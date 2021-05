Tatze gegen Pfote und Wodka-Falle: Wie in Russland Bären gejagt werden

Hier erfahren Sie alles, was Sie noch nicht über die Bärenjagd in Russland wussten.

HINWEIS: Die Mitarbeiter von „Russia Beyond“ sind entschieden gegen jede Art von Tierquälerei, einschließlich der Jagd auf wilde Tiere wie Bären. Wir haben diesen Artikel nur zu Informationszwecken und als historische Übersicht verfasst.

Die Bärenjagd war eine alte russische Tradition. Die erfolgreiche Jagd auf einen Bären war für jeden Jäger eine Art Initiation und hatte auch eine mystische Komponente, denn die Bären waren die „Meister des Waldes“.

Die Jagd auf einen Bären ist nicht ungefährlich. Ein erwachsener Braunbär kann bis zu 400 Kilogramm wiegen. Das Sehvermögen eines Bären ist nicht sehr gut, aber sein Gehör und sein Geruchssinn funktionieren ausgezeichnet. Wenn Bären aus dem Winterschlaf geweckt werden, verängstigt oder verletzt sind, sind sie besonders gefährlich.

Einen Bären anzugreifen ist nicht leicht. Sein kegelförmiger Schädel hat dicke Knochen, so dass ein Schuss in seinen Kopf für das Tier nicht zwingend tödlich endet. Die Kugel landet meist an der Schädelseite.

Fünf russische Methoden zur Bärenjagd

Lange bevor den russischen Jägern Schusswaffen zur Verfügung standen, fanden sie Wege, um Meister Petz mit Klingenwaffen, Speeren und Fallen zur Strecke zu bringen. Vor jeder Bärenjagd befolgten russische Männer bestimmte Rituale. Sie nahmen ein russisches Bad und verzichteten auf Sex. Das taten sie, um ihren Körpergeruch zu minimieren, so dass der Bär, der einen guten Geruchssinn hat, den herannahenden Jäger nicht sofort bemerkt. Die Jäger bewahrten ihre Kleidung sogar eine Nacht lang in einem Sack mit Kiefern- und Fichtenzweigen auf, damit sie nach Wald rochen.

Rogatina

Verschiedene Rogatinas. Public domain Public domain

„Rogatina“ (abgeleitet von „Rog"“, zu Deutsch „Horn“) war ein spezieller Speer für die Beerenjagd. Er war kurz und hatte einen schweren Schaft. Der wichtigste Teil war die breite, zweischneidige blattartige, bis zu sieben Zentimeter breite Klinge mit einer Länge von 20 bis 60 Zentimetern. Die breiten Wunden, die sie hinterlässt, bluten stark.

Die Rogatina wurde normalerweise verwendet, um den Bären auf Distanz zu halten, während andere Jäger ihn mit Speeren zu Fall brachten.

Bärenfallen und Köder (einschließlich Wodka!)

Eine hölzerne Bärenfalle (schtschemitsa). Public domain Public domain

Die Russen entwickelten Bärenfallen, die nur aus Baumstämmen und Stangen bestanden. Es sind im Grunde zwei schwere Stämme, die auf die Pfote eines Bären fallen, während er versucht, ein Stück Fleisch zu greifen, das als Köder ausgelegt wurde. Nachdem die Baumstämme gefallen sind, ist der Bär gefangen und wird von den Jägern in der Nähe getötet. Geriet er unbemerkt in solch eine Falle, verhungerte der Bär.

Ein Bär in einer Schlucht. Frédéric de Haenen Frédéric de Haenen

Die Kadaver von Kühen oder Schweinen dienten ebenfalls als Köder. Tief im Wald an einem Baum befestigt, zieht das Fleisch die Bären an, die der Jäger aus seinem Unterstand heraus erlegt. War ein Bär sehr schwer und gefährlich, nutzten die Jäger Alkohol. Sie stellten einen Eimer voller Wodka in der Nähe des Köders aus. Wenn der Bär ihn nach dem Fressen trank, schlief er ein und wurde zur leichten Beute für die Jäger.

Bärenjagd mit Hafer

Ein Modell des Versteckes eines Jägerbaums. Nikolay Maksimovich (CC BY 3.0) Nikolay Maksimovich (CC BY 3.0)

Vor dem Winterschlaf, wenn der Herbst einsetzt, möchten Bären etwas an Gewicht zunehmen. Sie lieben Hafer und kommen häufig auf die Felder, um die saftigen Körner zu essen.

Um Bären im Hafer zu jagen, errichtet der Jäger eine kleine Plattform in einer Baumkrone, von wo aus er die Bären bei ihrem Haferschmaus beobachten kann. Fünf Meter über dem Boden verharrt der Jäger ganz still, bis der Bär nahe genug ist, um mit einem präzisen Schuss ins Herz erlegt zu werden.

Bärenjagd mit Hunden

Ein Bär wird mit Hilfe von Hunden aus seiner Höhle vertrieben. Region Krasnojarsk, Russland. TASS TASS

Hunde können bei der Jagd auf einen Bären im Wald nützlich sein und um ihn aus seiner Höhle zu vertreiben. Sie kommen, irritiert vom Hundegebell, aus ihrer Höhle. Die Hunde fallen ihn an und die Jäger erledigen den Rest mit ihren Speeren oder Schusswaffen.

Auf der Jagd nach einem Bären im Freien folgen Hunde seiner Spur und halten den Bären in Schach, bis der Jäger eintrifft. Dazu braucht es gleich mehrere Hunde. Wirklich gefährlich werden können sie dem Bären nicht.

Bärenjagd mit Schusswaffen

Eine Bärenjagd des 20. Jahrhunderts. W. Fertikow W. Fertikow

Wenn ein Jäger den Bären im Wald entdeckt, versucht er, so nahe wie möglich heranzukommen und feuert einmal präzise. Der Jäger muss sich fast lautlos bewegen. Der Bär kann unterscheiden, ob das Knacken eines Zweiges von Menschen oder Tieren stammt und er wird entsprechend reagieren.

Rechtlicher Status der Bärenjagd in Russland

Im 20. Jahrhundert wurde in der UdSSR die Bärenjagd durch keine besonderen Gesetze geregelt, mit Ausnahme der allgemeinen Jagdgesetze. Das Dekret „Über die Jagd“ (20. Juli 1920) und das folgende Gesetz „Vorschriften über Jagd und Jagdwirtschaft der RSFSR“ (10. Oktober 1960) besagten, dass ein Jäger mindestens 18 Jahre alt sein und eine Lizenz haben muss. Die Lizenz wurde an diejenigen vergeben, die „Prüfungen zu den Regeln der Jagd, der Sicherheit während der Jagd, dem Umgang mit Jagdwaffen bestanden haben", heißt es im Gesetz von 1960. Zusätzlich musste eine Gebühr entrichtet werden.

Ein junger Braunbär in freier Wildbahn. Legion media Legion media

Heutzutage verhält es sich ähnlich. Für die Jagd sollten Sie eine Lizenz haben und Ihre Jagdwaffe (falls Sie eine verwenden) sollte registriert sein. Es gibt bestimmte regionale Vorschriften für die Bärenjagd. In der Region Perm können Sie beispielsweise vom 1. April bis 30. Mai Bären jagen. In Kostroma - vom 5. April bis 15. Mai und dann vom 1. August bis 30. November. Diese Bedingungen hängen von der Anzahl der lokalen Bevölkerung und den Paarungszeiten der Braunbären ab. In einigen Regionen ist die Bärenjagd wegen der geringen Population vorübergehend verboten.

