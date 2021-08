Vollständige Liste der russischen Regionen (TEIL 1): Das sind die 22 russischen Republiken

Russland hat eine föderale Struktur. Das Land umfasst 85 Föderationssubjekte, bestehend aus:

46 „Oblasten“, was wörtlich übersetzt „Gebiet“ bedeutet. Sie bestehen in der Regel aus einer Stadt und ihrem Umland;

22 Republiken. Sie können auch als Staaten innerhalb des Staates bezeichnet werden, da sie ihre eigene Verfassung und Legislative haben (die russische Verfassung steht über den Verfassungen der einzelnen Republiken);

9 Krajs, was übersetzt werden kann mit „Region“ oder „Landstrich“. Sie haben den gleichen Status wie Oblaste, lagen historisch jedoch meist in Grenzgebieten.

4 autonome Okrugs, was übersetzt „Kreis“ bedeutet und auch mit der deutschen Verwaltungseinheit eines Kreises vergleichbar ist. In diesen Okrugs leben häufig ethnische Minderheiten, deren Interessen bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden. Sie haben jedoch keine eigene Verfassung wie beispielsweise Republiken.

3 Städte mit Subjektstatus: Moskau, St. Petersburg und Sewastopol.

Dazu kommt die einzige autonome Oblast, die Jüdische Autonome Oblast.

1 Die Republik Adygeja

Legion Media Legion Media

Diese Republik mit der Hauptstadt Maykop liegt im Nordkaukasus. Sie hat eine relativ kleine Fläche, ist aber voller großartiger Natur. Ihre Berge und Wasserfälle bieten abenteuerlustigen Aktivtouristen ganzjährig unzählige Möglichkeiten. Die Gesamtbevölkerung der Republik beläuft sich auf etwa 380.000 Menschen, von denen die Mehrheit russischer Abstammung ist (etwa 270.000), während der Rest aus der lokalen Bevölkerung der Adygei besteht.

2 Die Republik Baschkortostan

Baschkirien liegt im südlichen Ural. Es kam Mitte des 16. Jahrhunderts zu Russland, und die Baschkiren baten Iwan den Schrecklichen, dort eine Stadt zu bauen. Auf diese Weise entstand die Hauptstadt Ufa. Sie ist übrigens eine von 15 russischen Städten mit mehr als einer Million Einwohnern - 1,12 Millionen sind es, um genau zu sein. Baschkirien ist eine zu 67 Prozent muslimische Republik.

3 Die Republik Burjatien

Legion Media Legion Media

Burjatien liegt im Fernen Osten Russlands, mit dem Baikalsee als nördlicher Grenze und der Mongolei als südlicher Grenze. Historisch gesehen war dieses Land schon immer eng mit dem Buddhismus verbunden. Die Hauptstadt ist Ulan-Ude.

4 Die Republik Altai

Die Altai-Republik liegt ganz im Süden Sibiriens - im Altai-Gebirge. Diese Berge und Steppen waren früher Teil des Dzungar-Khanats, das im frühen 18. Jahrhundert gegen das Russische Reich und Peter den Großen um diese Gebiete kämpfte.

Die Hauptstadt heißt Gorno-Altaisk und wurde 1830 gegründet („gorno" ist vom russischen Wort für „Berg“ abgeleitet).

Übrigens: Verwechseln Sie die Republik Altai nicht mit einem anderen Föderationssubjekt - der Region Altai!

5 Die Republik Dagestan

Kommersant Kommersant

Die Hauptstadt von Dagestan ist Machatschkala, und die Republik wird sowohl vom Meer (dem Kaspischen Meer) als auch von Bergen (dem Kaukasus) flankiert. Die Republik ist zu 96 Prozent muslimisch. Eigentlich gibt es so etwas wie das „dagestanische“ Volk nicht, denn in der Republik Dagestan leben mehr als 40 Nationalitäten.

