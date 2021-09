Vollständige Liste der russischen Regionen (TEIL 3): Das sind die 46 Oblaste („Gebiete“)

Russland hat eine föderale Struktur. Das Land umfasst 85 Föderationssubjekte, bestehend aus:

46 „Oblasten“, was wörtlich übersetzt „Gebiet“ bedeutet. Sie bestehen in der Regel aus einer Stadt und ihrem Umland;

22 Republiken. Sie können auch als Staaten innerhalb des Staates bezeichnet werden, da sie ihre eigene Verfassung und Legislative haben (die russische Verfassung steht über den Verfassungen der einzelnen Republiken);

9 Krajs, was übersetzt werden kann mit „Region“ oder „Landstrich“. Sie haben den gleichen Status wie Oblaste, lagen historisch jedoch meist in Grenzgebieten.

4 autonome Okrugs, was übersetzt „Kreis“ bedeutet und auch mit der deutschen Verwaltungseinheit eines Kreises vergleichbar ist. In diesen Okrugs leben häufig ethnische Minderheiten, deren Interessen bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden. Sie haben jedoch keine eigene Verfassung wie beispielsweise Republiken.

3 Städte mit Subjektstatus: Moskau, St. Petersburg und Sewastopol.

Dazu kommt die einzige autonome Oblast, die Jüdische Autonome Oblast.

1 Oblast Amur

Der Fluss Amur, der auch teilweise durch Chabarowsk fließt, ist einer der längsten Flüsse des Fernen Ostens und bildet eine natürliche Grenze zu China. Der Fluss gab dieser Region ihren Namen, die Hauptstadt ist Blagoweschtschensk. Das ist eine Besonderheit, denn die übrigen Oblaste sind nach ihren Hauptstädten benannt.

2 Oblast Archangelsk

Getty Images Getty Images

Die Stadt Archangelsk ist die inoffizielle Hauptstadt des russischen Nordens. Die Gegend ist geprägt von alten Holzkirchen. Die Region umfasst mehrere große Inselgruppen, die mehr oder weniger weit vom Festland entfernt liegen: Die Solowezki-Inseln („Archipel Gulag“, wie Solschenizyn sie nannte), das Archipel Nowaja Semlja (wörtlich „Neues Land“) in der Arktis und das Franz-Josef-Land, wo sich der nördlichste Punkt Russlands befindet - die Rudolf-Insel.

3 Oblast Astrachan

Das Land der Fischer und der Flussschifffahrt liegt entlang des südlichen Teils der Wolga und folgt ihrem Lauf ins Kaspische Meer. Das riesige Delta der Wolga teilt den südlichen Teil der Region in mehrere Flüsse und Seen.

4 Oblast Belgorod

Legion Media Legion Media

Die Region Belgorod liegt im Südwesten Russlands, an der Grenze zur Ukraine. Regionen wie Belgorod und seine Nachbarregionen (Woronesch, Kursk, Lipezk und Tambow) sind für die russische Landwirtschaft von großer Bedeutung. Ihr Boden, auf Russisch „Tschernosem“ (wörtlich „schwarze Erde“), ist äußerst fruchtbar. Zusammen bilden diese Gebiete die Wirtschaftsregion Zentrale Schwarzerde.

5 Oblast Brjansk

Brjansk ist eine der ältesten Städte Russlands und feierte 1985 ihr 1.000-jähriges Bestehen. Sie liegt im Südwesten des Landes und grenzt sowohl an die Ukraine als auch an Weißrussland.

6 Oblast Wladimir

Legion Media Legion Media

Die Region Wladimir ist aufgrund ihrer alten Geschichte und ihres kulturellen Erbes ein wichtiges touristisches Zentrum. Wladimir und Susdal bildeten zusammen ein mächtiges Fürstentum in der Zeit der Entstehung des russischen Staates. Heute ist sie Teil des so genannten Goldenen Rings russischer Städte und hat eine Menge zu bieten, darunter Kirchen, Klöster und andere historische Stätten.

