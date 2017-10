Warum russische Frauen High Heels tragen

Als der italienische Designer Salvatore Ferragamo ein Paar Stilettos für Marilyn Monroe für den Film „Manche mögen's heiß“ kreierte, hatte er wahrscheinlich keine Ahnung, dass seine Kreation in Russland so berühmt werden würde.

Jeder weiß, dass die russischen Frauen wunderschön sind und die Mode sehr ernst nehmen. Es ist nicht unüblich, sie gekleidet zu sehen, als ob sie zu einem Galadinner gehen würden, während sie in Wahrheit nur einkaufen. High Heels sind ihr absoluter Favorit und russische Frauen tragen sie sogar, während sie den vereisten Trottoirs die Stirn bieten – aber warum tun sie das? Der Westen scheint davon überzeugt zu sein, dass sie damit Männer anziehen wollen. Warum also bevorzugen russische Frauen High Heels?

Stilettos verbessern den Gang

„Ich trage hohe Schuhe nicht täglich, aber mit Sicherheit mehrmals die Woche, außer es herrscht eisiger Frost“, erzählt Maria Koschewnikowa, eine PR-Managerin aus Moskau, Russia Beyond. „Ich liebe diese Schuhe so, weil sie die Haltung, den Gang und sogar das Schritttempo verändern. Wenn es draußen nicht vereist ist, fühle ich wirklich keinen Unterschied, ob ich diese Schuhe drinnen oder draußen trage.“

Alexey Kudenko/RIA Novosti Alexey Kudenko/RIA Novosti

„Natürlich muss eine Frau lernen, wie man sich anmutig in High Heels bewegt, wie bei jedem anderem Accessoire auch”, sagte die Marketing-Managerin aus Sankt Petersburg, Walentina Pachomowa. „Manchmal sehe ich Mädchen in Stöckelschuhen laufen, die eher einem Grashüpfer ähneln. Sie quälen sich und es sieht wirklich nicht schön aus.”

„Die Frage des Tragekomforts hängt eher von den Schuheinlagen, als von der Höhe der Absätze ab“, ergänzt Maria. „Aber den ganzen Tag High Heels zu tragen, ist aus physiologischer Sicht, sehr schlecht für die Füße. Meine bequemen Lieblingshausschuhe warten zu Hause auf mich.“

High Heels heben das Selbstbewusstsein

„Ich trage hohe Absätze, um eleganter auszusehen“, sagt Elena Gusewa, eine Chefbuchhalterin aus Moskau. „Nach vielen Jahren habe ich mich an sie gewöhnt und fühle mich absolut wohl dabei, sie den ganzen Tag und sogar beim Autofahren zu tragen.“

Legion Media Legion Media

Auch Maria ist der Ansicht, dass Frauen in Stilettos einfach attraktiver aussehen. „Früher trug ich nur hohe Schuhe – sogar, wenn die Straßen vereist waren“, sagt Walentina. „Vor allem trug ich sie, weil ich ein wenig pummelig war und die Absätze dabei halfen, schlanker auszusehen und längere Beine zu haben. Dann zog ich nach Sankt Petersburg und die Stadt brachte mich dazu, einen Gang zurückzuschalten: Ich musste längere Strecken laufen und dafür musste ich die Höhe meiner Absätze reduzieren. Dann zog unser Büro in ein Industriegebiet um, und ich trug nur noch fürs Büro hohe Schuhe. Am Anfang fühlte ich mich ohne High Heels unwohl, jetzt mache ich mir nicht mehr viel aus ihnen. Zudem habe ich an Gewicht verloren und muss mich nicht länger selbst betrügen. Vor einiger Zeit habe ich mir eine Knieverletzung zugezogen und kann daher nur noch ein paar Stunden auf Absätzen laufen. Das hat mich darin bestärkt, den Komfort zu wählen.“

Sind Frauen in hohen Schuhen attraktiver?

Verschiedene Studien behaupten, dass Frauen, die High Heels tragen, einen reizvolleren Gang haben und begehrenswerter sind. Die meisten russischen Männer befürworten, dass ihre bessere Hälfte High Heels trägt, aber nur, wenn sie sich darin wohlfühlt.

Sergey Pyatakov/RIA Novosti Sergey Pyatakov/RIA Novosti

„Keine Frage, eine Frau in High Heels wirkt attraktiver, als eine Frau in klobigen Schuhen“, gibt der Moskauer Ingenieur Dmitri Wolkow zu. „Natürlich können Beschwerden, die durch das Tragen von Absätzen hervorgerufen werden, die Laune einer Frau trüben. Man kann an ihr dann am Gesicht ablesen, dass sie sich unwohl fühlt. Das hebt die positive Wirkung ihrer Schuhe auf. Ich betrachte High Heels als ein taktisches Manöver der Frauen, den Blick des Mannes auf sich zu ziehen.”

„Eine Frau kann auch ohne High Heels attraktiv sein“, glaubt Walentina. „Ich denke, dass es einfach lächerlich ist und eine Art von Sexismus. Ich höre oft, dass eine Frau hohe Schuhe tragen sollte, weil es „ladylike“ ist. Aber wo steht das geschrieben? Die eigene Weiblichkeit definiert sich nicht über die Schuhe.“