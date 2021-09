Zwischen den Kulturen: die berühmtesten in Deutschland lebenden Russlanddeutsche

Helene Fischer



Die Sängerin, eine deutsche Schlagerqueen

Deutsche Sängerin Helene Fischer während der TV-Show Heimlich! Die große Schlager-Ueberraschung in München, Deutschland. Isa Foltin/WireImage/Getty Images Isa Foltin/WireImage/Getty Images

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Familie von Peter und Marina Fisсher geboren. Ihr Vater arbeitete als Sportlehrer und ihre Mutter als Ingenieurin an der Fakultät einer der Universitäten. Die Eltern von Pjotr (Peter) Fischer sind sowjetische Wolgadeutsche, die 1941 nach Sibirien verbannt wurden. Im Juni 1988 wanderte die Familie Fischer als „deutsche Siedler“ nach Deutschland aus.

Sie war 4 Jahre alt, als ihre Eltern in ihre historische Heimat zurückkehrten. Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie in Frankfurt-am-Main mit dem Ziel, professionelle Musicaldarstellerin zu werden.

Ihr Bühnendebüt gab Fischer am 14. Mai 2005 in einer Sendung des ZDF, dem zweiten nationalen Fernsehsender neben der ARD.

Die Sängerin spricht jetzt kaum noch Russisch, aber manchmal singt sie einige ihrer Hits auch in ihrer Muttersprache.

Bei ihren Konzerten liebt es die in Deutschland sehr populäre und erfolgreiche Sängerin, ein Lied fröhlich anzukünden: „Ich wurde in Sibirien geboren, mit einer offenen Seele. Und sie haben mich dort geliebt.“ Und ihre Seele singt – nun ja, ganz auf Russisch: mit Temperament und mit brennender Offenheit.

Wladimir Kaminer

Ein deutscher Schriftsteller und Kolumnist sowjetischer Abstammung

MDR - Riverboat. Schriftsteller Wladimir Kaminer Anläßlich Der Aufzeichnung Der MDR - Talkshow Riverboat Am 05.07.2019 Im Studio 3 Der Mediacity Leipzig, 2019. Legion Media Legion Media

Wladimir Kaminer, ein beliebter deutscher Schriftsteller und einer der berühmtesten Einwanderer aus der UdSSR in Deutschland, zog 1990 von Moskau nach Berlin. Seitdem hat er über 25 Bücher in deutscher Sprache verfasst. Berühmtheit erlangte Kaminer nach der Veröffentlichung des Buches „Russendisco“, einer Sammlung von Geschichten über russischsprachige Migranten in Deutschland.

Wladimir Kaminer wurde am 19. Juli 1967 in Moskau geboren und war Absolvent der Moskauer Kunst- und Technikschule. Er war Kolumnist für die Zeitung „Russisches Deutschland“.

Kaminer schreibt seine Werke auf Deutsch, nicht in seiner Muttersprache Russisch. Eines der Hauptthemen seiner Bücher ist das Phänomen der „Mehrstämme“. Darüber hinaus greift der Autor das Thema der „sowjetischen Vergangenheit“ auf.

Goldmann Verlag, 2002 Goldmann Verlag, 2002

Kaminer war viele Jahre Mitglied der Reformbühne Heim & Welt und las jede Woche im Burger Café seine Geschichten interessierten Lesern vor. Er schreibt regelmäßig Texte für deutsche Zeitungen und moderiert eine wöchentliche Sendung im deutschen Radio. Kaminer lebt im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg mit Kindern und seiner russischen Frau Olga Kaminer, die er 1995 in Berlin kennengelernt hat.

Als Kolumnist wurde er bekannt für seine skurrilen Schilderungen des Berliner Alltags und der Verwirrung um die deutsche Wiedervereinigung sowie seine Erinnerungen über die verschwundene sowjetische Welt.

Palina Rojinski

Eine deutsche TV-Moderatorin, Schauspielerin, Model und DJane russischer Herkunft

Berlin, DEUTSCHLAND - Die italienische Marke Max Mara hat zur Max Mara Resort 2020 Fashion Show zahlreiche Prominente ins Neue Museum in Berlin eingeladen. Legion Media Legion Media

Palina Rojinski wurde am 21. April 1985 in Leningrad geboren. Rojinskis Vater ist Jude, seine Mutter Russin. Im März 1991 zog Rojinski mit ihren Eltern von Leningrad nach Berlin.

