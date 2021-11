Was steht auf der russischen Tagesordnung bei der UN-Klimakonferenz 2021?

Was kann Russland - der viertgrößte Treibhausgasemittent der Welt - auf dem COP26-Gipfel in Glasgow beitragen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern?

Russland hat seit 1850 6,9 Prozent der weltweiten Kohlendioxid (CO2)-Emissionen verursacht, so eine neue Analyse von Experten der Klimaanalyse-Website Carbon Brief.

Falls Ihnen das nicht viel vorkommt: Die Daten der Union besorgter Wissenschaftler besagen, dass Russland weltweit an vierter Stelle bei den jährlichen Kohlenstoffemissionen steht. Wenn man die Gesamtemissionen seit der vorindustriellen Zeit berücksichtigt, rückt Russland auf den dritten Platz vor, hinter den USA und China.

Glücklicherweise beginnt das Land, die Realitäten des Klimawandels zu begreifen. In seiner Videoansprache auf dem G20-Gipfel in Rom erklärte Präsident Putin, dass Russland seine Treibhausgasemissionen schneller senkt als die G7-Staatengruppe.

Was wird Russland auf der Klimakonferenz vorschlagen?

Die russische Delegation wird vom stellvertretenden Premierminister Alexei Owertschuk geleitet. Präsident Putin wird auf dem Gipfel per Videoschalte sprechen.

Das Gipfeltreffen in Glasgow ist seinem Wesen nach wie das Pariser Abkommen - es ist jedoch ein Finanzabkommen, es geht um Geld, nicht um Emissionen, so Dr. Alexei Kokorin, Leiter des Klima- und Energieprogramms beim WWF Russland.

Eine der ersten großen Vereinbarungen der COP26 war das Versprechen von mehr als 100 Staats- und Regierungschefs, die Entwaldung bis 2030 zu beenden und rückgängig zu machen; das Versprechen umfasst fast 19,2 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln. Diese Mittel werden für die tropischen Regenwälder bereitgestellt. Kokorin nennt das „etwas Erfreuliches“, denn „die Rettung der Regenwälder ist eine gute Sache“, so Kokorin.

Die anderen Hauptfragen auf der Konferenz werden sich darauf konzentrieren, was seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens 2015 getan wurde und ob es der Welt gelungen ist, eine Katastrophe zu verhindern.

Russland muss noch eine aktualisierte, ehrgeizige Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels vorlegen, wie es im Vorfeld des COP26-Gipfels gefordert wurde. Den Aussagen der Mitglieder der russischen Delegation und mehrerer Energie- und Klimaexperten zufolge, stehen jedoch einige Themen ganz oben auf der russischen Agenda für dieses Jahr. Russland wird die Gelegenheit auf der COP26 nutzen, um seine Energieressourcen und Energieinitiativen als „grün“ zu bewerben.

Laut Kanitschew hat Russland seine eigenen nationalen Prioritäten, die seine Agenda auf der diesjährigen Vertragsstaatenkonferenz prägen, allen voran die Anerkennung von Kern- und Wasserenergie als „grüne“ Energie. Russland ist führend beim Bau von Kernkraftwerken, so dass die Anerkennung und Akzeptanz der kohlenstoffarmen Kernenergie dem Land einen Freibrief für den Bau von Kernkraftwerken auf der ganzen Welt verschafft und eine Gelegenheit bietet, die Haushaltseinnahmen für viele Jahre erheblich aufzustocken.

Das zweite wichtige Thema ist die Bereitschaft Russlands, Sequestrationsprojekte im Rahmen der grenzüberschreitenden Kohlenstoffregulierung zu berücksichtigen und generell ein einheitliches System für den Handel mit Kohlenstoffeinheiten zu schaffen - wenn nicht auf globaler Ebene, so doch zumindest in Europa. Koslow erklärte gegenüber „Reuters“, dass sich die Delegation in Glasgow um eine vollständige Bilanzierung der Absorptionskapazität der russischen Wälder bemühen wird (1,2 Milliarden Tonnen pro Jahr, von denen die Hälfte durch Brände und Abholzung verloren geht).

