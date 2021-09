Wie kommt man zum nächsten Studienstart nach Russland?

Du bist an einer russischen Universität immatrikuliert und möchtest Dein Studium in Russland beginnen oder fortsetzen? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ich bin an einer russischen Universität immatrikuliert. Kann ich frei nach Russland einreisen?

Sehr wahrscheinlich ja. Seit August 2021 erlaubt das Coronavirus Emergency Response Center ausländischen Studenten aus allen Ländern die Einreise nach Russland, unabhängig davon, ob der Flugverkehr mit ihnen wieder aufgenommen wurde oder nicht.

Ausgenommen sind jene Studenten, in deren Ländern noch Reisebeschränkungen existieren. Diese können nicht nach Russland einreisen. In diesem Fall können die Studierenden aber am Fern-Unterricht teilnehmen.

Mein Land steht auf der Liste. Welche Dokumente benötige ich für die Einreise nach Russland?

Moyo Studio/Getty Images Moyo Studio/Getty Images

Jede Universität erstellt im Voraus Listen ausländischer Studenten und sendet sie an die territorialen Ämter weiter, wie das Ministerium für Bildung und Wissenschaft Russlands auf dem Telegram-Kanal berichtet.

Die Einreise nach Russland für ausländische Studierende basiert auf diesen Listen. Daher ist es besser, sich im Voraus mit der Zulassungsabteilung Ihrer Universität in Verbindung zu setzen und zu überprüfen, ob diese Ihre Daten an das oben genannte Ministerium übermittelt hat.

Außerdem benötigst Du ein Studentenvisum, das Du bei einer Botschaft oder einem Konsulat der Russischen Föderation beantragen kannst. Es wird nur denjenigen ausgestellt, die eine Studieneinladung von einer Universität oder dem russischen Außenministerium erhalten haben.

Die Universitäten verlangen außerdem, dass die Studierenden im Voraus eine russische Krankenversicherung abschließen. Diese kann online beantragt werden. Die Jahresprämie liegt zwischen 2.000 und 14.000 Rubel (ca. 23 bis 160 Euro). Auf den offiziellen Websites der Universitäten findest Du Empfehlungen. Die Higher School of Economics zum Beispiel empfiehlt:

Ausländische Studierende müssen die Universität mindestens zehn Tage vor ihrer Ankunft in Russland über ihr Einreisedatum informieren. Ein negatives COVID-19 PCR-Testzertifikat in russischer oder englischer Sprache (vorzugsweise beides), nicht älter als 72 Stunden vor Einreise, muss bei der Ankunft in Russland vorgelegt werden. Studenten, die in ihrem Heimatland bereits geimpft wurden, können ein Zertifikat mit einer notariell beglaubigten Übersetzung ins Russische mitbringen, aber dieses Dokument entbindet nicht von der Notwendigkeit eines PCR-Tests.

Ich bin in Russland. Wie geht es weiter?

Pollyana Ventura/Getty Images Pollyana Ventura/Getty Images

Nach der Einreise nach Russland musst Du innerhalb von drei Tagen einen weiteren COVID-19-Test machen. Schnelltests werden an Flughäfen, Bahnhöfen und in medizinischen Drittlabors wie Gemotest, Invitro usw. angeboten. Bis zur Bestätigung eines negativen Ergebnisses musst Du Dich in Deinem Zuhause selbst isolieren. Während dieser Zeit findet der Unterricht für Dich im Online-Format statt. Danach darfst Du die Vorlesungen auf dem Campus besuchen.

Einige russische Universitäten verlangen zusätzlich eine COVID-19-Impfbescheinigung für die Anwesenheit auf dem Campus, in diesem Fall ist eine Bescheinigung aus Deinem Heimatland ausreichend. Wenn Du noch nicht geimpft bist, kannst Du die Impfung an Deiner Universität vornehmen lassen.