Von 2009 bis 2011 moderierte sie bei MTV Deutschland die Sendung „MTV Home“ und seit 2011 verschiedene Musiksendungen bei VIVA Deutschland. Seit 2012 ist sie Model unter anderem für die Otto GmbH und Adidas.

Seit ihrer Kindheit bereiten Palinas Eltern sie auf eine Sportkarriere vor. Sie begann in St. Petersburg mit Kunstturnen, in Deutschland studierte sie an einem Sportinternat in Stuttgart. Zu dieser Zeit wurde sie zweifache Deutsche Meisterin bei den Junioren.

Doch im Alter von 14 Jahren musste sie aufgrund schwerer Verletzungen ihre Sportkarriere beenden. Nach dem Gymnasium studierte sie Literatur und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und nahm gleichzeitig Privatunterricht in Schauspiel und Bühnensprache.

2009 suchten die beiden bekannten deutschen MTV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen neuen Assistenten für ihre MTV-Home-Show. Beim Casting wurden sie auf die quirlige, rothaarige Palina aufmerksam und beschlossen, sie als Moderatorin der Kolumne "99 Dinge, die ein Mann in seinem Leben getan haben sollte" zu engagieren. Die jungen Zuschauer von MTV verliebten sich sofort in die unberechenbare Moderatorin.

Die Arbeit bei den Musiksendern MTV und VIVA wurde für sie zu einer hervorragenden Schule und ermöglichte es ihr, Geld für ihr eigenes DJ-Pult zu verdienen. Sie wurde in angesagte Berliner Clubs eingeladen. Palina spielt im Stil von Bastard-Pop, Hip Hop und New Rave, organisiert und veranstaltet zusammen mit Freunden und Kollegen „Yum Yum Parties“ im In- und Ausland: zum Beispiel in Moskau, Manchester und Singapur.

„Unter meinen Freunden gibt es auch Russen, die in Berlin leben. Mit ihnen und mit meiner Familie spreche ich Russisch“, sagt sie. „Meine jüngere Schwester ist in Berlin geboren, aber dank ihrer Eltern beherrscht sie auch die russische Sprache, weil unsere Großmutter und Verwandte, mit denen wir jeden Sommer verbringen, in St. Petersburg leben. Damit verlieren wir nie unsere Verbindungen zu Russland“, betont Palina Rojinski.

Stefanie Giesinger

Ein deutsches Model und Gewinnerin der neunten Staffel der Heidi Klum Show „Germany's Next Topmodel“.

Stefanie Giesinger während der Refinery29 Sunset Cocktail Party in Berlin, Deutschland. Matthias Nareyek/Getty Images Matthias Nareyek/Getty Images

Die Giesingers sind eine russisch-deutsche Auswandererfamilie. 1995 wanderte die Familie als deutsche Siedler aus Sibirien nach Deutschland aus. Die kleine Stephanie verbrachte ihre ganze Jugend in Kaiserslautern und studierte am Gymnasium Rittersberg.

Im Alter von 17 Jahren nahm Stephanie an der deutschen Show „Germany's Next Topmodel“ teil, bei der im Februar 2014 aus 15.000 Kandidaten nur 70 ausgewählt wurden (einschließlich Stephanie). Stephanie schaffte es später ins Finale und gewann dieses.

Neben ihrer Modelkarriere hat sich die 24-Jährige im Laufe der Jahre auch in der Filmbranche einen Namen gemacht und an diversen Produktionen mitgewirkt, darunter Detlev Baks „Asphalt Gorillas“, in dem sie ihre erste Hauptrolle spielte.

Stephanie hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten Social-Media Influencerinnen ihrer Generation entwickelt. Gemeinsam mit der deutschen Drogeriekette dm hat sie ihre eigene Hautpflegemarke МОЙ (zu Deutsch: „mein“) kreiert, die nachhaltige Modemarke nu-in mitgegründet und zeigt zudem ein hohes Maß an sozialer Verantwortung in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen.

Sie unterstützt nicht nur die Deutsche Krebsinitiative Yes we Cancer, sondern setzt sich auch für eine „Welt ohne Hunger“ ein. Im Frühjahr 2020 lancierte sie zusammen mit dem Social Business Lycka ihr eigenes Eis, dessen Erlös zu 100 Prozent für ein gemeinsames Projekt in Malawi gespendet wird.