7 Oblast Wolgograd

Wolgograd, das Verwaltungszentrum und die Hauptstadt der Region, änderte im Laufe ihrer Geschichte mehrmals den Namen: Zunächst hieß die Stadt „Zarizyn“, dann „Stalingrad“, nach Josef Stalin. Im Zuge der Abschaffung des Personenkults um Stalin wurde die Stadt 1961 in „Wolgograd“ umbenannt. Die Stadt erstreckt sich entlang des Wolga-Ufers.

Die Schlacht von Stalingrad war eine der blutigsten und bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Die Skulptur „Mutter Heimat ruft“, die sich am Mamajew-Kurgan-Denkmal befindet, ist eine der höchsten Statuen der Welt.

8 Oblast Wologda

Legion Media Legion Media

Diese Region im Nordwesten Russlands ist reich an historischen Denkmälern, darunter die Klöster Kirillo-Beloserski und Ferapontow mit den Fresken des Dionisios. Weliki Ustjug gilt als Geburtsort des russischen Weihnachtsmanns - Väterchen Frost.

9 Oblast Woronesch

Bei der Gründung der Marine in Russland beschloss Peter der Große, die ersten Schiffe der kaiserlich-russischen Marine in Woronesch zu bauen (und den Don hinunterzufahren).

Obwohl Woronesch während der nationalsozialistischen Besatzung schwer beschädigt wurde, sind in der Region viele mittelalterliche Gebäude erhalten geblieben.

10 Oblast Iwanowo

Legion Media Legion Media

Die Region Iwanowo liegt im zentralen Teil Russlands und ist bekannt als die „Stadt der Bräute“. Eine der Theorien über den Ursprung dieser Bezeichnung ist, dass die Textilindustrie die Region prägt. In der Branche arbeiten viele alleinstehende Frauen.

11 Oblast Irkutsk

Die meisten Touristen kommen nach Irkutsk, das im südlichen Zentralsibirien liegt, um den Baikalsee zu sehen - den tiefsten See der Erde und das größte natürliche Süßwasserreservoir mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Die Länge des Sees von Norden nach Süden beträgt 636 km und seine maximale Tiefe 1.642 Meter.

12 Oblast Kaliningrad

Legion Media Legion Media

Diese westlichste Region Russlands ist eine Exklave, da sie keine gemeinsame Landgrenze mit dem Hauptgebiet Russlands hat, aber dennoch über das Meer mit Russland verbunden ist.

Lange Zeit war Kaliningrad eine deutsche Stadt namens „Königsberg“, die von den Rittern des Deutschordens erbaut worden war. Erst im Zweiten Weltkrieg wurde es Teil Russlands und wurde zu Ehren des sowjetischen Politikers Michail Kalinin umbenannt.

Das Kaliningrader Gebiet wird auch „Bernsteinregion“ genannt, weil dort besonders viele dieser Edelsteine zu finden sind.

13 Oblast Kaluga

Die Region Kaluga befindet sich im europäischen Teil Russlands und ist Moskaus südwestlicher Nachbar. Viele Touristen kommen hierher, um das Kloster Optina Pustyn zu besuchen.

14 Oblast Kemerowo

Die Region Kemerowo liegt in der Mitte Sibiriens. Die Region umfasst den größten Teil des Kuznezk (Kuzbass) Kohlebeckens. In der Region gibt es viele Wildschutzgebiete. Die größten davon sind das Kuznezk-Alatau-Reservat und der Shor-Nationalpark.

15 Oblast Kirow

Legion Media Legion Media

Das Verwaltungszentrum befindet sich in der Stadt Kirow, die viele Jahrhunderte lang Wjatka hieß. Im Jahr 1934 wurde sie zu Ehren des russischen Revolutionärs und sowjetischen Politikers Sergej Kirow umbenannt.

