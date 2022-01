Die Geschichte der riesigen Felsenporträts sowjetischer Führer in Russland (FOTOS)

Russia Beyond (Sputnik; МАММ / МДФ / Russia in photo; Public Domain)

Lenin auf dem Berg Maschuk in Pjatigorsk

Sputnik Sputnik

Am Südhang des Berges Maschuk in der Nähe des Kurortes Pjatigorsk (Gebiet Stawropol) befindet sich eine steile Felswand mit einem riesigen Porträt des bolschewistischen Führers Wladimir Lenin. Es wurde 1925 von dem Künstler Nikolai Schuklin mit Hilfe von zwei Assistenten gemalt. Sie brauchten nur sechs Tage, um das Werk zu vollenden, und bei der Enthüllungszeremonie war eine der prominentesten deutschen Kommunisten, Clara Zetkin, anwesend.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Das Porträt wurde in Öl gemalt und der Künstler kam 1960 zurück, um es aufzufrischen. Im Jahr 2009 wurde es von Vandalen übermalt, aber 2018 restaurierte es der Künstler Igor Sbritskij aus Stawropol.

Lenin-Porträt in Kislowodsk

Ein weiteres Felsenporträt von Lenin befindet sich in der Nachbarstadt Kislowodsk. Das Flachrelief wurde 1927 in Bronze angefertigt. Dies ist die zweite Version des Flachreliefs. Das erste wurde 1924 nach Lenins Tod angefertigt - sein Porträt wurde einfach in den Felsen gemeißelt, aber da Sandstein ein ziemlich zerbrechliches Material ist, begann das Porträt schnell zu zerfallen. Daher beschloss man, das Porträt in Bronze anzufertigen. Fast ein Jahrhundert später ist es immer noch perfekt erhalten.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Der Felsen der drei Anführer in Baschkirien

vita-1985 / Wikimapia vita-1985 / Wikimapia

Im südlichen Uralgebirge, etwa 250 km von der baschkirischen Hauptstadt Ufa entfernt, befindet sich eines der ungewöhnlichsten Kunstwerke der Welt - ein Felsen mit den Konterfeis von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Lenin. Der baschkirische Künstler Bulat Rachimow und zwei Assistenten schufen diese sowjetische Version des Mount Rushmore in den 1970er Jahren. Als Farbe verwendeten sie roten Ocker, der ohne vorherige Vorbereitung des Felsens aufgetragen werden konnte. Sie arbeiteten hängend in Körben. Das Ergebnis war sehr monumental. Man stelle sich vor: Jedes Porträt hat die Größe eines 18-stöckigen Gebäudes. Insgesamt bedecken die Porträts eine Fläche von 50 Metern Breite und 70 Metern Höhe.

Der Berg Kysyltasch (was auf Baschkirisch „roter Stein“ bedeutet) wurde fortan „Fels der drei Führer“ oder „Fels der Klassiker“ genannt. Im Laufe von 35 Jahren sind die Bilder stark verblasst, aber auf alten Fotografien sind die Porträts sehr deutlich zu erkennen.

Ikonostasen-Felsen im Altai-Gebiet

Eto shorcy (CC BY-SA 3.0) Eto shorcy (CC BY-SA 3.0)

Dieser 80 Meter hohe Felsen erhielt seinen Namen aufgrund eines Flachreliefs, das Wladimir Lenin darstellt. Er befindet sich 180 Kilometer von der Stadt Bijsk (Südsibirien) entfernt, am rechten Ufer des Flusses Biya. Das Profil von Lenin wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Lehrer aus dem Nachbardorf Turotschak, Iwan Sytschew, in die steile Felswand gemeißelt. Seine Motivation war der Wunsch, ein Andenken an sich selbst zu hinterlassen (so erklären es zumindest die Einheimischen, was ihn dazu inspirierte). Ursprünglich gab es auch ein Flachrelief von Stalin, das jedoch 1957 zerstört wurde. Sychev benötigte mehrere Wochen Arbeit, für die er sich in einem Korb die Klippe hinunterlassen musste.

Ende der 1970er Jahre wurde der Ikonostasen-Felsen zu einem historisch bedeutsamen Naturdenkmal erklärt. Er steht bis heute unter staatlichem Schutz.

Stalin in Nordossetien

MAMM/MDF/ Russia in photo MAMM/MDF/ Russia in photo

Im Kaukasus ist in der Zej-Schlucht in Nordossetien ein Porträt von Josef Stalin erhalten geblieben. Das auf Stein gemalte Bildnis grüßt alle Reisenden auf der Transkaukasischen Fernstraße und zeigt den sowjetischen Führer in nachdenklicher Stimmung. Auf der anderen Seite desselben Steins ist eine Darstellung des ossetischen Nationaldichters Kosta Chetagurow zu sehen. Der riesige Stein, der an der Seite eines Berges steht, ist etwa vier Meter hoch.

Legion Media Legion Media

Nach der Anprangerung des Personenkults um Stalin, wurden fast alle dessen Denkmäler zerstört, dieser Stein jedoch blieb erhalten.

Zerstörtes Flachrelief von Stalin in Transbaikalien

Public domain Public domain

Eines der größten Felsenporträts von Stalin stand an der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn im Transbaikalischen Gebiet. Das Flachrelief entstand 1935, als die zweite Strecke der Eisenbahnlinie Moskau-Wladiwostok gebaut wurde. Seine Erbauer waren größtenteils Häftlinge des Baikal-Amur-Strafarbeitslagers Bamlag, deren Insassen unter härtesten Bedingungen arbeiteten. Die Büste wurde auf einem 6 Meter hohen Felsen errichtet und stand etwa 20 Jahre lang an der Bahnlinie, und wenn sich ein Zug dem Felsen näherte, kündigte der Lokführer das über Lautsprecher an.

Dem Vernehmen nach wurde das Stalinprofil aus Betonstahl, Stein und Beton gefertigt und auf dem Gipfel des Felsens aufgestellt. Es war bis zu drei Meter hoch und sogar bei Mondlicht sichtbar. 1949, zum 70. Geburtstag des Obersten Führers, wurde das Bildnis mit Scheinwerfern angestrahlt. Im Jahr 1956 wurde das Denkmal gesprengt. Nach offizieller Darstellung geschah dies, weil es einsturzgefährdet war. Nur einige Postkarten, die damals in den Zügen verkauft wurden, und seltene Fotografien erinnern noch an die Existenz des Flachreliefs.

