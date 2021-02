5 Exportschlager Russlands vor dem Boom von Öl und Gas

Honig und Bienenwachs

Die besten Bienen waren europäische (oder deutsche) dunkle Bienen, die in russischen Wäldern beheimatet waren und die fünf bis sechs Monate, für die Dauer eines russischen Winters, in ihren Bienenstöcken überleben konnten. In den riesigen russischen Wäldern lebten unzählige Bienen, die Tonnen von Honig und Wachs produzierten.

Historiker sagen, dass die Russen jedes Jahr Millionen Pfund Honig produzierten. Honig und Wachs wurden aus den Baumhöhlen geerntet. Der russische Diplomat Dmitri Gerasimow (1465-1536) unterhielt die Europäer mit Geschichten über einen Bauern, der in einen großen hohlen Baum kletterte und bis zum Hals in Honig versank.

Was ist mit den genauen Zahlen? Sie sind fragmentarisch, aber beeindruckend. Im 16. Jahrhundert besaß allein das Kloster der Dreifaltigkeit und des Heiligen Sergius 1.500 Bäume, wobei ein Baum jährlich etwa drei Pfund Honig lieferte - insgesamt 73 Tonnen Honig pro Jahr. Im 16. Jahrhundert exportierte Russland jährlich 815 Tonnen Honig. Die Exporte gingen langsam zurück, bis im 19. Jahrhundert Holzbienenstöcke weit verbreitet waren. Von da an war die Honigproduktion nicht mehr von der Waldernte abhängig.

Felle

Mit der Eroberung Sibiriens wurden neue Gebiete für die Jagd auf Zobel erschlossen. Der nordsibirische Zobel war viel teurer als der westlich des Uralgebirges in Zentralrussland. Im 16. Jahrhundert war ein Zobelfell einen Rubel wert – genauso viel wie zum Beispiel eine Kuh. Das Fell eines schwarzen Zobels mit grauen Streifen kostete fünf Rubel. Dies war zu einer Zeit, als ein Pferd zwei Rubel kostete. Die Haut eines Silberfuchses brachte acht bis zehn Rubel und entsprach somit dem Gegenwert von zehn Pferden. Für eine edle Schuba (Pelzmantel) benötigte man das Fell von bis zu 30 Silberfüchsen. Das war so viel Wert wie ein ganzes kleines Dorf.

Die Nachfrage nach sibirischem Fell war in Europa und Asien, insbesondere in China, enorm. Im Jahr 1660, auf dem Höhepunkt des Pelzhandels, verdiente Moskau 660.000 Rubel an Zobel und anderen teuren Pelzen - das entspricht der Hälfte des damaligen Landesbudgets. Es wurden nicht nur Zobel und Silberfüchse gejagt und gehandelt, sondern auch Eichhörnchen, Marder und später im 18. und 19. Jahrhundert Seeotter, die im Pazifik und an den Ufern Alaskas lebten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die russischen Pelzexporte eingestellt, weil die Pelztiere so gut wie vom Aussterben bedroht waren. Zu dieser Zeit wurden die russischen Getreideexporte immer bedeutender.

Getreide

Russland produzierte traditionell Getreide, weil die Steppen der nördlichen Schwarzmeerregion die besten Bedingungen für den Anbau und die Ernte boten. Als das russische Territorium wuchs, lernten die Bauern, Getreide auch auf den Böden in nördlicheren Gebieten anzubauen. Aber bis die russischen Länder im 15. Jahrhundert vereinigt wurden und die ständigen Bürgerkriege und Eroberungen durch Nomaden aufhörten, war keine regelmäßige, vorhersehbare Produktion möglich, und bis zum 19. Jahrhundert waren keine Massenexporte verfügbar.

Der Hauptgrund für den Boom der Getreideexporte nach Mitte des 19. Jahrhunderts war die Einführung der Eisenbahn in Russland. Die Schiene ersetzte den Pferdetransport - und weil Pferde Heu brauchten, wurde früher viel Land für den Anbau von Futter für die Tiere gebraucht. Mit dem Aufkommen des Schienenverkehrs wurden diese Gebiete für den Weizenanbau freigegeben. Nach dem Aufbau des russischen Schienennetzes begannen die Bauern, Pferde eher als Zugtiere, zum Pflügen und vor allem zur Düngung ihrer Böden zu verwenden - all dies trug zu einer erhöhten Getreideproduktion bei. Auch die Eisenbahnen hoben den Getreidetransport auf ein völlig neues Niveau.

Der Anteil der Getreideexporte am Gesamtvolumen der exportierten Waren stieg von 30% Anfang der 1860er Jahre auf 47% Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1914 erntete das russische Reich 92,5 Millionen Tonnen Getreide, von denen 10,6 Millionen exportiert wurden. Damit war Russland weltweit führend bei Getreideexporten.

Hanf

Hanf (Industriehanf, der zur Herstellung von Segeln und Marine-Takelage verwendet wird) war im 18. und 19. Jahrhundert eines der wichtigsten russischen Exportgüter. Seine Produktion boomte in Russland im frühen 18. Jahrhundert, als Peter der Große die Entwicklung der russischen Flotte vorantrieb, die Segel und Takelage benötigte.

1715 begann Großbritannien Hanf aus Russland zu importieren. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war Russland der einzige Hanfexporteur nach Großbritannien. 96% der britischen Takelage bestand aus russischem Hanf. Ende des 18. Jahrhunderts machte Hanf 40% aller russischen Exporte aus. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Jute in Europa zur Herstellung von Marine-Takelage verwendet. Russland setzte die Hanferzeugung fort - Ende des 19. Jahrhunderts produzierte das Land 140.000 Tonnen Hanf, was 40% des gesamten in Europa produzierten Hanfs entsprach. Die Einführung von Dampfschiffen und die Verwendung von Metall-Takelage für Segelschiffe verringerten jedoch die Nachfrage nach Hanf, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Exporte stark zurückgegangen.

Leinen

Auch Flachsfasern wurden traditionell aus Russland exportiert. Die ersten Erwähnungen seiner Produktion und seines Exports stammen aus dem 11. Jahrhundert. Nowgorod und Pskow lieferten Leinenwaren und rohe Flachsfasern nach Europa.

Die Flachsproduktion (Leinen) wurde in Russland durch ein Dekret von 1715 gesteigert. Anfangs wurden nur Leinenwaren exportiert, aber Mitte des 18. Jahrhunderts ermöglichten die Produktionsmengen den Beginn des Handels mit Leinensamen - 1764 wurde ein Verbot für den Verkauf von Leinensamen zur Aussaat und Leinenproduktion im Ausland aufgehoben. Die Leinenproduktion boomte im 19. Jahrhundert. Dank der industriellen Entwicklung von 1830 bis 1840 wurde Russland Europas führender Leinenproduzent: Von den insgesamt 347.000 Tonnen in Europa produzierten Leinen stammten 196.000 Tonnen aus Russland.

Die Nachfrage stieg und auch die Produktion. Nach der Abschaffung der Leibeigenschaft in Russland und der Einführung mechanischer Flachsfabriken wandten sich immer mehr Bauern der Leinenproduktion zu. 1861 exportierte Russland 66.200 Tonnen Leinen, 1900 waren es bereits 190.000 Tonnen und 1913 schon 352.000 Tonnen. Zu dieser Zeit fand rund 80% der weltweiten Leinenproduktion in Russland statt.