Ein berühmtes lokales Kunsthandwerk sind die „Dymkowo“-Tonspielwaren, die dort seit etwa vier Jahrhunderten hergestellt werden.

16 Oblast Kostroma

Kostroma ist eine der Städte, die auf der berühmten Touristenroute des Goldenen Rings liegen, mit vielen alten Klöstern und Kirchen.

17 Oblast Kurgan

Google map Google map

Die ursprüngliche Attraktion dieser Region im Ural ist ein riesiger Schriftzug aus Bäumen: „Lenin ist 100 Jahre alt". „Geschrieben“ wurde er durch 40.000 Kiefern. Aus der Vogelperspektive ist er nicht zu übersehen.

18 Oblast Kursk

Die Region Kursk liegt an der Grenze zur Ukraine. In ihrer Geschichte wurde die Stadt Kursk dreimal von den Tataren-Mongolen und dann von den Krimtataren zerstört. Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt 15 Monate lang von den Nazis besetzt, gefolgt von der größten Panzerschlacht des Krieges - der Schlacht von Kursk im Jahr 1943.

19 Oblast Leningrad

Legion Media Legion Media

Das Leningrader Gebiet umfasst nicht die Stadt St. Petersburg und grenzt an Estland und Finnland. Von Westen her wird die Region vom Finnischen Meerbusen umspült. Als St. Petersburg in den 1990er Jahren zu seinem historischen Namen zurückkehrte, stimmten die Bürger des Leningrader Gebiets dafür, den sowjetischen Namen zu behalten.

20 Oblast Lipezk

Die größten Städte dieser Region sind Lipezk (das Verwaltungs-, Kultur- und Industriezentrum), Jelez (eine Stadt mit reicher Geschichte und nationalen Traditionen), Gryazi (der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Region) und Sadonsk (das wichtigste religiöse Zentrum).

21 Oblast Magadan

Alexander Krylov/Sputnik Alexander Krylov/Sputnik

Die Region Magadan befindet sich im Nordosten Russlands an der Küste des Ochotskischen Meeres. Die Region ist vor allem für Stalins Gulag-Gefangenenlager bekannt, in denen Tausende von Menschen an Hunger und Krankheiten starben. Das extrem raue Klima in dieser Region machte den Gefangenen das Leben hier noch schwerer.

22 Oblast Moskau

Die Stadt Moskau selbst ist ein eigenständiges Subjekt der Russischen Föderation und gehört nicht zur Oblast Moskau. Behördliche Einrichtungen finden sich teilweise in der Stadt Krasnogorsk.

In der Region gibt es viele kleine Städte, die für ihre Geschichte und ihr kulturelles Erbe bekannt sind. In Sergijew Posad befindet sich das wichtigste Kloster Russlands, die Dreifaltigkeitslawra des Heiligen Sergius.

Übrigens ist der Bezirk Odinzowo der Region Moskau ein Verwaltungszentrum für den Weltraumbahnhof Baikonur. Ja, es gehört geografisch zu Kasachstan, aber Russland hat es bis zum Jahr 2050 gepachtet!

23 Oblast Murmansk

Legion Media Legion Media

Die Region Murmansk grenzt an die russische Teilrepublik Karelien sowie an Finnland und Norwegen. Die Region hat auch eine Küste am Weißen Meer und an der Barentssee. Die Stadt Murmansk verfügt über den einzigen nicht gefrorenen Nordhafen in Russland.

Touristen kommen in die Region, um die Nordlichter zu sehen. Die hellsten Lichter sind zwischen November und Februar zu beobachten. Außerdem kann man in der Region andere ungewöhnliche Naturphänomene erleben: Polartage und -nächte!

24 Oblast Nischni Nowgorod

Legion Media Legion Media

Nischni Nowgorod liegt an der Wolga. Zu Sowjetzeiten hieß die Stadt Gorki zu Ehren des berühmten proletarischen Schriftstellers Maxim Gorki, der hier geboren wurde (sein richtiger Name war Alexei Peschkow). In den 1990er Jahren erhielt die Stadt ihren ursprünglichen Namen wieder zurück.

