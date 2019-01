Testen Sie, wieviel Russe in Ihnen steckt

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

„Das ist nun einmal so“ lautet die allgemeine Antwort auf alles, was Sie in Russland “etwas” seltsam finden. Wenn Sie sich jedoch bei folgenden Gewohnheiten erkennen, dann vielleicht entdecken Sie viel mehr “Russische Kultur” in sich selbst als erwartet?

Für Sie ist das Neujahrsfeiern viel wichtiger als Weihnachten. Letzteres ist “nur ein weiterer Feiertag”.

Sie werfen den dekorierten Weihnachtsbaum nach den Feiertagen einfach nicht weg und bewahren ihn sehr, sehr lange auf. Vielleicht sogar bis zum Frühling. Niemand traut sich, ihn zu entsorgen.

Sie mögen keinen Small Talk und halten es für Zeitverschwendung.

Getty Images Getty Images

Sie sehen nichts Ungewöhnliches daran, einen echten Pelzmantel, am besten einen bodenlangen, im Winter täglich zu tragen, selbst wenn Sie zum Einkaufen gehen.

In einer Gesellschaft werden Sie das Glas erst zu sich nehmen, nachdem ein Trinkspruch ausgesprochen wurde!

Zu Hause tragen Sie spezielle Hauskleidung. Sie setzen sich auf das Sofa nie in der gleichen Jeans, die Sie zur Arbeit getragen haben bzw. damit in der U-Bahn gefahren sind.

Sie denken, dass die berühmten Adidas-Anzüge sich nicht unbedingt nur zum Sport eignen. Stattdessen tragen Sie sie als alltägliche Bekleidung (zu Hause oder zum Einkaufen).

Getty Images Getty Images

Wenn Ihnen eine lange Zugfahrt (24 Stunden und mehr) bevorsteht, haben Sie meist eigenen Proviant dabei. Standardmäßig besteht dieser aus gekochtem Huhn und Eiern. Und ein bequemer Adidas-Trainingsanzug ist auf Zugreisen nicht wegzudenken.

Sie verfügen über eine Hausapotheke voller Medikamente für alle Fälle.Sie haben einen Teppich an der Wand.

Sie kennen zumindest einige Zeilen aus Puschkins Gedichten auswendig.

Sie applaudieren immer nach der Landung den Piloten und finden bei dieser Angewohnheit nichts Ungewöhnliches.

Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Ihre Familie wohnt in einer Chruschtschowka, einem hässlichen Plattenbau aus den 1950er Jahren, der noch heute in ganz Russland zu finden ist.

Chruschtschowka, einem hässlichen Plattenbau aus den 1950er Jahren, der noch heute in ganz Russland zu finden ist. Sie lieben Mayonnaise über alles und geben diese überall hinzu: Sie vermischen sie mit Nudeln, bestreichen damit eine Scheibe Brot oder Sie verwenden sie als Salatdressing.

Sie ziehen Ihre Schuhe aus, sobald Sie von jemandem die Wohnung bzw. das Haus betreten.

Auch mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs feiern Sie den Tag des Sieges am 9. Mai jedes Jahr und halten es für einen der bedeutendsten Nationalfeiertage.

Wenn Sie jemand zu sich nach Hause einlädt, kommen Sie nie mit leeren Händen und bringen etwas für den Gastgeber mit, sei es ein Nachtisch oder eine Flasche Wein.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.