das Leben in Sankt Petersburg ist manchmal so grausam, dass ich all jene Leute nicht verstehe, die nicht trinken“, sagt sie.

