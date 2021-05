Militärparade zum 76. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg (FOTOS)

Bei kühlem und bewölktem Wetter fand am 9. Mai auf dem Roten Platz die Militärparade anlässlich des 76. Jahrestages des Endes des Großen Vaterländischen Krieges statt.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Mehr als 12.500 Soldatinnen und Soldaten, marschierten am 9. Mai durch die Straßen in Moskaus Zentrum und auf dem Roten Platz. Russland feierte den 76. Jahrestag des Endes des Großen Vaterländischen Krieges auch mit der Präsentation von 200 militärischen Ausrüstungsgegenständen.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Traditionell machte den Auftakt der Parade das Präsidentenregiment und marschierte an den Soldaten, Militäroffizieren und Ehrengästen vorbei, die neben Russlands Präsidenten Wladimir Putin standen.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Russische Soldaten waren in sowjetische Uniformen gekleidet und marschierten mit PPsh-Maschinenpistolen über den Roten Platz.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Tausende Bodentruppen in modernen Paradeuniformen, die mit den neuesten AK-12-Sturmgewehren des Landes bewaffnet waren, folgten ihnen.

Andrew Nikerevich/Moskva agency Andrew Nikerevich/Moskva agency

Bei den regulären Einheiten auf dem Roten Platz marschierten bis zu 400 Soldatinnen neben ihren männlichen Kameraden. Sie alle wurden begleitet von Russlands neuesten Militärfahrzeugen.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Auch die Kosaken schickten dieses Jahr Vertreter, um an den Feierlichkeiten des 76. Jahrestages zum Ende des Großen Vaterländischen Krieges teilzunehmen.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Es gilt als Ehre, für die Teilnahme an Militärparaden zu symbolischen Daten ausgewählt zu werden. Soldatinnen und Soldaten, die anlässlich solcher Ereignisse auf dem Roten Platz zugegen sind, erhalten eine Medaille, eine Woche Sonderurlaub und sogar eine Sonderzahlung.

Evgeny Odinokov/Sputnik Evgeny Odinokov/Sputnik

Der T-34, ein legendärer Panzer, der dazu beigetragen hat, dass sich das Blatt im Großen Vaterländischen Krieg zugunsten der Roten Armee wendete, eröffnete die diesjährige Parade. Diese noch immer voll funktionsfähige Retro-Kampfmaschine ist auch im Park Patriot in Kubinka, einem Vorort westlich von Moskau, zu sehen. Sie können dort sogar mit einem T-34 fahren.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Russlands neuestes schweres Flammenwerfersystem TOS-2 Tosochka. Die Waffe feuert auf Wärmeenergie basierende Projektile ab, die Sauerstoff aus der Umgebungsluft verwenden, um eine Explosion bei hohen Temperaturen zu erzeugen. Sie sollen Gebäude in Brand setzen und zerstören sowie leicht gepanzerte Fahrzeuge ausschalten.

Evgeny Odinokov/Sputnik Evgeny Odinokov/Sputnik

Dies ist die neueste Modifikation von Russlands T-72B3-Panzer mit Relikt ERA an den Seiten, am Turm und an der Karosserie, wodurch er mit dem T-14 Armata-Panzer der neuen Generation vergleichbar ist. Russland demonstrierte, dass die „Haut“ des legendären sowjetischen Monsters „T-72“ dicker geworden ist. Die Modifikation kann modernen Waffen standhalten.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Die mit Interkontinentalraketen bestückten RS-24-Yars tragen eine Nutzlast von zehn Tonnen. Das bedeutet, dass sie mit 15 ballistischen MIRV-Raketen mit einer Ausbeute zwischen 150 und 300 Kilotonnen ausgerüstet werden können.

Sergey Vidyashkin/Moskva agency Sergey Vidyashkin/Moskva agency

Russische Schwerlasttransporthubschrauber Mi-26 flogen über den Roten Platz. Dieser „Metallvogel“ wird sowohl von militärischen als auch von zivilen Betreibern geflogen und ist der größte und leistungsstärkste Hubschrauber, der jemals in Serie gegangen ist.

Alexander Vilf/Sputnik Alexander Vilf/Sputnik

Der Su-24-Jet ist ein in der Sowjetunion entwickeltes Überschall-Allwetter-Kampfflugzeug. Das Flugzeug verfügt über einen Flügel mit variabler Reichweite, zwei Triebwerke und eine Sitzanordnung nebeneinander für seine zweiköpfige Besatzung.

Alexey Filippov/Sputnik Alexey Filippov/Sputnik

Die Kunstflugstaffel der russischen Luftstreitkräfte, Russkije Witjasi (zu Deutsch: „Russische Ritter“), zeichnete traditionell die russische Trikolore in den Himmel über Moskau und symbolisierte damit das Ende der Militärparade.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.