Der Kreml von Nischni Nowgorod wurde Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut.

25 Oblast Nowgorod

Etwa zwei bis drei Autostunden von St. Petersburg entfernt liegt die alte Stadt Welikij („Großes“) Nowgorod, oder einfach nur Nowgorod. Der Legende nach wurde der Warägerfürst Rurik von den Russen aufgefordert, hier zu regieren, und so begann die erste Dynastie Russlands (die der Ruriken). Nowgorod war eines der wenigen Gebiete Russlands, das nicht von den Mongoleneinfällen betroffen war.

In der Region Nowgorod gibt es zahlreiche Kulturgüter.

26 Oblast Nowosibirsk

Nowosibirsk, eine wichtige Station an der Transsibirischen Eisenbahn und wurde 1893 am Ufer des Flusses Ob gegründet, als die Eisenbahnlinien durch Russland gebaut wurden. Es ist die größte Stadt Sibiriens und die drittgrößte Stadt Russlands nach Moskau und St. Petersburg. In der Sowjetzeit entwickelte sich die Stadt zu einem industriellen Zentrum.

27 Oblast Omsk

Legion Media Legion Media

Die Region Omsk befindet sich in Westsibirien. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, während der bolschewistischen Revolution, gab die Region vor, der zentrale Teil Russlands zu sein. Die Weiße Armee, die für Monarchismus und Kapitalismus stand, proklamierte Omsk zur Hauptstadt Russlands.

28 Oblast Orenburg

Die Region Orenburg liegt an der Grenze zu Kasachstan. Die Stadt Orenburg wurde im 18. Jahrhundert gegründet, um Handelsbeziehungen mit asiatischen Ländern aufzubauen und die südlichen Gebiete des Landes vor Nomaden zu schützen.

Die Wirtschaft der Region stützt sich auf die gut entwickelte Gas- und Metallurgieindustrie.

Zwischen 1938 und 1957 wurde Orenburg nach dem berühmten sowjetischen Piloten Waleri Tschkalow, der als erster den Arktischen Pol überquerte, als Tschkalow bezeichnet.

29 Oblast Orjоl

Legion Media Legion Media

Die Region Orjol befindet sich im zentralen Teil Russlands. Während des Zweiten Weltkriegs war sie vollständig von den Nazis besetzt, und fast alle Städte wurden schwer beschädigt.

Der russische Schriftsteller Iwan Turgenjew wurde in der Provinz Orjol geboren. Turgenjew verbrachte seine Kindheit auf dem Familiengut Spasskoje-Lutowinowo, wo sich heute ein Museum des Schriftstellers befindet.

30 Oblast Pensa

Die Region Pensa liegt etwa 800 Kilometer südwestlich von Moskau. Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten ist das Gut Tarchani, wo der große russische Dichter Michail Lermontow seine Kindheit verbrachte.

Pensa gilt als Geburtsort des russischen Zirkus, denn hier wurde 1873 der erste stationäre Zirkus Russlands eröffnet.

31 Oblast Pskow

Die Region Pskow grenzt an Weißrussland, Estland und Lettland. Die Stadt Pskow hat einen eigenen alten Kreml, der während des Zweiten Weltkriegs drei Jahre lang von den Nazis besetzt war und schwer beschädigt wurde.

In der Region Pskow befindet sich das Gut Michailowksoje, das auch als Puschkin-Hügel bekannt ist. Es war Familiensitz des berühmten Dichters Alexander Puschkin, auf dem er während des Exils lebte.

