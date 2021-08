Höher, tiefer, weiter: Russlands geografische Extreme

Am weitesten im Norden: Dikson

Der am weitesten entfernte Ort oberhalb des Polarkreises, an dem noch Menschen leben, ist nicht die Stadt Murmansk oder gar die verschneite ehemalige Bergbaustadt Norilsk. Weiter nördlich als diese beiden Orte, am Rande der Taimyr-Halbinsel im äußersten Norden Russlands, liegt das Karasee-Hafendorf Dikson.

Das geophysikalische Observatorium aus Sowjetzeiten gibt es zwar nicht mehr, aber etwa 600 Menschen bevölkern noch immer eine der abgelegensten Siedlungen der Erde, in dem sich die Sonne im Winter 82 Tage lang nicht zeigt. Dikson ist nach wie vor ein geschlossener Ort. Man kann ihn nicht besuchen, ohne eine Genehmigung des russischen Verteidigungsministeriums einzuholen.

Das nördlichste Dorf, in das Sie frei reisen können, ist Syndassko, ebenfalls in der Region Krasnojarsk, weiter westlich auf der Taimyr-Halbinsel.

Am weitesten südlich: Kurusch

Wenn man von Südrussland spricht, denkt man vielleicht an die Kosakengebiete um Rostow am Don oder an die wilden Weiten von Chakassien, Altai oder Tuwa. Doch Russland reicht viel weiter südlich - bis hinunter in die sonnige Republik Dagestan.

Ganz im Süden der Republik, hoch oben auf dem Berg Bazardyuzyu, liegt das Dorf Kurusch - der letzte russische Ort, bevor auf der anderen Seite des Berges Aserbaidschan beginnt.

Kurusch ist nicht nur als südlichste Siedlung Russlands bekannt: Auf über 2.500 Metern leben dort 800 dagestanische Lezgins (historisch auch als kaukasische Albaner bekannt, die überwiegend sunnitische Muslime sind und die Lezgi-Sprache sprechen). Es ist das höchstgelegene bewohnte Dorf in ganz Europa.

Am weitesten im Osten: Uelen

Auch, wenn man glaubt, die Endtsation der Transsibirischen Eisenbahn sei zugleich das Ende Russlands, geht es hinter Wladiwostok noch weiter. Weiter östlich erstreckt sich ein riesiges Gebiet, darunter die Vulkaninsel Sachalin und die nordöstliche Halbinsel Tschukotka.

Ganz am Rande des Autonomen Kreises Tschukotka (so der offizielle Name), sogar jenseits der Stadt Anadyr am Ufer des Beringmeeres, liegt der östlichste Ort Russlands: Uelen. Das Dorf Uelen ist weniger als 100 Kilometer von den Vereinigten Staaten entfernt: Alaska liegt direkt auf der anderen Seite der schmalen Beringstraße.

Die Lage ist so außergewöhnlich, dass die 700 Einwohner, die dem sibirischen Volk der Tschuktschen und Yupik angehören, eigentlich auf der westlichen Hemisphäre leben. Die internationale Datumsgrenze muss um sie herumschwenken, damit sie in der russischen Zeitzone bleiben.

Am weitesten westlich: Baltijsk

Es ist nicht schwer zu erraten, dass der westlichste Punkt Russlands in der baltischen Enklave Kaliningrad liegt. Aber es mag Sie überraschen, dass sich dieses russische Territorium weiter westlich erstreckt als Warschau oder Athen. Die Hafenstadt Baltijsk, ehemals das preußische Pillau, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland übernommen. Er wurde zu einem wichtigen Stützpunkt für die Baltische Flotte der sowjetischen und russischen Marine und zu einem Haltepunkt für Fähren, die zwischen St. Petersburg und anderen europäischen Städten verkehren.

Höchster Ort: Berg Elbrus

Der westliche Gipfel des Elbrus, der sich in der Republik Kabardino-Balkarien im Nordkaukasus erhebt, ist der höchste Ort in Russland. Mehr noch: Mit 5.642 Metern ist er der höchste Berg Europas, über 850 Meter höher als der Mont Blanc in Frankreich.

Der Elbrus ist so hoch, dass man vom Gipfel aus auf das benachbarte Georgien hinunterschauen kann, das nur wenige Kilometer südlich liegt. Es ist nicht ganz einfach, den Gipfel zu erklimmen: Während mehrere Mineralquellen an seinen Hängen zu finden sind, müssen Sie den Wolken aus schwefelhaltigen Gasen ausweichen, die von seiner Ostseite ausströmen - eine Erinnerung daran, dass der Elbrus ein erloschener Vulkan ist.

Tiefster Ort: Kaspisches Meer

Russland ist immer für eine geografische Überraschung gut. Wie kann es sein, dass man sich, wenn man am Ufer des Kaspischen Meeres steht - etwa in den dagestanischen Städten Derbent oder Machatschkala - tatsächlich fast 30 Meter unter dem Meeresspiegel befindet? Die Antwort ist, dass das Kaspische Meer gar kein Meer ist, sondern der größte See der Welt. Als solcher liegt er viel niedriger als die Ozeane.

Der Teil des Kaspischen Meeres, der in Südrussland liegt, ist sogar einer seiner höchsten Punkte: Auf der anderen Seite des Wassers, in Kasachstan, fällt das Land noch weiter unter den Meeresspiegel.

Heißester Ort: Jaschkul

In Jaschkul herrschen zwar die heißesten Temperaturen Russlands, aber mit Wassermelonen, Strandtüchern und Cocktails wird hier nicht gehandelt und freie Zimmer gibt es im August immer reichlich. Das liegt daran, dass Jaschkul kein glamouröser Ferienort in der Nähe von Sotschi ist, sondern ein verschlafenes Städtchen in der Republik Kalmückien.

Die große Hitze ist auf die heißen Luftströme zurückzuführen, die jeden Sommer aus den Steppen Südrusslands nach Kalmückien wehen. In Jaschkul wurde die bisher höchste Temperatur Russlands (44,4 °C) und die höchste Durchschnittstemperatur des Landes im Juli (26 °C) gemessen. Sie haben richtig gelesen, wir reden von Temperaturen im Plusbereich.

Kältester Ort: Oimjakon

Es gibt auch keine Preise für die Vermutung, dass Russlands kälteste Stadt auch die kälteste Stadt der Welt ist. Der Bezirk Oimjakon, eine zweitägige Autofahrt östlich von Jakutsk in der riesigen Republik Sacha, ist berühmt - oder sollte es heißen berüchtigt? - als der kälteste bewohnte Ort auf dem Planeten.

Die Temperatur hier beträgt im Winter durchschnittlich -58 °C - was nichts ist im Vergleich zu den -90 °C, die an einem Tag im Februar 1933 gemessen wurden.

In Oimjakon ist es so kalt, dass die 800 Einwohner des Ortes ihre Autos 24 Stunden am Tag laufen lassen, damit sie nicht erfrieren. Da es keine Möglichkeit gibt, etwas anzubauen, ernähren sich die Bewohner oft von Rentierfleisch und einem Gericht aus gefrorenem rohem Fisch namens Stroganina.

