„Normal day in Russia“ – die Hauptquelle auf Reddit über das Leben in Russland

Bären als „Verkehrspolizisten“ auf russischen Straßen, Schneeverwehungen so hoch wie ein dreistöckiges Haus und ein Plastikbehälter auf dem Kopf statt einer Maske sind nicht alles, was man im beliebtestem Subreddit über Russland sehen kann.

Bei schönstem Herbstwetter fährt ein Lastwagen die Straße entlang und der Fahrer hört einen russischen Popsong aus den Neunzigerjahren. Plötzlich versperrt ein Bär die Straße – er nähert sich dem Fahrerhaus von der Fahrerseite her, stellt sich auf die Hinterbeine und fordert Leckerbissen.



„Hallo, Herr Verkehrspolizist, ich habe kein Bargeld! Akzeptieren Sie auch eine Karte?“, fragt der Fahrer lässig und füttert den Bären mit Brot und Keksen. Dann verabschiedet er sich von dem „Polizisten-Bären“, sagt ihm „Bis morgen, mein Freund“ und fährt weiter.

Ein solches Video mit dem Titel „UBear Eats in Russia“ ist ein typischer Post auf dem Subreddit Normal day in Russia mit 1,2 Millionen Abonnenten.

Dieser Subreddit wurde 2013 angelegt, aber sein Schöpfer beteiligte sich nie aktiv, so dass ein Nutzer aus Stockholm namens ExperimentalFailures begann, den Kanal zumoderieren. Zuvor hatte dieser bereits den Normal Day In Arabia moderiert. Er wollte, dass Normal Day die kulturellen Besonderheiten von Menschen aus verschiedenen Ländern aufzeigt und durch humorvolle Beiträge zum Aufbau von Beziehungen zwischen ihnen beiträgt.

„Ich hatte nicht mehr Interesse oder Leidenschaft für Russland als der Durchschnittsbürger. Aber ich übernahm diesen und andere Subreddits, weil mir die Sichtweise der Westler auf andere Kulturen nicht gefiel. Zuvor hatte ich selbst Russen nur als Bösewichte in Actionfilmen gesehen und wollte dieses Klischee durchbrechen“, erklärte der Moderator.

Die Nutzer des Subreddits schlagen selbst Inhalte vor und die Moderatoren entscheiden, ob sie diese veröffentlichen oder nicht. Es gibt einige strenge Regeln, die von ExperimentalFailures aufgestellt wurden. So ist es beispielsweise verboten, über Politik zu diskutieren, Hass gegen Russen oder Bewohner der GUS zu schüren, schockierende und gewalttätige Inhalte zu veröffentlichen, Beleidigungen in Kommentaren zu schreiben oder Photoshop für die geposteten Beiträge zu verwenden.

„Ja, unser Reddit selbst basiert auf Klischees, aber auf guten Klischees. Es ist wichtig, dass diese Klischees die Russen nicht lächerlich machen, sondern lediglich über die Eigenheiten des Alltagslebens in den Regionen Russlands berichten. Wenn Menschen durch witzige Beiträge etwas über Russland lernen können, ist das etwas Wertvolles, das ich unterstützen möchte“, sagte uns ExperimentalFailures.

Neben dem Hauptmoderator wird der Subreddit von drei russischsprachigen Nutzern betreut – Hewman_bot aus Deutschland, TXGreatRide aus den Vereinigten Staaten und al24042 aus Frankreich. Nach Angaben von ExperimentalFailures werden diese Moderatoren, die in anderen Ländern leben, oft mit Klischees über Russen konfrontiert. Daher sind auch sie daran interessiert, mehr über das wahre Leben in Russland zu berichten.

Ursprünglich wurde der Subreddit nur von englischsprachigen Nutzern gelesen, aber in den letzten Jahren hat auch das russischsprachige Publikum begonnen, sich für die Inhalte von Normal Day in Russia zu interessieren.

„Wir wissen selbst nicht, wie sie auf uns aufmerksam wurden. Aber die Russen erläutern die Posts und berichten in den Kommentaren über ihre Erfahrungen mit dem Leben in Russland, wenn dies angebracht ist. Sie korrigieren Missverständnisse, vermitteln eine russische Sichtweise und spielen so eine wichtige Rolle in unserer Community“, erläuterte ExperimentalFailures.

Der Hauptmoderator selbst bevorzugt Beiträge, in denen Russen oft lächeln. Sein Lieblingspost ist zum Beispiel ein einfaches Video von Großmüttern in verschneiter russischer Landschaft, die tanzen und ihre Freundin zu einer Schneeballschlacht einladen: Babushkas calling for their friend to come out and play in the snow:

„Wenn man sich die Kultur eines anderen Landes näher ansieht, stellt man fest, dass sie viel interessanter ist [als man denkt] und die Menschen gar nicht so verschieden sind. <...> Wir sehen die Menschen und ihren Alltag in Russland und das ist ein viel menschlicheres Bild als das, was uns Filme und westliche Medien zeigen“, so ExperimentalFailures abschließend.

