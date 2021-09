Zwei Scharfschützengewehre, die Putins Leibgarde verwendet (FOTOS)

Scharfschützen an der Mauer des Moskauer Kreml.

Die russischen Spezialeinheiten, die den Präsidenten der Russischen Föderation bewachen, haben Zugang zu den neuesten und fortschrittlichsten Waffen auf dem Militärmarkt.

Es gibt zwei Scharfschützengewehre, die bei öffentlichen Veranstaltungen zum Schutz von Wladimir Putin von Fotografen aufgenommen wurden. Wir haben ehemalige Scharfschützen der Sicherheitskräfte, die in Moskau bei solchen öffentlichen Veranstaltungen tätig waren, gebeten, ihre Erfahrungen mit diesen Gewehren mit uns zu teilen und zu erläutern, warum gerade diese Waffen zum Schutz hochrangiger Beamter ausgewählt wurden.

ORSIS T-5000

Das Scharfschützengewehr T-5000 wurde 2011 vom Unternehmen ORSIS für militärische und polizeiliche Zwecke entwickelt. Es wurde als eine der präzisesten Waffen auf dem Markt vorgestellt, mit der Fähigkeit, drei .308 Win-Geschosse in einem Abstand von nur 15 mm auf eine Entfernung von 100 Metern zu verschießen.

Die Sicherheitskräfte erwarben diese Waffe und nur ein Jahr später gewannen die Elitetruppen des Alfa FSB einen internationalen Scharfschützenwettbewerb mit diesen Gewehren.

„Diese Gewehre erwiesen sich als präziser als die österreichischen SSG 08 von Steyr-Mannlicher, die zuvor von den russischen Spezialeinheiten genutzt worden waren. Nicht viele wissen, dass wir in den 1990er und 2000er Jahren keine qualitativ hochwertigen Scharfschützengewehre im Land hatten und die Militärführung sie aus dem Ausland kaufen musste", sagt Iwan Alexejew, ein ehemaliger FSB-Scharfschütze.

Wie er anmerkt, war ORSIS eines der ersten Unternehmen, das Ende der 2000er Jahre auf dem russischen Waffenmarkt auftauchte, als die Ölpreise hoch waren und einflussreiche und vermögende Personen die Gelegenheit sahen, in die private Waffenherstellung zu investieren und Gewehre zu entwickeln, die es mit den ausländischen Scharfschützenwaffen aufnehmen konnten.

„Den Spitzenleuten in der Militärführung gefiel es nicht, dass sie ausländische Gewehre und Munition für Spezialeinheiten kaufen mussten, um hochrangige russische Beamte zu schützen."

Die T-5000 ist so etwas wie die Visitenkarte von ORSIS. Mit diesem Gewehr hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Es gab sogar die Überlegung, damit veraltete SVD-Scharfschützengewehr in der Armee zu ersetzen. Doch Bürokratie, Lobbyismus und Interessenkonflikte hinter verschlossenen Türen verhinderten dies. Der Auftrag zur Entwicklung eines neuen Scharfschützengewehrs der neuen Ära für die russische Armee, das in die Ratnik-2-Kampfausrüstung integriert werden soll, ist noch immer nicht erteilt.

Das T-5000 wird auf der ganzen Welt verkauft und befindet sich sowohl in den Händen von Amateurschützen als auch in den Händen von Spezialeinheiten auf der ganzen Welt, vor allem im Nahen Osten und in Südostasien, wo russische Waffenunternehmen starke Verbindungen haben.

Die T-5000 ist eine handgeladene Repetierbüchse mit verschiebbarem Verschluss und zwei vorderen Verschlussnasen. Das Gewehr besteht aus einer Aluminiumlegierung mit einem aus gehärtetem rostfreiem Stahl gefertigten Klappgelenk, das so konstruiert ist, dass es auch in den Kalibern, die durch ihren Rückstoß am stärksten beschädigt werden, funktionsfähig bleibt.

„Die Waffe hat einen ziemlich geringen Rückstoß im Vergleich zu früheren sowjetischen SVD-Scharfschützengewehren. Als Minuspunkte würde ich eine Reihe von Polymerdetails nennen. Meiner Meinung nach hätte der Abzugsmechanismus auch etwas geschmeidiger sein können", sagt Alexejew.

SV-98

Das SV-98 war eines der ersten Scharfschützengewehre, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelt wurde. Es wurde von einer der Tochtergesellschaften des Kalaschnikow-Konzerns konstruiert und sofort von den Spezialeinheiten des Landes übernommen, da diese dringend ein modernes Scharfschützengewehr für ihre Operationen benötigten wie etwa den Schutz hochrangiger Beamter.

Wie alle anderen Scharfschützengewehre des Landes wurde auch das SV-98 als Ersatz für das SVD gehandelt und gefördert. Das hat sich jedoch nicht bewährt, und es wurde stattdessen für Spezialeinheiten angeschafft.

Ich habe diese Scharfschützengewehre persönlich bei den geschlossenen Spec Ops-Wettbewerben in Tschetschenien gesehen, einer der berüchtigtsten Regionen des Landes, in der in jedem Kofferraum eine AK liegt.

Im Gegensatz zu allen anderen modernen Scharfschützenwaffen wurde dieses Gewehr mit einem Holzschaft gefertigt, der bei Regen sogar aufquellen kann. Ursprünglich war die Waffe mit 7,62x54 mm-Patronen bestückt, die sich nicht für das Präzisionsschießen auf kleine Ziele auf Entfernungen von 300 Metern oder mehr eignen.

Spätere Versionen des SV-98 wurden für die NATO-Munition .308 Win und .338 LM umgerüstet und wurden zu präziseren Gewehren.

Dennoch hat die Waffe noch immer eine Reihe von Nachteilen, so ein Offizier der Spezialeinheit, der anonym bleiben will.

„Das Wichtigste an einem Scharfschützengewehr sind sein Lauf und seine Munition. Die Entwickler haben das Problem mit der Munition gelöst, aber der Lauf ist immer noch ein Problem. Manchmal sind die Mauersegler im Inneren des Laufs (die für die Ballistik des Geschosses verantwortlich sind) nicht richtig ausgeschnitten“, erklärt der Offizier.

Auch den Abzug kritisiert er. Er sei so schwergängig wie der des sowjetischen SVD und für SpecOps-Einsätze nicht geeignet.

„Für die Armee mag es gut genug sein, aber wenn eine Einheit über die nötigen Mittel verfügt, kauft das Kommando andere Gewehre für diese Aufgabe", sagte er.

Seiner Meinung nach ist das SV-98 eine Waffe für Anfänger.

„Die Waffe wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt und ist im Vergleich zu den Versionen der späten 1990er Jahre besser geworden. Die Ingenieure fügten ihr eine Aluminiumskelettlegierung und einen Schaft hinzu. Sie wurde präziser, aber es gibt immer noch bessere Gewehre auf dem Markt".

Trotz aller Schwächen hat das SV-98 seine Berechtigung und ist in der Tat gut für Anfänger geeignet. In den russischen Arsenalen gibt es Zehntausende von SV-98-Gewehren, mit denen geübt wird, Ziele zu treffen, die weiter als einen Kilometer entfernt sind.

Sobald man das SV-98 beherrscht, kann man zu fortgeschritteneren russischen oder ausländischen Scharfschützengewehren übergehen.