6 Die Republik Inguschetien

Dieses Gebiet im Nordkaukasus wurde 1770 dem Russischen Reich angeschlossen. Nach der Revolution von 1917 und dem Bürgerkrieg wurde es mit Tschetschenien vereinigt und als Vereinigte Tschetschenisch-Inguschetische Republik mit der Stadt Magas als Hauptstadt in die Sowjetunion eingegliedert. Mitte der 1940er Jahre unterzeichnete Stalin einen Befehl zur Vertreibung der Inguschen aus ihrer Heimat nach Sibirien und in andere abgelegene Regionen, und erst nach Stalins Tod erhielten sie die Erlaubnis zur Rückkehr. Nach der Perestroika forderten die lokalen Behörden eine Autonomie für Inguschetien, was zu einem heftigen Territorialkonflikt mit dem benachbarten Nordossetien führte. Infolge des Kaukasuskonflikts Anfang der 1990er Jahre flohen viele Inguschen und lebten viele Jahre lang in Flüchtlingslagern.

7 Die Republik Kabardino-Balkarien

Global Look Press Global Look Press

Die Hauptstadt von Kabardino-Balkarien ist Naltschik. Dieses Gebiet ist ein Mekka für Bergsteiger, da sich hier der höchste Berg Europas, der Elbrus, befindet. Historisch gesehen gab es zwei Gebiete: Kabarda und Balkaria, die sich in den 1920er Jahren nach der bolschewistischen Revolution vereinigten. Es leben dort zwei verschiedene Ethnien, die ihre eigenen Sprachen sprechen. Diese sind in der Region neben dem Russischen noch immer Amtssprachen.

8 Die Republik Kalmückien

Nördlich des Kaukasus und südlich der Wolgamündung liegt die einzige Region in Europa, in der der Buddhismus praktiziert wird. Das Volk der Kalmücken, das dieses Land überwiegend bewohnt, hatte früher sehr unter den stalinistischen Umsiedlungen dieser und benachbarter ethnischer Gebiete zu leiden.

Kalmückien hat einen sehr hohen Bildungsstandard und ist die einzige Region Russlands, in der Schach auf dem Lehrplan steht. Die Hauptstadt ist Elista.

9 Die Republik Karatschai-Tscherkessien

Getty Images Getty Images

An der Grenze zu Georgien liegt die Republik Karatschai-Tscherkessien, eine weitere Republik des Kaukasus. Ihre Hauptstadt ist Tscherkessk.

Der höchste Berg Europas, der Elbrus, liegt an der Grenze zur Republik Kabardino-Balkarien und dem Naturschutzgebiet Teberda.

10 Die Republik Karelien

Das „russische Finnland“, nicht weit von St. Petersburg entfernt, ist ein Land der Wasserfälle, Felsen, Wälder und beeindruckt mit mehr als 60.000 wundervollen Seen. Es ist ein Mekka für alle, die sich für Wassertourismus, Kajakfahren und Wandern begeistern.

Die Hauptstadt ist Petrosawodsk, und an der Küste des Weißen Meeres liegt die Hafenstadt Kem, die den Solowezki-Inseln (berühmt für ihr Kloster und den Gulag) am nächsten liegt.

11 Die Republik Komi

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Diese Republik liegt im Norden Russlands und ihre Hauptstadt ist Syktywkar. Diese Region schloss sich im 15. Jahrhundert dem alten Russland an und belieferte russische Händler mit Pelzen. Das Volk der Komi hat eine eigene Komi-Sprache, die finno-ugrische Ursprünge hat.

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung der Region im 20. Jahrhundert ist vor allem auf die Gulags, Gefangenenlager und -siedlungen zurückzuführen, die Stalin dort errichten ließ. Workuta ist eine der Städte, die vollständig von Häftlingen erbaut wurden, ebenso wie Eisenbahnen und andere infrastrukturelle Einrichtungen, die diese raue nördliche Region bewohnbar machten.

12 Die Republik Mari El

An den Ufern der Wolga gelegen, ist dies die Republik des Volkes der Mari, das auch seine eigene Sprache Mari (finno-ugrisch) spricht. Die Mari stellen nach den Russen die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in der Republik. Übrigens war dieses Gebiet früher Teil der Goldenen Horde, die in das alte Russland einfiel. Die Hauptstadt ist Joschkar-Ola.

13 Die Republik Mordwinien

Getty Images Getty Images

Die Welt kennt Mordwinien, oder auch Mordowien, weil die Hauptstadt Saransk eine der Austragungsstätten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 war. Die Mehrheit der Bevölkerung ist heute russisch, doch an zweiter Stelle stehen die Mordowiner, die aus zwei ethnischen Gruppen bestehen: Ersja oder Mokscha, mit finno-ugrischen Wurzeln.