Das andere große russische Ziel auf der COP26 ist die Aufhebung der Sanktionen. Kanitschew ist der Ansicht, dass die Diskussionen über die Eindämmung und Umkehrung des Klimawandels Russland einen Trumpf in die Hand geben könnten, wenn es darum geht, die Position zu verteidigen, dass „grüne“ Projekte von Sanktionen ausgenommen sein und Zugang zu entsprechenden Finanzmitteln und Technologien haben sollten. Vor seiner Abreise nach Glasgow schloss Ruslan Edelgerjew nicht aus, dass er die Frage der Aufhebung von Sanktionen gegen „grüne“ Projekte ansprechen würde.

„Schließlich ist es im Angesicht einer Katastrophe einfacher, russischen Unternehmen Technologien an die Hand zu geben, die ihre Auswirkungen auf die Natur verringern, und sie mit Geld auszustatten, damit diese Projekte umgesetzt werden können - im Grunde eine Win-Win-Win-Situation", so Kanitschew.

Wir sind, was wir bauen

Während Industrie, Verkehr und Landwirtschaft die meistgenannten „Übeltäter“ in Sachen Klimawandel sind, ist der Bausektor weltweit für etwa 40 Prozent der Emissionen verantwortlich; in Russland stammen 21 Prozent der gesamten energiebedingten CO2-Emissionen aus dem Bausektor.

Aus diesem Grund stehen Gebäude und die bebaute Umwelt ganz oben auf der Umweltagenda, neben erneuerbaren Energien und der Entwaldung. Bei dieser Ausgabe der Konferenz der Vertragsparteien ist der letzte Tag der Tag der Städte, Regionen und der bebauten Umwelt, mit einem virtuellen Pavillon „Build Better Now“.

Im Januar 2019 gab es in Russland 21.432.000 Wohngebäude, von denen 17.213.000 vor 1995 in Betrieb genommen wurden, ohne dass dabei die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Energieeinsparungen in Gebäuden berücksichtigt wurden, so Konstantin Borisow, leitender Forscher am Zentrum für Energieeffizienz des 21. Jahrhunderts (CENEF).

Nach Expertenschätzungen können die Treibhausgasemissionen aus dem Gebäudebereich zwischen 2018 und 2050 bis 2030 um 24 Prozent und bis 2050 um 33 Prozent gesenkt werden (mit dem Stand von 2018 als Basiswert). Borisow stellt fest, dass bereits Fortschritte zu verzeichnen sind, da die Zahlen für den Zeitraum 2000-2018 eine gewisse Verbesserung beim Verbrauch von Brennstoffen und Energie sowie bei den energiebezogenen Treibhausgasemissionen zeigen.

Ein solches erhebliches Potenzial zur Verringerung der THG-Emissionen im Gebäude- und Bausektor in Russland kann einen beträchtlichen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten. Trotz aller Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass dieser umweltverschmutzende und energieineffiziente Sektor angegangen werden muss, scheint er auf der COP26 nicht auf der Tagesordnung Russlands zu stehen.

Was sind die Folgen der Erderwärmung für Russland?

Russland erwärmt sich zweieinhalb Mal schneller als der Rest der Erde, und seine arktischen Regionen erwärmen sich besonders schnell, sagte Präsident Putin in seiner Videoansprache auf dem G20-Gipfel. Allein in den letzten zehn Jahren sei die jährliche Durchschnittstemperatur in Russland um etwa 0,5 Grad Celsius gestiegen. Mit der Verschärfung der Klimakrise sei Russland mit zahlreichen Gefahren konfrontiert, darunter Wüstenbildung, Bodenerosion und das Schmelzen des Permafrosts. Süd- und Ostrussland sind besonders anfällig für diese Gefahren.

Das Ministerium für natürliche Ressourcen listet mögliche Folgen des Klimawandels auf, und die Liste ist lang: „Gebäude, Straßen und andere Infrastrukturen werden aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen schneller verfallen... Stärkere Regenfälle machen das Anschwellen von Flüssen und Schlammlawinen wahrscheinlicher, was zu Überschwemmungen und der Zerstörung der Küsteninfrastruktur führen wird.“

Darüber hinaus verliert Russland aufgrund von Umweltkatastrophen jährlich etwa vier bis sechs Prozent seines BIP.

