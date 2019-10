Ranglisten: Welche deutschen Bücher sind bei den Russen beliebt?

Die Russen haben sich immer als eine Lesenation betrachtet. Und obwohl diese Bezeichnung heute, da das Buch mit der Vielfalt der neuen Medien konkurrieren muss, vielleicht schon nicht mehr ganz zeitgemäß ist, spielt die Literatur weiterhin eine große Rolle in der russischen Gesellschaft.

Laut einer Umfrage (rus) des Meinungsforschungsinstituts WZIOM aus dem Jahr 2018 besitzen 87 Prozent der Russen eine eigene Hausbibliothek. Welche deutschen Bücher würde man dort höchstwahrscheinlich finden?

„Faust. Eine Tragödie“ von Johann Wolfgang von Goethe, 1808

Deutscher Taschenbuch Verlag Deutscher Taschenbuch Verlag

Dieses Drama ist fast in allen Ratgebern „Diese Bücher muss jeder gelesen haben“ zu finden (rus). Es ist auch Pflichtlektüre im Literaturunterricht an Universitäten.

Goethes Werk begeisterte nicht nur die russischen Leser, sondern auch einige Schriftsteller. So schrieb der große russische Dichter Alexander Puschkin, den man übrigens auch oft den russischen Goethe nennt, im Jahr 1825 „Szene aus Faust“ und erweiterte damit sogar das originelle Drama. In Turgenjews Erzählung „Faust“ ist die Hauptheldin von Goethes Drama so beeindruckt, dass sie vor ihrem Tod im Delirium von Doktor Faust spricht. Und das bekannte Mephisto-Zitat „[Ich bin] ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“ wurde von Michail Bulgakow als Motto für seinen Roman „Der Meister und Margarita“ genutzt.

„Der Zauberberg“ von Thomas Mann, 1924

Fischer Taschenbuch Verlag Fischer Taschenbuch Verlag

Thomas Mann ist einer der angesehensten ausländischen Schriftsteller in Russland. Die Werke des deutschen Literaturnobelpreisträgers werden hier oft auf den Theaterbühnen gezeigt.

Der philosophische Roman, der den langjährigen Aufenthalt eines jungen Mannes in einem Sanatorium in der Schweiz schildert, erwarb in Russland große Popularität. Lieben doch die Russen sowohl Sanatorien als auch komplizierte und tragische Geschichten, die die menschliche Seele erforschen.

Auch die anderen Werke von Thomas Mann, unter anderem sein berühmter Roman „Buddenbrooks“, sind in Russland ebenso beliebt. Sein Bruder Heinrich Mann wird von den Russen auch gerne gelesen.

„Drei Kameraden“ von Erich Maria Remarque, 1936

Ullstein Taschenbuchverlag Ullstein Taschenbuchverlag

Remarque ist zweifellos einer der beliebtesten Autoren in Russland. Die Gesamtauflage seiner Romane macht ihn zu einem der meistverkauften Autoren hier.

Der Roman „Drei Kameraden“, eine Geschichte von drei Kriegsfreunden, erfreut sich besonderer Beliebtheit unter den Russen. Vielleicht liegt es daran, dass das Thema der quälenden Kriegserinnerungen, die man nicht loswerden kann, den Russen nah ist. Dieses Werk wird auch oft an russischen Theatern aufgeführt.

Es fiel jedoch schwer, nur einen Roman von Remarque für diese Liste zu wählen. Eigentlich scheinen seine Werke in Russland noch populärer zu sein als in seiner Heimat. Die Russen lesen auch „Im Westen nichts Neues“, „Arc de Triomphe“, „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“ und „Die Nacht von Lissabon“ sehr gerne. Gewöhnlich stehen alle fünf Romane in Bücherratings im russischen Netz sehr weit oben.

„Das Glasperlenspiel“ von Hermann Hesse, 1943

Suhrkamp-Verlag Suhrkamp-Verlag

Ohne diesen Roman kann man sich den modernen Postmodernismus nicht vorstellen. Auch auf Russen machte er einen großen Eindruck. Obwohl sich viele im Netz einig sind, dass die Geschichte des Magisters Ludi Josef Knecht kein einfaches Werk ist, empfehlen Russen es einander und posten Zitaten daraus.

Schließlich ist auch die russische Literatur für komplizierte philosophische Romane bekannt.

„Die Blechtrommel“ von Günter Grass, 1959

Luchterhand Literaturverlag Luchterhand Literaturverlag

Kein Wunder, dass der bekannteste Roman des berühmten Antifaschisten und Nobelpreisträgers Grass auf dieser Liste erscheint.

Die Geschichte eines Jungen, der aus Protest gegen die Ungerechtigkeit und Grausamkeiten, die in der Welt passierten, nicht wachsen wollte, berührte die Herzen der russischen Leser. Einer der größten russischen Verlage, Eksmo, führte dieses Werk unter den 60 besten deutschsprachigen Romanen des XX. Jahrhunderts (rus). „Der Zauberberg“ und „Im Westen nichts Neues“ befinden sich ebenfalls in dieser Rangliste.

BONUS: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie“ von Karl Marx

Anaconda-Verlag Anaconda-Verlag

Unsere Liste wäre ohne dieses Werk nicht vollständig! Obwohl wir uns auf schöngeistige Literatur konzentriert haben, kann man eines der einflussreichsten Bücher in der Geschichte Russlands nicht vergessen. Ohne „Das Kapital“ wäre die Sowjetunion wahrscheinlich nicht gegründet worden. Und gerade zu Sowjetzeiten wurden das Lesen und das Interesse für Literatur stark propagiert.

