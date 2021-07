Warum ist die Bevölkerungsdichte in Russland so niedrig?

In Russland gibt es Gegenden, in denen kaum jemand wohnt. An anderen Orten leben die Menschen dagegen dicht gedrängt. Was sind die Gründe?

Russland ist das flächenmäßig größte Land der Erde, aber nur das neuntgrößte, was die Bevölkerungszahl angeht. Ein Großteil des Landes ist nur spärlich besiedelt, während sich die Mehrzahl der rund 146 Millionen Einwohner in den Städten drängt.

Passagiere an der Station Park Kultury der Ringlinie der Moskauer Metro während der Hauptverkehrszeit. Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Klima

Diese Karte, die die Bevölkerungsdichte in Russland zeigt, gibt dem Betrachter eine ungefähre Vorstellung davon, wie ungleichmäßig die Bevölkerung über das riesige Territorium des Landes verteilt ist.

Etwa 68 Prozent der Menschen in Russland leben im europäischen Teil des Landes, der jedoch nur 20 Prozent des gesamten Territoriums ausmacht.

Der Rest des Landes beherbergt die restlichen 32 Prozent, wodurch sich die Bevölkerungsdichte im Vergleich zu den überbevölkerten städtischen Gebieten drastisch verringert. Einer der Hauptgründe dafür ist das raue Klima in einigen der abgelegenen Regionen Russlands.

Ansichten der Region Murmansk. Kinderspielplatz im Dorf Tetrino, Region Tersk. Lew Fedoseew/TASS Lew Fedoseew/TASS

In Russland haben sich die Menschen traditionell in Regionen niedergelassen, in denen das Klima den Ackerbau unterstützt und angenehme Wetterbedingungen herrschen. Generell ist der südliche Teil Russlands dichter besiedelt als Regionen im russischen Norden und Fernen Osten.

Weite Regionen im russischen Norden und in Sibirien - bekannt für das raue Klima und die Unzugänglichkeit - gehören ebenfalls zu den am dünnsten besiedelten Gebieten des Landes. Das Autonome Gebiet der Jamal-Nenzen, Kamtschatka im Fernen Osten Russlands, Sacha im russischen Norden und die abgelegenen Regionen Magadan und Tschukotka haben alle eine Bevölkerungsdichte von weniger als einer Person pro Quadratkilometer, wobei die relativ große Region Tschukotka den Negtivrekord von 0,07 Personen pro Quadratkilometer hält.

Ansichten des Kamtschatka-Territoriums. Blick auf den aktiven Vulkan Korjaksky. Marina Lyszewa/TASS Marina Lyszewa/TASS

„Nur jeder fünfte Russe lebt im asiatischen Teil [Russlands], der fast drei Drittel des Territoriums des Landes umfasst. Die Regionen des Fernen Nordens und die Gebiete [...] mit schweren klimatischen Bedingungen, die etwa 70 Prozent des russischen Territoriums ausmachen, sind besonders dünn besiedelt", sagt Ekaterina Schtscherbakowa, Senior Researcher am HSE Zentrum für Demographische Forschung (Teilnehmer des Projekts 5-100).

Wirtschaft und Politik

Auch der wirtschaftliche Wohlstand spielt eine Rolle. Zwei der wohlhabendsten Städte Russlands, Moskau und St. Petersburg, sind auch die am dichtesten besiedelten Städte. In Moskau beträgt die Bevölkerungsdichte 4.941 Menschen pro Quadratkilometer - der höchste Wert in ganz Russland. In St. Petersburg sind es mit 3.837 Einwohner auf einen Quadratkilometer etwas weniger.

Am anderen Ende des Spektrums sind einige der Regionen Russlands, die in der gleichen Studie als die am wenigsten wohlhabenden genannt werden - wie Tuwa, Kalmückien oder das Jüdische Autonome Gebiet im Fernen Osten Russlands - auch die am wenigsten besiedelten: 1,96 und 3,61 bzw. 4,31 Personen pro Quadratkilometer.

Newski Prospekt. Legion Media Legion Media

Die Bevölkerungsdichte in den dünn besiedelten Regionen Russlands ist zeitweise um die lokalen Industriegebiete herum gewachsen, manchmal sogar auf Betreiben der Regierung.

„Im 20. Jahrhundert war der vorherrschende Trend der Besiedlung in Russland eine geregelte - manchmal durch sehr strenge Maßnahmen forcierte- Verlagerung der Bevölkerung nach Norden und Osten und in geringerem Maße auch nach Süden. Dies war auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die natürlichen Ressourcen zu erschließen, die Wirtschaft der Gebiete zu entwickeln und die östlichen Grenzen zu stärken. Eine wichtige Rolle spielte die Evakuierung vieler Industrieunternehmen aus dem europäischen Teil des Landes während des Großen Vaterländischen Krieges", so Schtscherbakowa.

