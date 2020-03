Wie die saudische Ölpreispolitik der Sowjetunion den Untergang bescherte

Getty Images; Russia Beyond

Saudi-Arabien betreibt aktuell eine aggressive Ölpreispolitik, die die Weltwirtschaft beeinflusst. Ähnliche Aktionen gab es schon in der Vergangenheit. Letztendlich haben sie zum Untergang der UdSSR beigetragen.

Die Förderkosten für Öl sind in arabischen Ländern, darunter in den Mitgliedstaaten der OPEC Saudi-Arabien, Irak und Iran gering. Einige OPEC-Mitglieder haben schon immer Einfluss auf die Entwicklung der Weltwirtschaft genommen, indem sie den Ölpreis nach Belieben angepasst haben. Insbesondere Saudi-Arabien als unbestrittener Führer der Erdölförderung hat diese Option in der Vergangenheit schon öfter genutzt. Einmal hat das Land damit zum Untergang der Sowjetunion beigetragen.

Die Ölkrise von 1973

Israelische Soldaten während des Jom-Kippur-Krieges, 1973 AFP AFP

Der derzeitige Rückgang der Ölpreise ist nichts im Vergleich zum Rückgang von 1973. Am 17. Oktober 1973 stellte die OAPEC, die Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Staaten, die von Ägypten und Syrien unterstützt wurde, den Verkauf von Erdöl an Länder ein, die sich im Jom Kippur Krieg Israels gegen diese beiden Länder auf die Seite der Israelis schlugen.

Diese Länder waren Kanada, Japan, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Das Embargo ging mit schrittweisen monatlichen Produktionseinschränkungen einher. Im Dezember 1973 wurde nur noch ein Viertel der Menge von September gefördert.

Im Jahr 1973 lag der Anteil der USA an der weltweiten Ölförderung nur bei 16,5 Prozent der weltweiten Produktion. Das Land war ein bedeutender Ölimporteur. Obwohl die USA und andere von den OAPEC-Entscheidungen betroffene Länder wichtige Kunden waren, hatte der Lieferstopp keine ernsthaften finanziellen Konsequenzen für die OAPEC-Staaten.

Global Look Press Global Look Press

Die Entscheidung der OAPEC von 1973 löste eine globale Rezession und eine Wirtschaftskrise aus. Bis zum Ende des Embargos im Jahr 1974 war der Ölpreis von drei US-Dollar/Barrel auf zwölf US-Dollar/Barrel gestiegen. In den USA war Öl sogar noch teurer. Die saudischen Scheichs mehrten ihren Reichtum.

Diese Situation war auch für die UdSSR von großem Vorteil, die ihre Öl- und Erdgasförderung erhöhte und schnell zu einem der weltweit führenden Öl- und Gasproduzenten wurde. Öl- und Gasverkäufe brachten mehr als die Hälfte des Nationaleinkommens.

In den USA verdoppelte sich die Arbeitslosenquote und das BIP ging um sechs Prozent zurück. Aber die Vereinigten Staaten bereiteten einen Gegenschlag vor und überzeugten Saudi-Arabien davon, eine US-freundliche Politik zu verfolgen.

Wie die USA den Kalten Krieg gewannen

CIA-Direktor William Casey nach einer Sitzung des Geheimdienstkomitees des Repräsentantenhauses über den iranischen Waffenhandel. AP AP

Die Krise von 1973 hatte langfristige Folgen. Japanische Automobile, die mit einer einzigen Tankfüllung doppelt so viele Kilometer fahren konnten, eroberten den Automarkt, während die USA und andere westliche Länder nach neuen Ölvorkommen und verbesserten Extraktionstechniken suchten.

In der Zwischenzeit machte die UdSSR immer noch enorme Gewinne und verkaufte ihr Öl. 1979 verursachte die Islamische Revolution im Iran einen starken Rückgang der Ölförderung. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der globalen Ölpreise. Der Iran-Irak-Krieg, der im September 1980 begann, verschärfte die Situation noch.

Anfang der achtziger Jahre hatten sich die gemeinsamen Anstrengungen der USA und anderer Länder der Ersten Welt ausgezahlt: die Ölpreise sanken aufgrund von Überproduktion. 1981 ließ die US-Regierung die staatliche Preiskontrolle für Öl und Ölprodukte fallen und senkte gleichzeitig die Steuern.

