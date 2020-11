Spitzenplatz: Wie aus Russland der weltweit führende Getreideexporteur wurde

Russland verkauft mehr Weizen als jedes andere Land in der Welt. Gleichzeitig steigt auch der Verbrauch im Inland. Wie ist Russland der Aufstieg zum weltweit größten Weizenexporteur gelungen?

Nach Angaben des Foreign Agricultural Service (FAS USDA) des US-Landwirtschaftsministeriums wird Russland im Jahr 2020 seinen Titel als größter Weizenexporteur der Welt verteidigen.

In ihrem Oktoberbericht erhöhte FAS die Prognose für die Weizenernte für Russland (ohne Krim) um fünf Millionen Tonnen auf 83 Millionen Tonnen. Das Exportpotenzial des Landes in der Saison 2020/21 wurde von 37,5 Millionen auf 39 Millionen Tonnen erhöht. Der Zweitplatzierte, die Vereinigten Staaten, wird voraussichtlich in diesem Jahr 27 Millionen Tonnen Weizen exportieren, gefolgt von der EU mit 25,5 Millionen Tonnen.

Wo steht Russland als Weizenlieferant?

Russland gehört seit einigen Jahren zu den zehn größten Exporteuren von Getreide, darunter Gerste, Mais, Roggen und Hafer, insbesondere Weizen. In den Jahren 2017-2019 war es der größte Weizenexporteur mit einem Anteil von rund 20 Prozent am Weltmarkt.

„In den letzten zehn Jahren hat Russland seine Weizenexporte mehr als verdoppelt, während der Weltmarkt nur um ein Drittel gewachsen ist. Der Anteil des Landes am globalen Weizen- Markt hat sich in dieser Zeit praktisch verdoppelt“, sagt Denis Ternowski, ein führender Forscher am Zentrum für Agrar- und Ernährungspolitik des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung (IPEI), RANEPA.

War Russland schon immer ein Getreideexport-Land?

Ab den 1960er Jahren war die UdSSR ein Netto-Getreideimporteur. Beispielsweise wurden 1963 10,4 Millionen Tonnen Getreide und 2,1 Millionen Tonnen Mehl aus den USA gekauft. Darüber hinaus stieg die Menge der Importe allmählich an: 1972 beliefen sich die Getreideimporte auf 23 Millionen Tonnen; 1975 auf 27 Millionen Tonnen, 1979 auf 31 Millionen Tonnen, 1980 auf 43 Millionen Tonnen.

Ein Rekord an Getreideimporten wurde 1985 verzeichnet, als die UdSSR 47 Millionen Tonnen kaufen musste.

Die Abhängigkeit der UdSSR von importiertem Getreide wurde zu einem der treibenden Faktoren für Perestroika und Wirtschaftsreformen und in der Folge für den Zusammenbruch der Sowjetunion. Aufgrund eines starken Rückgangs der Ölpreise in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre verfügten die sowjetischen Behörden nicht über genügend Fremdwährung, um Getreide zu kaufen, und waren gezwungen, die Auslandskredite drastisch zu erhöhen. Im Inland führte der Mangel an Getreide zu Nahrungsmittelknappheit und wachsender öffentlicher Unzufriedenheit.

Mit welchen Getreidesorten beliefert Russland die globalen Märkte?

Die wichtigste Getreidesorte der Welt ist Weizen. Russland ist heute einer der größten Weizenlieferanten der Welt. „In Bezug auf die Weizenproduktion wurde Russland im vergangenen Jahr nach Indien und China der drittgrößte Produzent“, sagt Dmitri Bedenkow, Forschungsleiter der Investmentgesellschaft Russ-Invest.

Laut der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, lag die russische Weizenproduktion im Zeitraum 2018-2019 bei über 72 Millionen Tonnen. Im Jahr 2017 hatte Russland eine Rekordernte von 86 Millionen Tonnen.

Wie viel Weizen verkauft Russland?

Nach Angaben der FAO war Russland 2019 mit fast 34,5 Millionen Tonnen der weltweit größte Weizenexporteur. Die beiden anderen größten Exporteure - die USA und die EU - liegen mit 26,6 bzw. 23,7 Millionen Tonnen deutlich hinter dem Marktführer. Russland exportiert fast die Hälfte seiner Getreideproduktion.

Seit 2013, als die Getreideexporte etwas unter 14 Millionen Tonnen lagen, sind sie um fast 150 Prozent gewachsen. Das Wachstum ist teilweise auf einen Anstieg der Getreidepreise und einen Anstieg der heimischen Weizenproduktion zurückzuführen. In den Jahren 2012 und 2013 produzierte Russland 37,8 bzw. 52,14 Millionen Tonnen Weizen.

Wohin verkauft Russland sein Getreide?

Nach Angaben des Föderalen Zolldienstes war in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 die Türkei (818,3 Mio. USD) der größte Abnehmer von russischem Getreide, gefolgt von Ägypten (514,7 Mio. USD) und Saudi-Arabien (167,5 Mio. USD).

Darüber hinaus liefert Russland erhebliche Mengen an:

Vietnam (129,8 Mio. USD)

Bangladesch (105,1 Millionen US-Dollar)

Sudan (102,4 Millionen US-Dollar)

UAE (95,7 Mio. USD)

Aserbaidschan (83,5 Mio. USD)

Marokko (77,8 Millionen US-Dollar)

Wenn wir uns die Menge der Getreideexporte ansehen, lautet die Liste der Top-Länder im ersten Halbjahr 2020 wie folgt:

Türkei (3,9 Mio. Tonnen)

Ägypten (2,3 Mio. Tonnen)

Saudi-Arabien (893.000 Tonnen)

Vietnam (660.000 Tonnen)

Bangladesch (479.000 Tonnen)

Sudan (477.000 Tonnen)

UAE (460.000 Tonnen)

Aserbaidschan (410.000 Tonnen)

Marokko (368.000 Tonnen)

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 exportierte Russland Getreide im Wert von 3,56 Milliarden US-Dollar, 14,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In physischer Hinsicht stieg das Angebot noch weiter: um 23,1 Prozent auf 17,3 Millionen Tonnen.

Wie sind Russland diese Ergebnisse gelungen?

Das Exportwachstum wurde vollständig durch neue Produktion erreicht. Der inländische Getreideverbrauch stieg in den letzten zehn Jahren um zehn Prozent.

„Das Produktionswachstum ist hauptsächlich auf Verbesserungen der Agrartechnologien und eine daraus resultierende Ertragssteigerung zurückzuführen“, erklärt Denis Ternowski. Er weist darauf hin, dass das Wachstum der russischen Getreideexporte durch die Schaffung einer Logistikinfrastruktur (Hafenterminals), die es ermöglichte, einen mehrfachen Anstieg des Exportvolumens zu bewältigen, und die Abwertung des Rubels erreicht wurde. Dadurch wurde russischer Weizen nach dem Rückgang der Weltmarktpreise nach 2014 wettbewerbsfähiger.

