Die weltweit leistungsstärkste mobile Ladestation für E-Autos kommt aus Russland

Mitte Juli 2021 stellte das russische Unternehmen L-Charge das leistungsstärkste Ladegerät für Elektrofahrzeuge der Welt vor. Noch vor Ende des Jahres wird ein Minivan des Unternehmens mit der Ladesäule an Bord in den Straßen von London, New York und Paris unterwegs sein. Elektroautofahrer können ihr Fahrzeug dann in acht Minuten aufladen. Dazu muss nicht mal das Haus verlassen werden, denn die Ladestation kommt zum Fahrzeug.

Bis Mitte 2021 wird es weltweit insgesamt 7.600.000 Elektroautos geben. Nach Angaben der Hersteller wird diese Zahl bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf 400.000.000 ansteigen. Vereinfacht ausgedrückt werden bis 2030 30 Prozent aller Autos auf der Welt elektrisch sein.

„Diese Tendenz treibt auch die Entwicklung der Infrastruktur voran. Derzeit sind die neuesten Ladetechnologien stationäre Ladegeräte. Es gibt außer L-Charge kein Unternehmen, das ein mobiles Gerät herstellt, das zu Ihnen kommt und Ihr Auto auflädt", sagte der Direktor des Unternehmens, Dmitri Laschin.

Laut Laschin benötigen Tesla-Autos derzeit 8 bis 24 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. „Im 21. Jahrhundert kann man nicht mehr eine Stunde damit verbringen, sein Auto aufzuladen. Unser Ziel ist es, ein Gerät zu entwickeln, mit dem man ein Fahrzeug in 400 Sekunden für eine Reichweite von 400 Kilometern aufladen kann. Aktuell liegen wir bei acht Minuten für die vollständige Ladung eines Tesla“, erklärt Laschin.

Seinen Berechnungen zufolge wird eine Kilowattstunde zwischen 0,40 und 0,60 US-Dollar kosten. Die Kunden können die Aufladung über eine mobile App bestellen.

„Die L-Charge-App wird wie Uber funktionieren. Sie geben Ihre Bestellung auf und kurze Zeit später steht unser Minivan vor Ihrer Tür und lädt Ihr Elektroauto auf", fügte der Direktor hinzu.

Das Konzept des mobilen Ladens ist innovativ und einzigartig, heißt es bei L-Charge. Keiner der Branchenriesen (Electrify America, Tesla Super Charge usw.) arbeite aktuell an einem vergleichbaren Projekt.

„BP sagte uns, dass es für sie einfacher sei, unsere Forschung zu kaufen und einen Parkplatz mit unseren Fahrzeugen in London und Umgebung zu eröffnen, als ihr eigenes Modell von Grund auf zu entwickeln. Nach den Briten wurden wir von den Franzosen mit dem gleichen Vorschlag kontaktiert“, berichtet Laschin.

Unternehmer können zudem L-Charge-Lieferwagen kaufen und ihre eigene Ladestation auf Rädern eröffnen. Der Preis für ein Fahrzeug beträgt 12 Millionen Rubel (etwa 128.000 Euro). Um das Geld für den Lieferwagen wieder hereinzuholen, müssten nach Laschins Berechnungen bis zu zwei Jahre lang täglich 40 Autos aufgeladen werden.