14 Die Republik Sacha (Jakutien)

Jakutien (oder Sacham, wie es in der lokalen jakutischen Sprache heißt) ist die größte Republik Russlands (und die größte einem Staat untergeordnete Territorialeinheit der Welt). Auf den drei Millionen Quadratmetern leben aufgrund des Klimas nur 900.000 Menschen. Die Mehrheit der Bevölkerung sind ethnische Jakuten, gefolgt von Russen und Ewenken.

15 Die Republik Nordossetien - Alanien

Legion Media Legion Media

Nordossetien ist die Heimat gefüllter Pasteten, die eines der bekanntesten Gerichte der kaukasischen Küche sind. Wladikawkas ist die Hauptstadt der Republik und wird von vielen Touristen als Zwischenstopp auf dem Weg nach Georgien gewählt.

Verwechseln Sie die Republik aber nicht mit Südossetien - das gehört nicht zu Russland!

16 Die Republik Tatarstan

Tatarstan hat zwei Amtssprachen: Russisch und Tatarisch. Die am weitesten verbreiteten Religionen in der Region sind der Islam und das orthodoxe Christentum. Die Republik entstand unter dem Einfluss von zwei Zivilisationen: Ost und West. Deshalb ist die Region für ihre kulturelle Vielfalt berühmt.

Die Stadt Kasan an der Wolga ist die Hauptstadt der Republik. Sie wurde 1552, während der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen, Teil Russlands.

17 Die Republik Tjewa

Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

Die Republik Tjewa (auch Tywa oder Tuwa genannt) liegt im Süden Sibiriens an der Grenze zur Mongolei. Im Jahr 1912, nach der chinesischen Xinhai-Revolution, baten die Tuwa-Fürsten um den Anschluss an Russland, und der Zar stimmte zu.

Tuwa gilt als geheimnisvolles buddhistisches Land und ist ein beliebter Ort für Treffen von Schamanen aus ganz Russland und dem Ausland.

18 Die Republik Udmurtien

Udmurtien liegt im südlichen Ural und ist der Geburtsort der Kalaschnikow-, Makarow- und Jarygin-Gewehre, die alle noch heute hier hergestellt werden. Die Hauptstadt Ischewsk ist nicht nur für ihre militärische Produktion bekannt, sondern auch für die Autoproduktion, denn hier wird die russische Marke Lada hergestellt.

19 Die Republik Chakassien

Getty Images Getty Images

Im 18. Jahrhundert teilten sich Russland und China diese Gebiete in Ostsibirien, die zunächst von kirgisischen Fürsten und dann von der Mongolei regiert wurden. Im Jahr 1727 wurde Chakassien jedoch Teil Russlands. Heutzutage ist die Mehrheit der Bevölkerung russisch, während die Chakassen nur etwas mehr als zehn Prozent ausmachen.

Die Hauptstadt von Chakassien ist Abakan, das teilweise im Sajan-Gebirge liegt.

20 Die Tschetschenische Republik

Die Republik Tschetschenien ist eine Republik im Nordkaukasus, in der die Mehrheit der Bevölkerung - mehr als 90 Prozent - Tschetschenen sind, die den Islam praktizieren. Die Hauptstadt ist Grosny.

21 Die Tschuwaschische Republik (Tschuwaschien)

Legion Media Legion Media

Tscheboksary, die Hauptstadt von Tschuwaschien, liegt am Ufer der Wolga. Historiker sind der Meinung, dass „Tschuwasch“ ursprünglich nicht der Name der ethnischen Gruppe war, sondern ein sozialer Status der Menschen im Khanat von Kasan, das dieses Gebiet beherrschte. Kasan und die moderne Republik Tatarstan sind die östlichen Nachbarn von Tschuwaschien.

22 Republik Krim

Legion Media Legion Media

Die Republik Krim ist eine Halbinsel im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer. Die Region zeichnet sich durch eine Vielzahl von Klimazonen aus, was viele Touristen anlockt. Die bekanntesten Urlaubsorte sind Jalta und Aluschta, Jewpatorija und Theodosia.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.