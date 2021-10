Wie Stalin Einzug in jedem sowjetischen Haushalt hielt (FOTOS)

The State Museum of Oriental Art, Moscow; Archive photo; avito.ru + гиперссылка https://www.avito.ru/

„Wie der Name des Kommunismus, ist Dein Name ein geflügeltes Wort geworden.“ Das schrieben georgische Dichter über ihren Landsmann Josef Stalin. Sie waren nur einer von vielen Autoren der „Staliniana“ - der Gesamtheit der Propagandakunstwerke, die den schnauzbärtigen Führer preisen. Ihm zu Ehren wurden Denkmäler errichtet, Straßen, Fabriken und Städte nach ihm benannt, Filme über ihn gedreht, Geschichten und Gedichte geschrieben, Bilder gemalt, ... Darüber hinaus zierte Stalin alltägliche Gegenstände. Sein Bild wurde auf Plakaten, Briefmarken, Kalendern, Tischdecken und Spitzen abgebildet; Büsten von ihm standen in Wohnungen, Schulen und Einrichtungen im ganzen Land.



Der Personenkult, der 1929 mit der grandiosen Feier von Stalins 50. Geburtstag begann, wurde erst 1956 auf dem 20. kommunistischen Parteitag beendet. Erst mehr als 20 Jahre später, wurden „stalinistische“ Produkte aus dem Verkehr gezogen. Hier sind einige der Artikel, die praktisch in jedem sowjetischen Haushalt zu finden waren.

Plakat „Vorwärts, Genossen, zu neuen Siegen!“, 1930

Plakat „Ruhm für den großen Stalin“

Plakat „Stalin ist unser Steuermann“, 1933

„Der Hauptmann des Landes der Sowjets führt uns von Sieg zu Sieg!“

Plakat „Stalin kümmert sich im Kreml um jeden von uns“, 1940

Plakat „Der geliebte Stalin ist das Glück des Volkes“

Aserbaidschanischer „Oilman“-Teppich mit Porträts von Joseph Stalin und Kliment Woroschilow, 1938

Turkmenischer Teppich „Stalin besucht Lenin“, 1936/1937

Spitzen aus Wologda mit dem gleichen Motiv „Stalin besucht Lenin“

Briefmarke mit dem Reversabzeichen „Stalinpreisträger“, 1946

Postwertzeichen mit Medaille „Für den Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“, 1946

Briefmarke „All-Union-Parade der Sportler in Moskau“, 1946

Büste von Stalin, Leningrader Porzellanfabrik (15 cm), 1949

Büste von Stalin in Bronze, 1938

Bronzestatue von Stalin im Mantel, 1938

Gusseisernes Wandpaneel, 1950

Münze, 1949

Anstecker und Abzeichen mit Stalin-Bildnis ...

… noch mehr Anstecker und Abzeichen

Kalender

Medaillen: „Für den Sieg über Deutschland“ (links) und „Für tapfere Arbeit während des Großen Vaterländischen Krieges“

Propagandaporzellan mit Stalin

Duljowo-Tafelgeschirr mit Stalin, 1949