Julia Neigel

Julia Neigel wird als „Königin des deutschen Rocks“ bezeichnet. Geboren wurde sie jedoch im sowjetischen Barnaul.

Sängerin Julia Neigel tritt live während des Konzerts Rock Gegen Rechts am 2. Dezember 2011 in Jena auf. Die Veranstaltung ist eine Reaktion auf die Morde an einer Polizistin und zehn meist türkischen Kleinunternehmen Besitzer in ganz Deutschland von einem Neonazi-Trio. Marco Prosch/Getty Images Marco Prosch/Getty Images

Ihre Eltern brachten sie, ein fünfjähriges Mädchen, 1971 zusammen mit drei älteren Schwestern und einem Bruder nach Deutschland. Ihre Muttersprache war Russisch, aber sie begann in der Schule Deutsch zu lernen. In Russland, so Julia, wurden ihre deutschen Eltern als „Volksfeinde“ behandelt. Ihre Großmutter starb im stalinistischen Lager, und ihre Mutter überlebte nur auf wundersame Weise. Aber in Deutschland behandelte man sie anfangs auch - milde ausgedrückt - ohne viel Mitleid, so ihre eigenen Worte.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland begann Julia sofort Deutsch zu lernen und sogar Gedichte auf Deutsch zu schreiben. Die Lehrer, die die Veranlagung des Mädchens zu Versen und Musik sahen, empfahlen ihren Eltern dringend, sie auf eine Musikschule zu schicken. Geld hatte die Familie allerdings nur für die Flöte, obwohl das Mädchen Klavier spielen wollte. Julia hat die Musikschule erfolgreich abgeschlossen und am Gymnasium erfolgreich ihr Abitur gemacht. Dort interessierte sie sich für Handball und spielte sogar bei der nationalen Jugendmeisterschaft. Aber die Liebe zur Musik erwies sich als stärker.

In der Abschlussklasse begann sie eigene Lieder zu singen, begleitet von einer Rockgruppe namens „Julia Neigel und Band“. Dies war der Beginn der musikalischen Karriere von Julia Nigel.

Julia selbst sagt, dass sie zwei Kulturen und zwei Mentalitäten aufgenommen hat – Russisch und Deutsch. Leider spricht die Sängerin kein Russisch.

Eduard Löwen

Ein deutscher Fußballspieler, Mittelfeldspieler des Vereins „FC Augsburg“

Eduard Loewen #18 steht für die Nationalhymne vor dem Spiel der ersten Runde der Gruppe D der Männer zwischen Saudi-Arabien und Deutschland am zweiten Tag der Olympischen Spiele in Tokio 2020 im International Stadium Yokohama am 25. Juli, 2021. Alex Grimm - FIFA/Getty Images Alex Grimm - FIFA/Getty Images

Eduard Löwen hat sibirische Wurzeln. Seine Eltern Andrei und Irina wanderten 1995 von dort nach Deutschland aus, er selbst wurde 1997 geboren. Löwens Vater ist ein ehemaliger Militärangehöriger.

Eduard ist zwar in Deutschland aufgewachsen, aber nicht als Deutscher erzogen worden. Er selbst gab zu, dass seine Eltern ihm russische Traditionen und Mentalität vermitteln wollten. Löwen unterscheidet sich von vielen jungen Fußballspielern: Er liest oft die Bibel, kennt keine Tätowierungen und nicht einmal Alkohol.

An der Hottenbacher Schule begann er mit dem Fußballspielen. 2008 wechselte er an die Akademie Kaiserslautern, wo er bis 2015 studierte. Die Saison 2015/16 verbrachte er beim Saarbrücker Verein, wo er für die Jugend spielte, und war auch im Kader der A-Mannschaft der Regionalliga, kam aber nicht zu Spieleinsätzen. 2016 unterschrieb er einen Vertrag beim Nürnberger Klub, doch erst 2017 debütierte er für die Stammmannschaft. Im Januar 2018 begannen die russischen Medien aktiv über den möglichen Transfer des Spielers nach „Spartak Moskau“ und die damit verbundene Änderung der „Fußball-Staatsbürgerschaft“ ins Russische zu diskutieren. Der Übergang fand jedoch nicht statt.

Im Sommer 2019 wurde der Wechsel von Eduard Löwen zu „Hertha BSC“ bekannt, doch schon wenige Monate später im Januar 2020 wechselte erzum Bundesligisten „FC Augsburg“.

