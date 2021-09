Pelzige Social Media Stars: Diese russischen Tiere sind Stars auf Instagram

1. Hosico die Katze

Eine der beliebtesten Katzen der Welt kommt trotz des japanischen Namens aus Russland. Ihre Besitzer, Roman und Ksenia, leben in Moskau und machen lustige Videos und Fotos über das entspannte Leben dieser sehr charismatischen roten Scottish Straight Katze. Der Name Hosico, bedeutet „Sternenkind“, war eine Idee ihrer Tochter, ebenso wie der Instagram-Account der Katze. Hosico hat inzwischen fast zwei Millionen Follower und ist Partner von Tierfutterproduzenten, Tierhandlungen und wirbt für Katzenspielzeug. Ein echter Star!

2. Tyoma der Waschbär

Wenn Tyoma mit seiner Besitzerin Jelena in der sibirischen Stadt Kemerowo spazieren geht, zieht er sofort die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich. Das scheint ihn aber überhaupt nicht zu stören. Immerhin hat er bereits mehr als 320.000 Follower auf Instagram und ist an Ruhm gewöhnt. Er lief Jelena zu, als er knapp drei Monate alt war. Sie beschloss, ihn zu behalten. Diesen Sommer hat Tyoma seinen ersten großen Roadtrip durch Russland gemacht und das Schwarze Meer besucht!

3. Mostik die Katze

Der berühmte Kater Mostik, die zum Symbol des Baus der Krimbrücke geworden ist, zog nach Abschluss des Baus in die regionale Filiale von MIA "Russia Today" in Simferopol. Dmitri Makeew / Sputnik Dmitri Makeew / Sputnik

Haben Sie schon einmal eine ernstere ausschauende Katze gesehen? Eines Tages tauchte das Tier auf der Baustelle der Krim-Brücke auf und blieb. Mostik, was auf Russisch „kleine Brücke“ bedeutet, gehört mittlerweile zum Baustellen-Team. Die Katze hat einen eigenen Helm und leitet ein Team, das aus einer Möwe namens Valera, einem Delfin namens Maxim, einer Eidechse namens Oksana und einigen anderen tierischen Persönlichkeiten besteht. Nach Abschluss der Brückenarbeiten wurde Mostik Korrespondent der Nachrichtenagentur „RIA Novosti Krim“. Selbstverständlich hat sie auch einen Presseausweis.

4. Luna der Panther

Wiktoria aus Sibirien (die es vorzieht, die genaue Stadt, in der sie lebt, nicht zu verraten) ist Zoologin. Einmal besuchte ein Wanderzoo ihre Stadt mit einer schwarzen Pantherin, die ein Jungtier zur Welt brachte. Sie nahm ihr Neugeborenes nicht an. Das Jungtier wurde von Tag zu Tag schwächer, so dass sich die Mitarbeiter des Zoos an Victoria wandten. Sie nahm den kleinen Panther mit nach Hause und zog ihn mit er Flasche auf. Vitoria behielt das Tier und nannte es Luna. Die Raubkatze ist eng befreundet mit dem Rottweiler Venza. Der Panther ist jetzt etwa ein Jahr alt und schon jetzt größer als Venza. Doch Luna scheint immer noch zu glauben, ein kleines Kätzchen zu sein. Sie hat über 500.000 Fans auf der ganzen Welt.

5. Mansur der Bär

Mansur der Bär tauchte auf einem kleinen Flughafen auf, als er noch ein Junges war. Er war so hungrig und verängstigt und suchte die Nähe zu den Menschen. Das Flughafenpersonal fütterte ihn und richtete ihm einen Unterschlupf ein. Mansur durfte auf dem Gelände bleiben. Er gewöhnte sich nach einer Weile so an die Menschen, dass er nicht mehr in die Wildnis zurückkehren wollte. Jetzt lebt er in der Region Kaluga im Wald in einem großen Freiluftgehege mit einem Pool und spielt wie schon in seiner Kindheit besonders gerne mit seinem „Adoptivvater", einem Piloten namens Andrei.

6. Stepan der Bär

Wenn man sich diese Fotos ansieht, könnte man meinen, dass jede russische Familie einen Bären zu Hause hat. Stepan kam zum Moskauer Ehepaar Svetlana und Juri, als er gerade drei Monate alt war. Die Zeit verging wie im Flug, und jetzt ist er bereits 28 Jahre alt! Sie sehen zusammen fern, trinken Tee, spielen Ball und gehen im Wald spazieren. Stepan spielt auch in Filmen mit.

