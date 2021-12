Sieben Fakten über Manul, die mürrischste Wildkatze Russlands

1. Liebt die Einsamkeit

Hätten Katzen Social-Media-Accounts, würden sich Manule wahrscheinlich als „schwer zu finden, leicht zu verlieren und unmöglich zu vergessen“ beschreiben. Der Manul (oder Pallaskatze - nach seinem Entdecker, dem preußischen Zoologen Peter Simon Pallas aus dem 18. Jahrhundert) gehört zu den introvertiertesten Tierpersönlichkeiten. Er ist in der Tat schwer zu finden, denn er lebt vor allem in den unbewohnten Steppen der Sabaikalje und in den an diese Region angrenzenden Teilen der Mongolei und einigen Regionen Zentralasiens.

Diese Katzen sind stolze Einzelgänger, die jeweils in ihrem eigenen Territorium (das etwa vier Quadratkilometer groß ist) leben und sich nur während der Paarungszeit im Frühjahr begegnen. Der Manul ist eine gefährdete Art und steht im Roten Buch Russlands und auf den Listen der gefährdeten Arten anderer Länder. Obwohl Experten davon ausgehen, dass es dieses Tier seit etwa fünf Millionen Jahren gibt, ist nur sehr wenig darüber bekannt. Die genaue Zahl der Tiere in freier Wildbahn ist schwer zu schätzen. Derzeit leben etwa 3.000 Exemplare in Russland (in der Mongolei gibt es nach Angaben von Wissenschaftlern noch mehr).

2. Wiegt im Winter doppelt so viel

Das Überleben der Manule hängt davon ab, dass sie im Herbst an Gewicht zulegen. Experten bezeichnen dies als „Mästung“. Das liegt an den unwirtlichen Wintern in den Steppen, die sie bewohnen. Als ob die Temperaturen von -50 Grad nicht schon genug wären, gibt es auch noch heftige Winde. Manule halten keinen Winterschlaf - sie jagen das ganze Jahr über. Der einzige Weg, um zu überleben, besteht also darin, genügend Fett zu speichern. Ein Manul kann im Winter sechs bis sieben Kilo wiegen und geht ständig auf Nahrungssuche.

3. Guter Jäger

Manule sind eher langsam und träge, haben ein flauschiges Fell und kurze Beine, mit denen sie oft im Schnee einsinken. „Anmutig“ ist das letzte Adjektiv, das man verwenden würde, um Pallas-Katzen zu beschreiben. Dennoch sind sie großartige Jäger. Ihre Tarnung ermöglicht es ihnen, mit der Landschaft zu verschmelzen und ihre Beute mit einem Schlag zu töten. So sieht es aus.

4. Pupillen wie bei einem Löwen

Obwohl die Manule keine imposante Größe haben, verfügen sie über den ausdrucksstärksten Blick ihrer Kleinkatzenverwandten - ihre Pupillen sind nicht vertikal, sondern rund, genau wie die von großen Raubkatzen wie Löwen und Tigern. Der Manul nutzt sie, um kleine Nagetiere und Rebhühner aus dem Hinterhalt anzugreifen. Übrigens: Wenn eines seiner Opfer einen bequemen Unterschlupf zurücklässt, kann es sein, dass der Manul sich dort niederlässt. Er ist durchaus in der Lage, selbst einen zu bauen - aber warum sollte er sich die Mühe machen?

5. Er mag keine Menschen

Manule leben so zurückgezogen, dass sie eigentlich keine natürlichen Feinde haben... außer den Menschen, um genau zu sein. Sie leiden nicht nur unter der Wilderei, sondern auch unter der Ausbreitung der menschlichen Zivilisation und den Aktivitäten an sich. Sie könnten von einer Maus vergiftet werden, die ein Getreidefeld besucht und Pestizide in sich trägt. Aus diesem und anderen Gründen ist der Manul dem Menschen gegenüber misstrauisch und lässt sich nur selten blicken, er zieht es sogar im Zoo vor, sich in seinem Haus zu verstecken.

6. Wird nie ein Haustier werden

Es ist unmöglich, einen Manul zu domestizieren, obwohl es seltene Fälle gab, in denen einer von Menschen aufgezogen wurde. In einem solchen Fall haben einige burjatische Dorfbewohner, während sie auf die Ankunft von Zoologen warteten, drei kleine Manule mit Katzenfutter gefüttert und sie sogar gebadet: Es stellte sich heraus, dass sie gegen das Waschen gar nicht so abgeneigt waren, obwohl sie heftig zischten und ihren Unmut auf andere Weise zeigten. Heute befinden sich die Kätzchen übrigens in den erfahrenen Händen von Tierexperten in der Aufzuchtstation für seltene Tiere des Moskauer Zoos.

„Manule können es absolut nicht leiden, wenn man sie anfasst", sagt Irina Alexitschewa, eine Angestellte des Zoos. Im Daursky-Reservat gab es Fälle, in denen verlassene Kätzchen gefunden und versorgt wurden. Sobald die Kätzchen jedoch alt genug waren, um für sich selbst zu sorgen, verließen sie ihre menschlichen Eltern, ohne zurückzuschauen.

7. Manule in Zoos sind Verwandte

Weltweit gibt es etwa 150 Manule in Zoos, und fast alle sind miteinander verwandt. Einen großen Beitrag zur Erforschung des Verhaltens dieser Wildkatzen leisteten Zoologen in den Zoos von Moskau und Nowosibirsk. Die ersten Vertreter dieser Art tauchten 1949 in der Hauptstadt auf - heute sind sie die Maskottchen des Zoos und des dortigen Zentrums für die Erhaltung seltener Arten. In Nowosibirsk in Gefangenschaft geborene Manule leben heute auch in Zoos in Zürich, Poznań und Tallinn.

