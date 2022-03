In welche Länder verkauft Russland sein Öl?

Produktionsstandort der Ölraffinerie in Tjumen.

Nach Angaben des russischen Föderalen Zolldienstes exportierte Russland im Jahr 2021 fast 230 Millionen Tonnen Rohöl im Wert von 110,1 Milliarden US-Dollar in 36 Länder. China war in den letzten fünf Jahren der größte Abnehmer von russischem Öl. Im vergangenen Jahr importierte es 70,1 Millionen Tonnen Öl aus Russland für 34,9 Milliarden US-Dollar (entspricht 30,6 Prozent der gesamten russischen Ausfuhren).

An zweiter Stelle stehen die Niederlande (37,4 Mio. Tonnen für 17,3 Mrd. US-Dollar), da sie ein wichtiges Handelszentrum sind, von dem aus die russischen Rohstoffe an die Endverbraucherländer weiterverteilt werden.

Deutschland liegt an dritter Stelle - es kaufte 19,2 Millionen Tonnen im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar. Insgesamt entfallen 47 Prozent der Lieferungen im Jahr 2021 auf die EU-Länder - 108,1 Mio. Tonnen im Wert von 50,9 Mrd. US-Dollar.

Zehn russische Ölimportländer im Jahr 2021 (nach Volumen):

1. China - 70,1 Millionen Tonnen

2. Niederlande - 37,4 Millionen Tonnen

3. Deutschland - 19,2 Mio. Tonnen

4. Weißrussland - 14,9 Mio. Tonnen

5. Republik Korea - 13,5 Mio. Tonnen

6. Polen - 11,2 Millionen Tonnen

7. Italien - 8,9 Millionen Tonnen

8. USA - 7,4 Millionen Tonnen

9. Finnland - 6,3 Millionen Tonnen

10. Slowakei - 5,3 Mio. Tonnen

Neue Entwicklungen

Kogalym. Ein Arbeiter auf dem Territorium des Ölfeldes Watjeganskoje, das vom territorialen Produktionsunternehmen (TPP) "Povkhneftegaz" entwickelt wird, das der LLC "Lukoil - Westsibirien" gehört. Wjatscheslaw Prokofjew / TASS Wjatscheslaw Prokofjew / TASS

Das erste Land, das im Zusammenhang mit der Spezialoperation in der Ukraine seine Weigerung bekannt gab, russisches Öl zu beziehen, war Kanada. Es ist einer der größten Ölimporteure der Welt. Aber seit Ende 2019 importiert Kanada kein russisches Öl mehr, sondern nur noch Ölprodukte. Und der Anteil dieser Importe für Kanada lag nach Auskunft der kanadischen Statistikbehörde Statistics Canada bei weniger als einem Prozent bei einem Warenwert von 132 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 und 277 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Auch für Russland war die Entscheidung nicht schmerzhaft, sondern eher ein politisches Manöver.

Anfang März 2022 kündigten auch die USA ein Verbot von Öleinfuhren aus Russland an. Auf die USA entfielen 4,3 Prozent der russischen Rohölexporte und 8,8 Prozent der Erdölprodukte. Der Anteil an den US-Einfuhren ist mit 3 Prozent bzw. 8 Prozent ähnlich hoch.

Das Vereinigte Königreich hat außerdem erklärt, dass es ab Ende 2022 kein russisches Erdöl und keine russischen Erdölerzeugnisse mehr importieren will, was 8 Prozent seiner Einfuhren entspricht. Für Russland macht dies weniger als 3 Prozent seiner Ausfuhren aus.

In der EU wird über weitere Energiesanktionen diskutiert, doch ist für diese Entscheidung ein Konsens erforderlich. Bislang sind die baltischen Staaten und Polen für eine Verschärfung des Embargos, während Deutschland und die Niederlande dagegen sind. Mehr als ein Viertel des in die EU importierten Öls stammt aus Russland, so dass eine solche Entscheidung für die europäischen Verbraucher schmerzhaft wäre.

„Die Regierung ist nach wie vor davon überzeugt, dass sie nicht auf [russische] Ölexporte verzichten kann", sagte Steffen Hebestreit, der Sprecher der deutschen Regierung.

Dennoch prüft Russland im Zusammenhang mit einem möglichen Ölembargo aus Europa die Möglichkeit, seine Rohstoffe nach Asien umzulenken.

Wird Asien die Ölmärkte der USA und der EU für Russland ersetzen?