32 Oblast Rostow

Legion Media Legion Media

In der Region Rostow kann man im kleinsten Meer der Welt schwimmen - dem Asowschen Meer. Eine Vielzahl von Museen, die der Geschichte der Donkosaken gewidmet sind, zieht die Touristen an. Die Kosaken hatten ihren eigenen unabhängigen republikanischen Staat. Sie halfen Russland ständig, seine südlichen Grenzen zu schützen, aber offiziell wurde der Donkosakenstaat erst im 17.Jahrhundert Teil Russlands.

33 Oblast Rjasan

Das Verwaltungszentrum dieser Region ist die Stadt Rjasan. Die Geschichte der berühmten internationalen Kosmetikmarke „Max Factor“ begann dort. Das Unternehmen wurde von Maximilian Faktorowitsch gegründet, der 1895 (!) sein erstes Geschäft in Rjasan eröffnete. Nach seiner erfolgreichen Arbeit im Russischen Reich beschloss der Markeninhaber, in die Vereinigten Staaten zu ziehen, wo er seine Geschäfte weiterführte.

34 Oblast Samara

Legion Media Legion Media

Die Region Samara ist eines der größten Zentren der russischen Raumfahrtindustrie, und ihre Hauptstadt Samara war früher eine geschlossene Stadt.

Eine der ältesten Brauereien des Landes – Schiguli - hat ihren Ursprung in Samara. Sie wurde 1881 von dem österreichischen Adligen und Philanthropen Alfred von Vacano gegründet.

Von 1935 bis 1991 trug die Stadt Samara den Namen Kujbischew, nach dem sowjetischen Politiker Walerian Kujbischew. Während des Zweiten Weltkriegs war Kujbischew die Reservehauptstadt der Sowjetunion. Viele Ministerien und Abteilungen sowie diplomatische Vertretungen wurden 1941 hierher evakuiert.

35 Oblast Saratow

Saratow, die Hauptstadt dieser Region, liegt an den Ufern der Wolga und war schon immer ein großes Industrie- und Handelszentrum Russlands. Sie gehört zu den 20 größten Städten Russlands.

Zu Beginn der Sowjetzeit wurde innerhalb der Region Saratow das autonome nationale Gebiet der sogenannten Wolgadeutschen gegründet. Dabei handelte es sich um Nachkommen von Deutschen, die seit der Zeit Katharinas der Großen in Russland lebten. Im Jahr 1941 wurden die meisten von ihnen auf Stalins Befehl hin nach Kasachstan und Sibirien deportiert.

36 Oblast Sachalin

Getty Images Getty Images

Die Region Sachalin liegt in der asiatisch-pazifischen Region; sie ist eines der östlichsten Gebiete Russlands und die einzige Region, die vollständig auf Inseln (Sachalin und die Kurilen) liegt. Das Verwaltungszentrum der Region ist die Stadt Juschno-Sachalinsk.

Die Region Sachalin weist eine hohe seismische und vulkanische Aktivität auf. Dies gilt insbesondere für die Kurilen, wo es häufig zu Erdbeben kommt.

37 Oblast Swerdlowsk

Legion Media Legion Media

Obwohl der Name dieser Region mit der Stadt Swerdlowsk verbunden ist, findet man sie auf modernen Landkarten nicht mehr. Swerdlowsk ist der Name, in den die Stadt Jekaterinburg zu Sowjetzeiten umbenannt wurde (nach dem Bolschewiken Jakow Swerdlow). Im Jahr 1991 kehrte Jekaterinburg zu seinem ursprünglichen Namen zurück.

Jekaterinburg ist ein großer Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehrsknotenpunkt im Ural. Die Region ist reich an Bodenschätzen.

Die Geschichte Jekaterinburgs hat auch eine blutige Seite. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurde hier die Familie des letzten russischen Zaren, Nikolaus II, ermordet.

38 Oblast Smolensk

Smolensk ist eine der ältesten Städte Russlands, wurde jedoch Anfang des 17. Jahrhunderts von der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft erobert und kam erst Ende des 17. Jahrhunderts wieder unter russische Herrschaft.