Ölpipelines, die durch irakische Bombenanschläge während des Iran-Irak-Krieges zerstört wurden, in Abadan, Südiran, 1981. Getty Images Getty Images

Die Preise fielen ab 1980 kontinuierlich. Unter diesen Bedingungen begannen alle Länder, auch die UdSSR, an alternativen Energiequellen, einschließlich Atomkraft, zu forschen.

Doch 1986 ereignete sich die Katastrophe von Tschernobyl. Es ist immer noch umstritten, ob der Grund für die Katastrophe die Forderung der Regierung der UdSSR war, die Leistung der Anlage zu erhöhen, aber die Katastrophe hat der Wirtschaft, dem internationalen Image und der Energiewirtschaft der UdSSR einen schweren Schlag versetzt.

Kurz danach reiste William Casey, damals Direktor der US Central Intelligence Agency, nach Saudi-Arabien. Laut Ronald Reagans nationalem Sicherheitsberater Richard Allen verhandelte Casey mit König Fahd, was als nächstes passieren sollte. In den vorangegangenen sechs Jahren hatte die saudische Regierung die Ölpreise gedeckelt und die Fördermengen nur langsam gesteigert.

Doch schon im September 1985 begann Saudi-Arabien die Förderung rasch zu steigern, obwohl die Preise immer noch niedrig waren!

Schneller Tropfen

Eine Gruppe von Ministern arabischer Ölnationen eröffnet am 17. Oktober 1973 die Konferenz in Kuwait. AP AP

Innerhalb von vier Monaten steigerten die Saudis die Fördermenge von zwei Millionen auf zehn Millionen Barrel pro Tag. Die Preise fielen von 32 US-Dollar/Barrel auf zehn US-Dollar/Barrel. Für die Wirtschaft der UdSSR, die bereits an die exorbitanten Einnahmen aus dem Ölverkauf gewöhnt war, war dies der Todesstoß. Allein 1986 verlor die UdSSR mehr als 20 Milliarden US-Dollar (ungefähr 7,5 Prozent der jährlichen Staatseinnahmen) und hatte bereits ein Haushaltsdefizit.

Doch auch die saudische Wirtschaft litt unter den niedrigen Preisen. Warum haben sie dennoch so gehandelt? Allen glaubt, Casey habe den Scheichs finanzielle Wiedergutmachung als Gegenleistung angeboten. Diese Meinung wird durch die Tatsache (rus) gestützt, dass 1986 80 Prozent des saudischen Öls über Exxon, Mobil, Texaco und Chevron verkauft wurden - alles US-amerikanische Unternehmen.

Die Sowjetunion stürzte nach der Ölkrise von 1985 bis 1986 in eine Rezession. Die ohnehin kränkelnde sowjetische Wirtschaft erholte sich nicht mehr und brach zusammen. 1986 beliefen sich die externen Kredite der UdSSR auf rund 30 Milliarden US-Dollar. 1989 hatten sie 50 Milliarden Dollar erreicht.

Michail Gorbatschow während der außerordentlichen Sitzung des Obersten Sowjets in Moskau am 27. August 1991 AFP AFP

Die saudi-arabischen Ölpreise erholten sich allmählich bis in die frühen 2000er Jahre und wurden wieder profitabel. Die saudische Regierung beeindruckte das wenig, da sie wahrscheinlich massive Staatsfonds aus den überprofitablen 1970er Jahren gerettet hatte.

Die USA profitierten vorhersehbar: 1986 gaben US-amerikanische Tankstellen sogar kostenloses Benzin zu Werbezwecken ab. Die Ölkrise hat den USA erheblich geholfen, den Kalten Krieg gegen die UdSSR zu gewinnen. Die wirtschaftliche Rezession veranlasste Michail Gorbatschow, äußerst unpopuläre politische Entscheidungen zu treffen. Ein Versuch, das Regierungssystem zu reformieren (bekannt als Perestroika), war aufgrund fehlender Mittel weitgehend aussichtslos. Gorbatschows populistische Rhetorik kam bei der verarmten Bevölkerung nicht gut an. Sie forderten Rechenschaft für die kurzsichtigen Aktionen der Regierung.

Dann kam Boris Jelzin mit seiner scharfen Kritik am gesamten sowjetischen System ins Spiel. Ende der achtziger Jahre war der Zusammenbruch der Sowjetunion so gut wie unvermeidlich.