Region Primorsky. 3. Juli. Ein Blick auf die Kozmina-Bucht, in der sich der Kozmino Specialized Sea Oil Port befindet. Der Ölhafen ist für den Empfang, die Lagerung und den Umschlag von Öl ausgelegt, das durch das Pipelinesystem "Ostsibirien - Pazifik" kommt. Juri Smitjuk / TASS Juri Smitjuk / TASS

Obwohl Saudi-Arabien nach wie vor der wichtigste Ölexporteur nach China ist, bleibt China mit einem Anteil von 30,6 Prozent für Russland der wichtigste Kunde - dieser Anteil wird wahrscheinlich noch steigen. Anfang 2022 unterzeichneten Russland und China einen langfristigen Vertrag über die jährliche Lieferung von fast 100 Millionen Tonnen Öl (mehr als 700 Millionen Barrel).

Ein weiteres mögliches Gebiet für steigende Lieferungen ist Indien. Im Jahr 2021 machten die Käufe aus Russland aufgrund der hohen Transportkosten nur 2 Prozent der indischen Ölimporte aus. Indien kauft bereits verschiffte Ölladungen aus Russland, die in Europa keine Abnehmer finden. Im März 2022 hat Indien seine Einfuhren von russischem Öl vervierfacht und kauft 360.000 Barrel pro Tag.

„Die russischen Exporte von Erdöl und Erdölprodukten nach Indien haben sich dem Wert von einer Milliarde Dollar angenähert, und es gibt gute Möglichkeiten, diese Zahl zu erhöhen", sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak. Die beiden Länder erwägen auch die Umstellung auf Rubel- und Rupienabrechnungen.

Gibt es einen Ersatz für russisches Öl?

Moskau. Ein Mitarbeiter der Tankstelle der Firma Rosneft. Sergej Fadeitschew / TASS Sergej Fadeitschew / TASS

Russischen Experten zufolge wird es für Europa schwierig sein, sofort auf russisches Öl zu verzichten. Es ist jedoch möglich, die Abhängigkeit zu verringern und einige Lieferungen zu ersetzen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) verfügen nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate über freie Produktionskapazitäten, die den Rückgang der russischen Ölproduktion ausgleichen können. Analysten schätzen, dass bei einer Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran die Ölexporte des Landes innerhalb von sechs Monaten um 1 Million Barrel pro Tag steigen könnten.

„Selbst der Iran wird nicht in der Lage sein, sie [die russischen Öllieferungen] schnell zu ersetzen, wenn die Sanktionen morgen aufgehoben werden würden. Die OPEC+ hat es noch nicht eilig, dem Westen mit einem starken Anstieg ihrer Produktion zu helfen", sagt der Politikwissenschaftler Georgi Bowt.

Neben den Teilnehmern an der OPEC+-Vereinbarung könnten auch die USA, Kanada (die meisten seiner Vorkommen sind Ölsandvorkommen, die sich nur schwer erschließen lassen), Brasilien und Guyana (das Experten zufolge in einigen Jahren zu den zwanzig größten Ölexporteuren gehören könnte) ihre Öllieferungen erhöhen.

Venezuela (dessen Ölexporte derzeit durch US-Sanktionen eingeschränkt sind) wird als weiterer möglicher Ersatz für Russland genannt, da sein schwefelreiches Öl dem russischen ähnlich ist. Aber selbst wenn der Iran und Venezuela wieder Öl exportieren sollten, würden ihre Gesamtlieferungen nach Ansicht von Experten nur 50 Prozent des russischen Öls ersetzen.

Die Folgen des Embargos für russische Ölexporte

Die derzeitige Situation hat bereits zu einem Anstieg der Ölpreise geführt (der Preis für die Sorte Brent-Öl-Mai-Futures erreichte am 9. März 2022 einen historischen Höchststand von 130 US-Dollar pro Barrel) und zu einem Anstieg des durchschnittlichen Benzinpreises in Amerika und Europa um das 1,5- bis 2-fache im Vergleich zum Vorjahr.

Nach Berechnungen von JPMorgan Chase & Co sind die Exporte von etwa 4 Millionen Barrel russischen Öls pro Tag bereits vom Weltmarkt verdrängt worden. Unter diesen Bedingungen prognostizieren die Analysten des Unternehmens einen Weltmarktpreis von rund 185 Dollar pro Barrel bis Ende 2022.

Nach Ansicht des stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Nowak wird der Preisanstieg unvorhersehbar sein - mehr als 300 Dollar pro Barrel, wenn nicht noch mehr", wenn der Westen das russische Öl vollständig ablehnt.

„Gleichzeitig ist es unmöglich, die Menge an russischem Öl auf dem europäischen Markt schnell zu ersetzen; es wird mehr als ein Jahr dauern und für die europäischen Verbraucher viel teurer werden. In diesem Szenario werden sie die Hauptleidtragenden sein... Die Preise für Tankstellen, Strom und Heizung werden in die Höhe schießen. Dies wird sich auch auf andere Märkte, einschließlich der USA, auswirken“, fügt er hinzu.