Zwei Monate lang, von Juni bis September 1941, fand hier die Schlacht um Smolensk statt, als die ganze Stadt versuchte, die Nazis am Vorrücken zu hindern. Heute wird die Stadt häufig als „Schild Russlands“ bezeichnet.

Auch die gelben Taxis - die Symbole von New York City - haben eine Verbindung zu dieser russischen Region. Der in Smolensk geborene Maurice Markin zog in die Vereinigten Staaten und wurde Eigentümer des Unternehmens Yellow Cab, das in den 1960er Jahren mit der Produktion des berühmten Taximodells „Marathon“ begann.

39 Oblast Tambow

Legion Media Legion Media

Tambow wurde ursprünglich im 17. Jahrhundert als Festung gegründet, um die südlichen Grenzen Russlands zu schützen.

40 Oblast Twer

Twer, die namensgebende Hauptstadt der Region, ist eine der ältesten Städte im Osten Russlands und wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Da die Stadt an der Verbindungsstraße zwischen Moskau und St. Petersburg liegt, machten die russischen Kaiser hier häufig Station.

Twer selbst liegt an den malerischen Ufern der Wolga, und man kann hier mit Flussstraßenbahnen fahren.

41 Oblast Tomsk

Tomsk ist eine der größten Städte Westsibiriens und spielt eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region. Einige Gebiete der Region sind unzugänglich, da sie von Taigawäldern und Sümpfen bedeckt sind.

Tomsk ist auch für seine perfekt erhaltene Holzarchitektur aus dem 19. und 20. Jahrhundert bekannt.

42 Oblast Tula

Tula ist ein industrielles Zentrum unweit von Moskau. Der größte Teil der Produktion besteht aus Waffen. Ein weiterer beliebter Industriezweig ist die Samowar-Herstellung.

Leo Tolstoi wurde in der Region Tula geboren und verbrachte dort den größten Teil seines Lebens – auf seinem Landgut Jasnaja Poljana.

43 Oblast Tjumen

Legion Media Legion Media

Tjumen, die Hauptstadt der Region, steht auf Platz eins der russischen Städte mit der höchsten Lebensqualität.

Der Autonome Kreis der Chanten und Mansen und der Autonome Kreis der Jamal-Nenzen haben den Status von autonomen Subjekten der Russischen Föderation, werden aber, da sie auf dem Gebiet der Region Tjumen liegen, als Teile der Region betrachtet. Diese Subjekte haben diesen Sonderstatus, weil sie auch den größten Teil der Öl- und Gasreserven des Landes lagern.

44 Oblast Uljanowsk

Uljanowsk, die Hauptstadt der Region, ist der Geburtsort von Wladimir Lenin. Sein richtiger Nachname ist Uljanow, und die Stadt wurde nach seinem Tod zu seinen Ehren umbenannt.

Die Stadt wurde 1648 erbaut, um das alte Russland vor Nomadeneinfällen zu schützen. Damals lag die Stadt an der russischen Ostgrenze.

45 Oblast Tscheljabinsk

Die Einwohner von Tscheljabinsk gelten als besonders robust. Die hier lebenden Arbeiter sind seit Jahrhunderten von den endlosen Megafabriken und Industrien des Ural umgeben.

Die Stadt erlangte 2013 große Berühmtheit, als der so genannte Tscheljabinsk-Meteorit einschlug. Viele Einheimische hielten des Ereignis auf dem Weg zur Arbeit mit ihren Handy-Kameras fest.

46 Oblast Jaroslawl

Legion Media Legion Media

Jaroslawl gilt als Hauptstadt des Goldenen Rings von Russland - einer touristischen Route, die die ältesten Städte des alten Russlands miteinander verbindet. Die meisten von ihnen befinden sich in der Region Jaroslawl.

Das historische Zentrum der Stadt steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Jaroslawl war die erste Stadt, die die Russen an diesem Fluss erbauten - vor mehr als 1000 Jahren.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.